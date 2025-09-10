Πολωνία: Έβλεπε τηλεόραση αμέριμνος και ρωσικό drone έπεσε στο σπίτι του – «Όλη η σκεπή ήταν κομμάτια, όλα καταστράφηκαν»

Μεγάλη είναι η κόντρα που έχει ξεσπάσει από την ρωσική παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου με drones, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μόσχας με τον πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, να ενεργοποιεί το άρθρο 4 της σύμβασης του ΝΑΤΟ.

Ο συνταξιούχος Τόμας Βεσολόφσκι έζησε στο πετσί του την επίθεση αυτή, καθώς ζει από τύχη όταν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη στο σπίτι του, την ώρα που παρακολουθούσε στην τηλεόραση τις ειδήσεις για τα ρωσικά drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας.

Ο Βεσολόφσκι ήταν στον κάτω όροφο του σπιτιού του, όταν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπεσε στον δεύτερο όροφο, γύρω στις 6.30 το πρωί, με αποτέλεσμα να καταστραφεί η στέγη, να προκληθούν ζημιές σε μια κρεβατοκάμαρα και να σκορπιστούν τα συντρίμμια στον κήπο.

«Άνοιξα την τηλεόραση και σε όλες τις ειδήσεις έλεγαν για αυτή το μαζικό κύμα μη επανδρωμένων αεροσκαφών και, μετά από λίγο, άκουσα ένα να πετάει από πάνω… Και ξαφνικά ακούστηκε μπουμ, το φωτιστικό έπεσε από το ταβάνι στο καθιστικό του ισογείου» αφηγήθηκε ο ηλικιωμένος που ζει στο χωριό Βιρίκι-Βόλα. «Έτρεξα έξω και είδα όλη τη σκεπή κομμάτια, όλα καταστράφηκαν».

Η σύζυγός του, Αλίσια, βγήκε και εκείνη από το σπίτι και είδε ένα αεροσκάφος να πετάει ακριβώς από πάνω. Φοβήθηκε μήπως τους βομβάρδιζαν ή ότι κάποιος θα τους πυροβολούσε. Ευτυχώς κάτι τέτοιο δεν συνέβη και κανείς τους δεν έπαθε το παραμικρό.

Η γειτόνισσα Ούρσουλα Ζαπρζάλουκ άκουσε επίσης τον ήχο αεροσκάφους πάνω από το κεφάλι της. «Ξαφνικά άκουσα κάτι σαν έκρηξη. Πετάχτηκα, τα πόδια μου έτρεμαν. Βγήκα στο μπαλκόνι, είδα ότι η στέγη του γείτονά μου έλειπε», είπε.

Και ο δικός της κήπος γέμισε με συντρίμμια ενώ η καμινάδα, κάποια κεραμίδια και ένα παράθυρο έσπασαν.

«Απλώς φοβάμαι αυτόν τον πόλεμο» στην Ουκρανία, σχολίασε η γυναίκα, ενθυμούμενη τη μητέρα της που της είχε αφηγηθεί ιστορίες από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μπήκαν τη νύχτα στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, την ώρα που η Ρωσία εξαπέλυε επίθεση στη δυτική Πολωνία. Η Βαρσοβία λέει ότι κατέρριψε κάποια από αυτά. Μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί δώδεκα drones και συντρίμμια ενός πυραύλου σε διάφορες τοποθεσίες.