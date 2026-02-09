Κόσμος

Προκλητικός Τσελίκ μιλά για αποστρατικοποίηση νησιών του Αιγαίου και αφήνει αιχμές για Δένδια

Παράλληλα κατηγόρησε την Ελλάδα ότι επιχειρεί να μετατρέψει τα προβλήματά της σε προβλήματα της ΕΕ
Εμπρηστικές δηλώσεις από τον εκπρόσωπο του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης στην Τουρκία, Ομέρ Τσελίκ, θέτοντας ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου αλλά και αφήνοντας αιχμές εναντίον του Νίκου Δένδια.

Ο Ομέρ Τσερίκ αναφέρθηκε και στην επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία την Τετάρτη (11/02/2026) την οποία χαρακτήρισε καλή ευκαιρία για ανάπτυξη διπλωματικών δυνατοτήτων.

«Δημοσιεύματα σχετικά με τον εξοπλισμό νησιών που, θα έπρεπε να είναι αποστρατικοποιημένα, καθώς και οι ακραίες δηλώσεις μελών του ελληνικού υπουργικού συμβουλίου, όπως στην περίπτωση του Νίκου Δένδια, που στοχοποιούν ευθέως την Τουρκία, δημιουργούν αρνητικό κλίμα και επιφέρουν δυσμενείς συνέπειες», τόνισε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του AKP.

«Και δυστυχώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να έχει παρασυρθεί από αυτή την υπόθεση. Ωστόσο, αν εξετάσει κανείς το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα —ιδίως μετά τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία— καθίσταται σαφές ότι όλα αυτά δεν προσφέρουν καμία ουσιαστική συμβολή ούτε στην ασφάλεια ούτε στο μέλλον της Ευρώπης», ανέφερε.

Όπως αναφέρει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, ο Ομέρ Τσελίκ τόνισε πως η ελληνοκυπριακή πλευρά οφείλει να αντιληφθεί οτι η η επίλυση ζητημάτων δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω της μετατροπής της σε έδρα τρίτων χωρών.

«Παρατηρούμε ότι έχει τεθεί ως προτεραιότητα η πρόσκληση κρατών που αντιμετωπίζουν ακόμη και το παραμικρό πρόβλημα με την Τουρκία, οδηγώντας έτσι σε μια υπερβολική και αδιέξοδη κούρσα εξοπλισμών», είπε προσθέτοντας πως η τακτική δεν προσφέρει κανένα ουσιαστικό όφελος ούτε έχει πραγματικό νόημα.

Για τον Ομέρ Τσελίκ, η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία  θα διαμορφώσει μια καλή ευκαιρία για την ανάπτυξη των διπλωματικών δυνατοτήτων και την επίλυση των προβλημάτων στο τραπέζι.

«Οι διαφορές οφείλουν να επιλύονται μέσω του διαλόγου και της διαπραγμάτευσης. Καμία θετική εξέλιξη δεν μπορεί να προκύψει από μια κούρσα εξοπλισμών, ενώ οι απειλές κατά της Τουρκίας δεν έχουν κανένα πραγματικό αντίκρισμα ή αντίκτυπο — σε βαθμό που δεν μπορούν καν να ληφθούν σοβαρά υπόψη.

Συνεπώς, η ελληνοκυπριακή πλευρά θα πρέπει να απέχει από τέτοιες πρακτικές».

Τέλος «ευχήθηκε» το Αιγαίο να γίνει μια «λίμνη ειρήνης» και όχι μια περιοχή συγκρούσεων κι αφετέρου να αποφεύγονται πρωτοβουλίες που θα έθιγαν τα συμφέροντας της Άγκυρας και του ΤΔΒΚ.

