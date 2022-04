Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επισκέφθηκε την Μπούτσα, την πόλη που διαπράχθηκε η μεγάλη σφαγή αμάχων τα τελευταία 24ωρα, για την οποία κατηγορούνται τα στρατεύματα της Ρωσίας, κάτι που το Κρεμλίνο αρνείται κατηγορηματικά.

Αποκαλώντας τους Ρώσους στρατιώτες «δολοφόνους», «χασάπηδες» και «βιαστές», ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε αργά χθες Κυριακή (3.4.2022) ότι «η κουλτούρα και η ανθρωπιά χάθηκαν μαζί με τους άνδρες και τις γυναίκες της Ουκρανίας» ενώ προειδοποίησε ότι «ακόμα χειρότερα πράγματα» μπορεί να βρεθούν σε άλλες κατεχόμενες από τους Ρώσους περιοχές.

Η Ουκρανία θέλει να «δείξει στον κόσμο» τι συνέβη στην Μπούτσα, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, δεσμευόμενος ότι η χώρα «δεν θα σταματήσει» μέχρι να βρει τους υπεύθυνους. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ζελένσκι είπε ότι είναι «πολύ σημαντικό για εμάς ο Τύπος να είναι εδώ» στην πόλη.

«Θέλουμε να δείξετε στον κόσμο τι συνέβη εδώ. Τι έκανε ο Ρώσος στρατός. Τι έκανε η Ρωσική Ομοσπονδία στην ειρηνική Ουκρανία. Ήταν σημαντικό για εσάς να δείτε ότι αυτοί ήταν πολίτες», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Όπως αναφέρει ο Guardian, Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι βρέθηκαν πτώματα 410 αμάχων σε πόλεις της περιοχής του Κιέβου που ανακτήθηκαν πρόσφατα από τις ρωσικές δυνάμεις. Δορυφορικές εικόνες που τραβήχτηκαν στα τέλη της περασμένης εβδομάδας δείχνουν έναν ομαδικό τάφο 14 μέτρων (45 πόδια) στην πόλη Μπούτσα, κοντά σε εκκλησία. Η Maxar, η εταιρεία που τράβηξε τις φωτογραφίες, είπε ότι τα πρώτα σημάδια ανασκαφής για έναν ομαδικό τάφο φάνηκαν εκεί στις 10 Μαρτίου, αρκετές εβδομάδες μετά την εισβολή.

Οι Ρώσοι σκότωναν πολίτες κατά βούληση και πυροβολούσαν όσους προσπαθούσαν να φύγουν από την πόλη, αποκάλυψαν μάρτυρες στον Guardian, με έναν 43χρονο να δηλώνει, μάλιστα, ότι οι στρατιώτες αρνήθηκαν να επιτρέψουν στους πολίτες να φύγουν από ανθρωπιστικό διάδρομο και τους πυροβολούσαν εν ψυχρώ.

Τα πτώματα, είπε ο 43χρονος, ήταν σκορπισμένα στα πεζοδρόμια, με μερικούς από αυτούς που σκοτώθηκαν να «στριμώχνονταν από τανκς… σαν χαλιά από δέρμα ζώων». Η 77χρονη μητέρα του μάρτυρα, αποκάλυψε ότι είδε έναν ηλικιωμένο να πέφτει νεκρός από πυροβολισμούς Ρώσου στρατιώτη, δίπλα στη σύζυγό του. «Τον σκότωσαν και διέταξαν τη γυναίκα να φύγει», είπε η ίδια.

