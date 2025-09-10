Προκαλεί Iσραηλινός πρεσβευτής για τους βομβαρδισμούς στη Ντόχα: «Θα πετύχουμε τους ηγέτες της Χαμάς την επόμενη φορά»

Με μήνυμα πως το «Ισραήλ αλλάζει προς το καλύτερο», Ισραηλινός πρεσβευτής στις ΗΠΑ σχολίασε τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός στη Ντόχα, την Τρίτη (09.09.2025) με σκοπό να αποκεφαλίσει τη Χαμάς. Από το χτύπημα βέβαια, η οργάνωση τόνισε πως δεν πέθαναν ηγετικά στελέχη αλλά ο γιος του διαπραγματευτή, ο επικεφαλής του γραφείου του, 3 σωματοφύλακες και 1 αστυνομικός του Κατάρ.

«Αν το Ισραήλ δεν κατάφερε να σκοτώσει τους ηγέτες της Χαμάς στο χθεσινό αεροπορικό του πλήγμα εναντίον του Κατάρ, θα το πετύχει την επόμενη φορά. Αυτή τη στιγμή ίσως να δεχόμαστε λίγη κριτική. Θα το ξεπεράσουν», δήλωσε ο Γεχιέλ Λέιτερ στο Fox News, λίγες ώρες μετά το χτύπημα του ισραηλινού στρατού στη Ντόχα, που οδήγησε σε αδιέξοδο τις προσπάθειες επίτευξης εκεχειρίας στη Γάζα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η περιοχή αλλάζει προς το καλύτερο καθώς αφαιρούμε από αυτούς τους εχθρούς της ειρήνης και από αυτούς τους εχθρούς του δυτικού πολιτισμού την ικανότητά τους να ασκήσουν τρομοκρατία», πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ σχολιάζοντας την αιματηρή ισραηλινή επιχείρηση στα εδάφη του Κατάρ, έκανε λόγο για μια «μονομερή» ενέργεια που δεν προωθεί τα αμερικανικά και τα ισραηλινά συμφέροντα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε «πολύ δυσαρεστημένος» από την ισραηλινή επίθεση.

Η επιχείρηση αυτή του Ισραήλ ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητη καθώς το Κατάρ ενεργεί ως μεσολαβητής ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ και φιλοξενεί τις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα και την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται εκεί από την 7η Οκτωβρίου 2023.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αν δεν τους πετύχαμε αυτή τη φορά, θα τους πετύχουμε την επόμενη», τόνισε ο Λέιτερ.

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι 5 μέλη της σκοτώθηκαν στην επίθεση, ανάμεσά τους ο γιος του αυτοεξόριστου επικεφαλής της στη Γάζα και βασικού διαπραγματευτή Χαλίλ αλ Χάγια. Ο Σουχάιλ αλ Χίντι, μέλος του πολιτικού γραφείου της παλαιστινιακής οργάνωσης, δήλωσε στο al Jazeera ότι η ηγεσία της Χαμάς επέζησε της επίθεσης.

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος σχολίασε ότι πλέον υπάρχουν αμφιβολίες για το αποτέλεσμα του πλήγματος. Το γεγονός ότι έχουν περάσει τόσες ώρες χωρίς να υπάρχει ξεκάθαρη ανακοίνωση είναι ανησυχητικό, εκτίμησε.

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλράχμαν αλ Θάνι, κατήγγειλε ότι οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές κινδυνεύουν να εκτροχιάσουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ.

Σε ερώτηση για το πώς πιστεύει ότι το πλήγμα θα επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις, ο Αμερικανός πρεσβευτής στο Ισραήλ Μάικλ Χάκαμπι δήλωσε:

«Η ειλικρινής απάντηση είναι ότι απλώς δεν γνωρίζουμε. Η Χαμάς έχει απορρίψει τα πάντα μέχρι στιγμής. Συνεχώς απορρίπτουν κάθε πρόταση που τίθεται στο τραπέζι».

Ο Χάκαμπι πρόσθεσε ότι η θέση των ΗΠΑ και του Ισραήλ παραμένει ότι η Χαμάς «πρέπει να φύγει» και δεν θα πρέπει να έχει καμία εμπλοκή στη διακυβέρνηση της Γάζας στο μέλλον.