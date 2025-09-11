Κόσμος

Πολωνία: Περιορίζει την εναέρια κυκλοφορία στα ανατολικά σύνορά της μετά την εισβολή ρωσικών drones

«Οι περιορισμοί εκτείνονται σε υψόμετρο έως 3 χιλιόμετρα και δεν επηρεάζουν τα πολιτικά αεροσκάφη που πετούν πιο ψηλά» τονίζει η Βαρσοβία
Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ μπροστά από πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16
Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ μπροστά από πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16 / Agencja Wyborcza.pl / Tomasz Stanczak via REUTERS

Μετά την εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στον εναέριο χώρο της, τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (10.09.2025), η Πολωνία λαμβάνει εκτάκτως μέτρα προστασίας για να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό.

Συγκεκριμένα, η Πολωνία ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη (11.09.2025) ότι τίθενται σε ισχύ περιορισμοί στην εναέρια κυκλοφορία κατά μήκος των ανατολικών της συνόρων, με αφορμή την είσοδο ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της.

Οι περιορισμοί αυτοί, που τίθενται σε ισχύ έως τις 9 Δεκεμβρίου 2025, «εφαρμόστηκαν για να διασφαλιστεί η εθνική ασφάλεια», ανέφερε η Πολωνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας (PAZP) σε ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της υπηρεσίας Μαρτσίν Χαντάτζ, με τον οποίο επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, η εναέρια κυκλοφορία θα απαγορευθεί, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις, κατά μήκος των συνόρων με τη Λευκορωσία και την Ουκρανία.

Ο εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι οι περιορισμοί εκτείνονται σε υψόμετρο έως 3 χιλιόμετρα και «δεν επηρεάζουν τα πολιτικά αεροσκάφη» που πετούν πιο ψηλά.

Η απαγορευμένη ζώνη εκτείνεται στην Πολωνία σε βάθος 26 έως 46 χιλιομέτρων, πρόσθεσε ο ίδιος. Η υπερπτήση drones στη συγκεκριμένη περιοχή απαγορεύεται «μέρα και νύχτα».

Οι στρατιωτικές ασκήσεις «Zapad»

Σημειώνεται πως η Πολωνία θα κλείσει από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (11.09.2025) τα σύνορά της με τη Λευκορωσία ενόψει των στρατιωτικών γυμνασίων «Zapad».

Τα προγραμματισμένα γυμνάσια «Zapad – 2025» (Δύση – 2025), που θα πραγματοποιηθούν στη δυτική Ρωσία και τη Λευκορωσία, έχουν εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια στα γειτονικά κράτη μέλη του NATO, όπως η Πολωνία, η Λιθουανία και η Λετονία.

«Την Παρασκευή (12.09.2025), ξεκινούν στην Λευκορωσία, πολύ κοντά στα πολωνικά σύνορα τα ρωσο – λευκορωσικά γυμνάσια, πολύ επιθετικά από την οπτική του στρατιωτικού δόγματος», είπε χαρακτηριστικά ο Τουσκ σε κυβερνητική συνεδρίαση.

«Συνεπώς, για λόγους εθνικής ασφάλειας, θα κλείσουμε τα σύνορα με τη Λευκορωσία, συμπεριλαμβανομένων των σιδηροδρομικών διαβάσεων, σε σχέση με τα γυμνάσια Zapad την Πέμπτη τα μεσάνυχτα» πρόσθεσε ο Πολωνός πρωθυπουργός.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο» επιμένει η Ρωσία για την εισβολή ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο
Το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών και η ολλανδική κυβέρνηση κάλεσαν τους Ρώσους πρεσβευτές σε Μαδρίτη και Άμστερνταμ αντίστοιχα για να διαμαρτυρηθούν για το περιστατικό
Η κατεστραμμένη οροφή σπιτιού από συντρίμμια ρωσικού drone στην ανατολική Πολωνία 1
Πολίτες και τουρίστες στην Ρώμη θα μπορούν να κολυμπούν ελεύθερα στον Τίβερη μέσα στην επόμενη 5ετία
Οι πρώτοι περιορισμοί στην κολύμβηση στον Τίβερη επιβλήθηκαν τη δεκαετία του 1960, το οποίο οφειλόταν στη ρύπανση των υδάτων - «Υπάρχουν ήδη ημέρες στις οποίες τα νερά του Τίβερη» λέει ο δήμαρχος
Κολυμβητής βουτάει στα νερά του ποταμού Τίβερη
Η κραυγή δημοσιογράφου στη Γάζα που είδε την οικογένειά του να πεθαίνει μπροστά του - «Ο κόσμος μάς αντιμετωπίζει με αδιαφορία»
Ο Al-Dahdouh έχασε τη σύζυγό του, τα τρία του παιδιά και το εγγόνι του σε αεροπορικές επιδρομές - Καταγγέλει γενοκτονία και ασκεί κριτική στην κάλυψη των διεθνών ΜΜΕ για τον πόλεμο στη Γάζα
Ο δημοσιογράφος Wael Al-Dahdouh
Newsit logo
Newsit logo