Ο πιλότος του Boeing 737 μαχαιρωμένος στην πτήση της Flydubai – Καρέ καρέ η μάχη μέσα στο αεροσκάφος

Αδιανόητες σκηνές εκτυλίχθηκαν στον αέρα το πρωί της Τετάρτης (30.09.2026) στην πτήση της Flydubai, όταν ο πιλότος καβγάδισε με τον συγκυβερνήτη, με αποτέλεσμα να τον μαχαιρώσει και να επιχειρήσει να ρίξει το αεροσκάφος για να συντριβεί, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Σε βίντεο που έχει κυκλοφορήσει στα social media, φαίνεται η αγωνιώδης προσπάθεια των επιβατών της πτήσης της Flydubai να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στον μαχαιρωμένο πιλότο. Ένας οδοντίατρος που είχε ιατρικές γνώσεις του έσωσε τη ζωή και κατέφερε να σταματήσει την αιμορραγία.

Προσοχή σκληρές εικόνες:

Μαρτυρίες επιβατών κάνουν λόγο για έντονο καβγά μέσα στο πιλοτήριο, ενώ αναφέρθηκε ότι ακούστηκαν φωνές και υπήρξε αίμα στην καμπίνα.

Επιβάτες δίπλα σε τραυματισμένο πιλότο στην πτήση της flydubai / Social Media / via REUTERS

Το χρονικό

Το αεροσκάφος εξέπεμψε σήματα κινδύνου ενώ βρισκόταν πάνω από τη Σαουδική Αραβία, λίγο μετά την απογείωσή του από το Ντουμπάι. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονη ανησυχία, καθώς αρχικά εκτιμήθηκε ότι ενδεχομένως επρόκειτο για αεροπειρατεία.

Ισραηλινά μαχητικά απογειώθηκαν προκειμένου να αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο απειλής.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, η απότομη μεταβολή του ύψους πτήσης. Μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό, το αεροσκάφος φέρεται να κατέβηκε από τα 34.000 στα 17.000 πόδια, με τους επιβάτες να πιστεύουν αρχικά ότι επίκειται συντριβή.

Μέσα στην καμπίνα επικράτησαν σκηνές πανικού, με επιβάτες να φωνάζουν και να εκφράζουν φόβους για την τύχη του αεροσκάφους. Παράλληλα, σε εικόνες που μεταδόθηκαν εμφανίζονται επιβάτες με αίματα στα ρούχα τους, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ο ακριβής ρόλος τους στο περιστατικό ή ο τρόπος με τον οποίο τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με ισραηλινό αξιωματούχο και επιβάτες που μίλησαν σε ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ακούγονταν φωνές από το πιλοτήριο, ενώ ένας από τους δύο πιλότους φέρεται να επιχείρησε να θέσει το αεροσκάφος σε πορεία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε συντριβή. Οι ίδιες μαρτυρίες αποδίδουν την ενέργεια αυτή πιθανότατα στον συγκυβερνήτη.

Ο άλλος πιλότος φέρεται να παρενέβη, ενώ, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στην προσπάθεια να αποτραπεί η εξέλιξη του περιστατικού συνέδραμαν και επιβάτες που ήταν πιλότοι και επέβαιναν στο αεροσκάφος με πολιτικά ρούχα. Ισραηλινός αξιωματούχος χαρακτήρισε την παρέμβαση καθοριστική για την αποτροπή μιας μεγαλύτερης καταστροφής.

Ένας από τους δύο πιλότους τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

Τελικά, το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας, όπου όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια.

Η FlyDubai, σε σύντομη ανακοίνωσή της, περιορίστηκε να αναφέρει ότι σημειώθηκε «περιστατικό» κατά τη διάρκεια της πτήσης και ότι όλοι οι επιβάτες προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Σαουδική Αραβία. Η εταιρεία δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του περιστατικού.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση και αναμένονται οι ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών, οι οποίες θα μπορούσαν να ρίξουν περισσότερο φως στο τι ακριβώς συνέβη μέσα στο πιλοτήριο και στον ρόλο που φέρεται να είχε ο συγκυβερνήτης.

Η Μοσάντ, η Σιν Μπετ, οι IDF και το ισραηλινό υπουργείο Μεταφορών εμπλέκονται στην έρευνα.

Άγνωστοι οι λόγοι του καβγά στο πιλοτήριο

Η αεροπορική εταιρεία των Εμιράτων, η Flydubai, ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν γνωρίζει τους λόγους του καβγά που συνέβη μέσα στο θάλαμο διακυβέρνησης του αεροπλάνου που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, και το οποίο αναγκάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία.

«Σε αυτό το στάδιο, οι λόγοι και τα κίνητρα πίσω από αυτό το συμβάν είναι άγνωστα και αποτελούν αντικείμενο επίσημης έρευνας», τόνισε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, καλώντας «όλα τα μέρη να απέχουν από οποιεσδήποτε πρόωρες εικασίες όσο οι αρχές εξακριβώνουν τα γεγονότα».

Νετανιάχου: Οι Σαουδάραβες ανακρίνουν τον ένα πιλότο, πιστεύουμε ότι ήθελε να ρίξει το αεροπλάνο

«Σήμερα το πρωί σημειώθηκε ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό ασφαλείας», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του από το γραφείο του, στην πρώτη δημόσια αντίδρασή του για την αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους στη Σαουδική Αραβία.

«Σχεδόν όλοι οι επιβάτες της πτήσης ήταν Ισραηλινοί», τόνισε.

🚨 Attempted plane crash moments before reaching Israel



A pilot on a flight from Dubai to Israel, carrying mostly Israeli passengers, stabbed the other pilot and apparently attempted to crash the plane with its passengers on board.



According to Netanyahu, an Israeli passenger… pic.twitter.com/UIxmuON43l — C14 News | EN (@c14english) September 30, 2026

Όπως ανέφερε ο Νετανιάχου, καθώς το αεροπλάνο πλησίαζε το Ισραήλ, ένας από τους πιλότους μαχαίρωσε τον άλλο και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, επιχείρησε να ρίξει το αεροπλάνο μαζί με τους επιβάτες του.

«Κατά τη διάρκεια της πτήσης, καθώς πλησίαζαν τη χώρα μας, ένας από τους πιλότους μαχαίρωσε τον άλλο πιλότο και προφανώς προσπάθησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους μαζί με όλους τους επιβαίνοντες», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο διάγγελμά του.

Χαιρέτισε τους «ήρωες» που παρενέβησαν για να ακινητοποιήσουν τον δράστη, «σώζοντας πολλές ζωές» και «αποτρέποντας μια μεγάλη καταστροφή».

Παράλληλα τόνισε ότι ένας από τους πιλότους που μαχαίρωσε τον συγκυβερνήτη του, συνελήφθη και ανακρίνεται από τις σαουδαραβικές αρχές.

«Βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με τις σαουδαραβικές αρχές», δήλωσε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι «έδωσε εντολή στις (ισραηλινές) υπηρεσίες ασφαλείας να προετοιμαστούν για τυχόν περαιτέρω πιθανές απειλές».

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, ένας Ισραηλινός επιβάτης, με τον οποίο συνομίλησε, μαζί με ένα μέλος του πληρώματος, κατάφεραν να εισέλθουν στο πιλοτήριο και να σταματήσουν τον πιλότο, τη στιγμή που προσπαθούσε να προκαλέσει ζημιές στα συστήματα του αεροσκάφους.

Για «απόπειρα τζιχαντιστικής επίθεσης» μιλά ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς καταδίκασε σήμερα μια «απόπειρα τζιχαντιστικής επίθεσης», αφού ένα αεροπλάνο της Flydubai έκανε αναγκαστική προσγείωση έπειτα από φερόμενη επίθεση στον πιλότο από τον συγκυβερνήτη του.

Η πτήση της FZ1073 της Flydubai, που αναχώρησε από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελ Αβίβ, κατευθύνθηκε προς τη Σαουδική Αραβία μέσω του ιορδανικού εναέριου χώρου, αφού εξέπεμψε γενικό σήμα κινδύνου.

«Το σοβαρό περιστατικό στην πτήση της Flydubai ήταν μια απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης από τζιχαντιστές», δήλωσε ο Κατς.

Νωρίτερα, ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Aσφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ δήλωσε ότι «ένας τρομοκράτης επιχείρησε να προκαλέσει τη συντριβή ενός αεροπλάνου για να δολοφονήσει τους 180 Ισραηλινούς που επέβαιναν σε αυτό».