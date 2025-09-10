Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Προκαλεί Iσραηλινός πρεσβευτής για τους βομβαρδισμούς στη Ντόχα: «Θα πετύχουμε τους ηγέτες της Χαμάς την επόμενη φορά»

«Αυτή τη στιγμή ίσως να δεχόμαστε λίγη κριτική. Θα το ξεπεράσουν», σχολίασε με καυστικό τρόπο λίγες ώρες μετά το θανατηφόρο χτύπημα με τους 6 νεκρούς
Καπνός μετά την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα του Κατάρ
Καπνός μετά την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα του Κατάρ / REUTERS / Φωτογραφία Ibraheem Abu Mustafa

Με μήνυμα πως το «Ισραήλ αλλάζει προς το καλύτερο», Ισραηλινός πρεσβευτής στις ΗΠΑ σχολίασε τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός στη Ντόχα, την Τρίτη (09.09.2025) με σκοπό να αποκεφαλίσει τη Χαμάς. Από το χτύπημα βέβαια, η οργάνωση τόνισε πως δεν πέθαναν ηγετικά στελέχη αλλά ο γιος του διαπραγματευτή, ο επικεφαλής του γραφείου του, 3 σωματοφύλακες και 1 αστυνομικός του Κατάρ.

«Αν το Ισραήλ δεν κατάφερε να σκοτώσει τους ηγέτες της Χαμάς στο χθεσινό αεροπορικό του πλήγμα εναντίον του Κατάρ, θα το πετύχει την επόμενη φορά. Αυτή τη στιγμή ίσως να δεχόμαστε λίγη κριτική. Θα το ξεπεράσουν», δήλωσε ο Γεχιέλ Λέιτερ στο Fox News, λίγες ώρες μετά το χτύπημα του ισραηλινού στρατού στη Ντόχα, που οδήγησε σε αδιέξοδο τις προσπάθειες επίτευξης εκεχειρίας στη Γάζα.

«Η περιοχή αλλάζει προς το καλύτερο καθώς αφαιρούμε από αυτούς τους εχθρούς της ειρήνης και από αυτούς τους εχθρούς του δυτικού πολιτισμού την ικανότητά τους να ασκήσουν τρομοκρατία», πρόσθεσε.

Κτίριο
REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Οι ΗΠΑ σχολιάζοντας την αιματηρή ισραηλινή επιχείρηση στα εδάφη του Κατάρ, έκανε λόγο για μια «μονομερή» ενέργεια που δεν προωθεί τα αμερικανικά και τα ισραηλινά συμφέροντα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε «πολύ δυσαρεστημένος» από την ισραηλινή επίθεση.

Η επιχείρηση αυτή του Ισραήλ ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητη καθώς το Κατάρ ενεργεί ως μεσολαβητής ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ και φιλοξενεί τις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα και την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται εκεί από την 7η Οκτωβρίου 2023.

«Αν δεν τους πετύχαμε αυτή τη φορά, θα τους πετύχουμε την επόμενη», τόνισε ο Λέιτερ.

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι 5 μέλη της σκοτώθηκαν στην επίθεση, ανάμεσά τους ο γιος του αυτοεξόριστου επικεφαλής της στη Γάζα και βασικού διαπραγματευτή Χαλίλ αλ Χάγια. Ο Σουχάιλ αλ Χίντι, μέλος του πολιτικού γραφείου της παλαιστινιακής οργάνωσης, δήλωσε στο al Jazeera ότι η ηγεσία της Χαμάς επέζησε της επίθεσης.

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος σχολίασε ότι πλέον υπάρχουν αμφιβολίες για το αποτέλεσμα του πλήγματος. Το γεγονός ότι έχουν περάσει τόσες ώρες χωρίς να υπάρχει ξεκάθαρη ανακοίνωση είναι ανησυχητικό, εκτίμησε.

Βίντεο από κάμερα CCTV δείχνει την έκρηξη στη Ντόχα του Κατάρ
Βίντεο από κάμερα CCTV δείχνει την έκρηξη στη Ντόχα του Κατάρ / REUTERS

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλράχμαν αλ Θάνι, κατήγγειλε ότι οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές κινδυνεύουν να εκτροχιάσουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ.

Σε ερώτηση για το πώς πιστεύει ότι το πλήγμα θα επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις, ο Αμερικανός πρεσβευτής στο Ισραήλ Μάικλ Χάκαμπι δήλωσε:

«Η ειλικρινής απάντηση είναι ότι απλώς δεν γνωρίζουμε. Η Χαμάς έχει απορρίψει τα πάντα μέχρι στιγμής. Συνεχώς απορρίπτουν κάθε πρόταση που τίθεται στο τραπέζι».

Ο Χάκαμπι πρόσθεσε ότι η θέση των ΗΠΑ και του Ισραήλ παραμένει ότι η Χαμάς «πρέπει να φύγει» και δεν θα πρέπει να έχει καμία εμπλοκή στη διακυβέρνηση της Γάζας στο μέλλον.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ιδρύεται το πρώτο «υπερπανεπιστήμιο» στο Ηνωμένο Βασίλειο από το φθινόπωρο του 2026 - Συγχωνεύονται Κεντ και Γκρίνουιτς
Οι φοιτητές δεν θα δουν άμεσες αλλαγές καθώς οι αιτήσεις θα γίνονται ξεχωριστά και τα πτυχία θα απονέμονται είτε στο όνομα του Κεντ είτε του Γκρίνουιτς
Φοιτητές
Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τίμησε τους Έλληνες πυροσβέστες: «Είστε έμπνευση για όλους μας» είπε στον υποπύραρχο Νικόλαο Παΐσιο
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τα λόγια της: «Σας ευχαριστώ που τιμάτε τους γενναίους Έλληνες πυροσβέστες μας που στάθηκαν στο πλευρό της Ισπανίας αυτό το καλοκαίρι»
Ο πυροσβέστης Νικόλαος Παΐσιος
1
Νέα βίντεο από τη στυγερή δολοφονία της 22χρονης Ουκρανής στη Βόρεια Καρολίνα: Η απάθεια των επιβατών σοκάρει
Επιβάτες αδιάφοροι μπροστά στον θάνατο - Η 23χρονη Ουκρανή πρόσφυγας, Ιρίνα Ζαρούτσκα, μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου σε τρένο στις ΗΠΑ από έναν άνδρα με βεβαρυμένο παρελθόν
Φρικιαστικό βίντεο από δολοφονία Ουκρανής στη Βόρεια Καρολίνα
14
Newsit logo
Newsit logo