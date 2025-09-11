Πολωνία: Περιορίζει την εναέρια κυκλοφορία στα ανατολικά σύνορά της μετά την εισβολή ρωσικών drones

Μετά την εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στον εναέριο χώρο της, τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (10.09.2025), η Πολωνία λαμβάνει εκτάκτως μέτρα προστασίας για να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό.

Συγκεκριμένα, η Πολωνία ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη (11.09.2025) ότι τίθενται σε ισχύ περιορισμοί στην εναέρια κυκλοφορία κατά μήκος των ανατολικών της συνόρων, με αφορμή την είσοδο ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι περιορισμοί αυτοί, που τίθενται σε ισχύ έως τις 9 Δεκεμβρίου 2025, «εφαρμόστηκαν για να διασφαλιστεί η εθνική ασφάλεια», ανέφερε η Πολωνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας (PAZP) σε ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της υπηρεσίας Μαρτσίν Χαντάτζ, με τον οποίο επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, η εναέρια κυκλοφορία θα απαγορευθεί, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις, κατά μήκος των συνόρων με τη Λευκορωσία και την Ουκρανία.

Ο εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι οι περιορισμοί εκτείνονται σε υψόμετρο έως 3 χιλιόμετρα και «δεν επηρεάζουν τα πολιτικά αεροσκάφη» που πετούν πιο ψηλά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απαγορευμένη ζώνη εκτείνεται στην Πολωνία σε βάθος 26 έως 46 χιλιομέτρων, πρόσθεσε ο ίδιος. Η υπερπτήση drones στη συγκεκριμένη περιοχή απαγορεύεται «μέρα και νύχτα».

Οι στρατιωτικές ασκήσεις «Zapad»

Σημειώνεται πως η Πολωνία θα κλείσει από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (11.09.2025) τα σύνορά της με τη Λευκορωσία ενόψει των στρατιωτικών γυμνασίων «Zapad».

Τα προγραμματισμένα γυμνάσια «Zapad – 2025» (Δύση – 2025), που θα πραγματοποιηθούν στη δυτική Ρωσία και τη Λευκορωσία, έχουν εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια στα γειτονικά κράτη μέλη του NATO, όπως η Πολωνία, η Λιθουανία και η Λετονία.

«Την Παρασκευή (12.09.2025), ξεκινούν στην Λευκορωσία, πολύ κοντά στα πολωνικά σύνορα τα ρωσο – λευκορωσικά γυμνάσια, πολύ επιθετικά από την οπτική του στρατιωτικού δόγματος», είπε χαρακτηριστικά ο Τουσκ σε κυβερνητική συνεδρίαση.

«Συνεπώς, για λόγους εθνικής ασφάλειας, θα κλείσουμε τα σύνορα με τη Λευκορωσία, συμπεριλαμβανομένων των σιδηροδρομικών διαβάσεων, σε σχέση με τα γυμνάσια Zapad την Πέμπτη τα μεσάνυχτα» πρόσθεσε ο Πολωνός πρωθυπουργός.