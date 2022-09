Ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχουν άριστες σχέσεις, είναι γνωστό. Το βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες, το αποδεικνύει.

Βλαντιμίρ Πούτιν και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βρέθηκαν στου Ουζμπεκιστάν για να συμμετάσχουν στη Σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης. Κι εκεί τους «έπιασαν» να περπατούν… αγκαζέ.

Το βίντεο ανέβασε στο twitter ο Τούρκος δημοσιογράφος Ρατζίπ Σοϊλού.

Ο Ερντογάν έχει πιάσει αγκαζέ τον Πούτιν και οι ηγέτες της Τουρκίας και της Ρωσίας περπατούν (μαζί με τις αντιπροσωπείες και τη φρουρά τους), χαμογελαστοί στο λόμπι του ξενοδοχείου.

Χθες (16.09.2022) ο Βλαντιμίρ Πούτιν αποθέωσε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τις προσπάθειες που κάνει για να τελειώσει, όπως είπε, ο πόλεμος στην Ουκρανία. Κι ας έκανε… γκάφα, αποκαλώντας τον “πρωθυπουργό” και όχι πρόεδρο.

Ο Τούρκος ηγέτης έχει «σημαντική συμβολή» στις προσπάθειες τερματισμού της σύγκρουσης, είπε ο πρόεδρος της Ρωσίας.

Footage of Putin and Erdogan meeting in Samarkand.



Turkey is a reliable partner. It can provide food supplies through its territory to all countries of the world



25% of Russian gas supplies to Turkey will be paid in rubles – Putin#Russia pic.twitter.com/q4tCFXE4I2