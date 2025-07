Ουκρανικά drones στοχοθέτησαν τη Μόσχα – Σταμάτησαν προσωρινά οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Καλούγκα

Συναγερμός σήμανε σήμερα (10.07.2025) στην Μόσχα καθώς οι ρωσικές δυνάμεις αεροπορικής άμυνας εντόπισαν δύο ουκρανικά drones που είχαν προορισμό την ρωσική πρωτεύουσα, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, Σεργκέι Σομπιάνιν.

Τα drones που εκτόξευσε η Ουκρανία με στόχο την Μόσχα τελικά αναχαιτίστηκαν, ενώ την ίδια στιγμή η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsia δήλωσε ότι σταμάτησε προσωρινά όλες τις πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Καλούγκα, μια πόλης περίπου 200 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της ρωσικής πρωτεύουσας.

Νωρίτερα σήμερα, ο ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε 18 πυραύλους και περίπου 400 drones εναντίον της Ουκρανίας στη διάρκεια της νύκτας και ζήτησε από τους δυτικούς εταίρους της χώρας του να επιβάλουν «πιο γρήγορα» κυρώσεις εις βάρος της Μόσχας.

«Πρόκειται ξεκάθαρα για κλιμάκωση της τρομοκρατίας από τη Ρωσία», κατήγγειλε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Έπειτα πρόσθεσε πως «οι κυρώσεις θα πρέπει να επιβληθούν πιο γρήγορα και η πίεση στη Ρωσία θα πρέπει να είναι επαρκώς ισχυρή ώστε να νιώσει πραγματικά τις επιπτώσεις της τρομοκρατίας της».

Last night, Russia launched a massive combined strike that lasted nearly 10 hours. 18 missiles, including ballistic ones, and around 400 attack drones were used — nearly 200 of them were “shaheds.”



The main target of the attack was Kyiv and the region. Chernihiv, Sumy, Poltava,… pic.twitter.com/jtBo0YYQ8d