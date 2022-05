Από το πρωί του Σαββάτου ξεκίνησε μια νέα αποστολή για την απομάκρυνση αμάχων από την Μαριούπολη της Ουκρανίας και δη από το Αζοφστάλ υπό τον συντονισμό του Ερυθρού Σταυρού. Την είδηση έκανε γνωστή εκπρόσωπος του ΟΗΕ.

Συγκεκριμένα, τα Ηνωμένα Έθνη πραγματοποιούν μια «επιχείρηση ασφαλούς διέλευσης» για αμάχους από το εργοστάσιο χάλυβα Αζοφστάλ στην Μαριούπολη στην Ουκρανία, γνωστοποίησε σήμερα ένας εκπρόσωπος του Γραφείου του ΟΗΕ για τον Συντονισμό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων.

Η επιχείρηση ξεκίνησε στις 29 Απριλίου και διεξάγεται σε συντονισμό με τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, τη Ρωσία και την Ουκρανία, δήλωσε στο Reuters ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές υπηρεσίες Σαβιάνο Αμπρέου.

