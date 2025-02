Πόλεμος στην Ουκρανία: «Έχουν ταυτοποιηθεί 95.000 νεκροί Ρώσοι στρατιώτες» αποκαλύπτει ανεξάρτητη έρευνα

Για 95.000 νεκρούς Ρώσους στρατιώτες στον πόλεμο με την Ουκρανία κάνει λόγο το ρωσικό ανεξάρτητο μέσο Mediazona, στο πλαίσιο έρευνας που έχει πραγματοποιήσει, με αφορμή την επέτειο τριών ετών από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ταυτοποίηση που έγινε στους νεκρούς Ρώσους στρατιώτες στον πόλεμο με την Ουκρανία έγινε σε συνεργασία με το BBC μέσω δεδομένων από ανοιχτές πηγές, ενώ το συγκεκριμένο απολογισμό δεν σχολιάστηκε ούτε διαψεύστηκε σήμερα από το Κρεμλίνο.

Νέο λεπτομερές γράφημα με πληροφορίες, που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες, Δευτέρα, με αφορμή την τρίτη επέτειο από την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, ταυτοποιεί δεκάδες χιλιάδες Ρώσους στρατιώτες, αναφέροντας τα ονόματά τους, την ημερομηνία γέννησής τους, την ημερομηνία θανάτου τους, την μονάδα τους και τον τόπο καταγωγής τους.

Τα στοιχεία ταυτοποίησής τους, τα οποία συχνά συνοδεύονται από φωτογραφία, συγκεντρώθηκαν σε ιστότοπο (https://200.zona.media/) για να σχηματίσουν μια αναπαραγωγή του πίνακα “Η αποθέωση του πολέμου”, έργο του Ρώσου ζωγράφου Βασίλι Βερεστσάγκιν, στον οποίο εικονίζεται πυραμίδα από ανθρώπινα κρανία. Ο πίνακας αυτός εκτίθεται στην πινακοθήκη Τρετιάκοφ της Μόσχας.

Ο ιστότοπος επιτρέπει την ταξινόμηση των νεκρών βάσει τόπου καταγωγής, στρατιωτικού βαθμού και μονάδας ή ακόμη την αναζήτηση συγκεκριμένου προσώπου.

The real toll of this war is far higher. Using probate data, we can estimate 165,000 Russian military deaths by the end of 2024. War mortality nearly doubled each year: ~20K in 2022, ~50K in 2023, and ~100K in 2024. This was the deadliest year yethttps://t.co/e7azf2OyI3 pic.twitter.com/sCwTScmUkR