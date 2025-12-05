«Προσοχή, Netflix»: Ξένοι αναλυτές για τις προκλήσεις και τους κινδύνους του mega-deal με τη Warner Bros

Ο παγκόσμιος χάρτης της ψυχαγωγίας αλλάζει μετά την εξαγορά της Warner Bros. Discovery από το Netflix.

Το mega-deal αξίας 82,7 δισ. δολαρίων, έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον αλλά και ανησυχία σε αναλυτές διεθνώς, οι οποίοι προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τι σημαίνει αυτή η κίνηση για το μέλλον του streaming, των κινηματογραφικών στούντιο της Warner Bros. Discovery αλλά και της παραγωγής περιεχομένου. Με αναλυτές να προειδοποιούν «προσοχή, Netflix» και άλλους να μιλούν για μια ιστορική ευκαιρία, η συζήτηση γύρω από τις συνέπειες, τους κινδύνους και τις στρατηγικές προκλήσεις παίρνει ήδη παγκόσμιες διαστάσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με τη συμφωνία αυτή, ένα από τα πιο εμβληματικά περιουσιακά στοιχεία του Χόλιγουντ περνά στα χέρια του κορυφαίου παίκτη του streaming, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει ανατρέψει πλήρως τους κανόνες της παγκόσμιας ψυχαγωγίας.

Ο François Godard, αναλυτής ΜΜΕ και τηλεπικοινωνιών στην Enders Analysis, εξέφρασε μια ιδιαίτερα αυστηρή προειδοποίηση για τη συμφωνία, η οποία επιβεβαιώθηκε νωρίτερα σήμερα (05.12.2025) της εξαγοράς από τη Netflix του ιστορικού χολιγουντιανού στούντιο πίσω από σειρές όπως το Succession και τις ταινίες Harry Potter, με συνολική αξία επιχείρησης 82,7 δισ. δολαρίων.

«Η πρώτη μου αντίδραση είναι: προσοχή, Netflix», είπε. «Η συγχώνευση Warner Bros. και Discovery κατέστρεψε αξία, και υπάρχει ο κίνδυνος αυτή η νέα συμφωνία να καταλήξει σε αποτέλεσμα μικρότερο από το άθροισμα των μερών. Το HBO, το πιο λαμπρό δημιουργικό τηλεοπτικό σπίτι, επέζησε από τον Ντέιβιντ Ζάσλαβ, θα μπορέσει όμως να επιβιώσει μέσα στο Netflix;»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο αισιόδοξη εμφανίστηκε η τοποθέτηση του Guy Bisson, εκτελεστικού διευθυντή της Ampere Analysis, ο οποίος χαρακτήρισε τη συμφωνία «μεγάλη αλλά όχι απροσδόκητη».

«Ήταν ξεκάθαρο για μένα, από όσα είπε ο Ted Sarandos στα τελευταία οικονομικά αποτελέσματα, ότι η WBD ήταν προτεραιότητα για τη Netflix», πρόσθεσε ο Bisson. «Έχει πολύ νόημα: η Netflix εδώ και χρόνια εξελίσσεται σε κάθετα ολοκληρωμένο στούντιο. Αυτή η συμφωνία την ανεβάζει επίπεδο, καθώς αποκτά ένα χαρτοφυλάκιο IP που θα της έπαιρνε δεκαετίες να χτίσει μόνη της. Και δεν πέρασε απαρατήρητο ότι το περιεχόμενο του HBO αποδίδει εξαιρετικά μέσα στο Netflix».

Ο Jack Davison, αντιπρόεδρος της βρετανικής εταιρείας αναλύσεων 3Vision, τόνισε ότι προκύπτουν πολλές στρατηγικές δυσκολίες. Το Netflix, που αποφεύγει συνήθως τη μεγάλη κινηματογραφική διανομή, θα πρέπει να συντονιστεί με ένα μοντέλο λειτουργίας – αυτό της Warner Bros. – που βασίζεται ακόμα έντονα στο box office. Παράλληλα, διανομείς τηλεόρασης και πωλητές ταινιών αναρωτιούνται τι θα συμβεί με τις συμφωνίες τους με το Netflix και το HBO Max.

«Ανοίγουν πολλά ερωτήματα σχετικά με το πώς θα αξιοποιήσει η Netflix τα IP και το περιεχόμενο που αποκτά, ειδικά ως προς τη στρατηγική κινηματογραφικής διανομής – θα διατηρήσει το περιορισμένο ενδιαφέρον της; – και τι θα γίνει με τις συμφωνίες τρίτων», είπε ο Davison. «Θα καταλήξουν τελικά όλα στην πλατφόρμα της Netflix; Πολλές διεθνείς υπηρεσίες streaming θα αναρωτιούνται τι σημαίνει αυτό για το μέλλον τους».

Πάντως στην επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας, η Netflix τόνισε ότι «θα διατηρήσει τις τρέχουσες επιχειρησιακές λειτουργίες της Warner Bros.»

Ο Bisson υποστήριξε ότι το HBO Max θα μπορούσε να πωληθεί σε άλλο ενδιαφερόμενο, όπως η Comcast. «Δεν θα με εξέπληττε αν η Comcast το αναλάμβανε», είπε, «καθώς θα της έδινε μεμιάς το παγκόσμιο αποτύπωμα streaming που της λείπει».

Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το HBO Max λανσάρεται διεθνώς.

Μόλις αυτή την εβδομάδα, η Warner Bros ανακοίνωσε κυκλοφορίες για το 2026 σε Γερμανία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης κυκλοφόρησε και το δεύτερο τρέιλερ του για το «A Knight of the Seven Kingdoms», της νέα prequel σειρά του «Game of Thrones».

Ωστόσο, παραμένουν ερωτήματα σχετικά με το αν – και αν μπορεί – το Netflix να συνεχίσει το HBO Max σε περίπτωση ολοκλήρωσης της εξαγοράς. Μαζί, οι δύο πλατφόρμες θα συγκέντρωναν περίπου 450 εκατ. συνδρομητές, κάτι που πιθανότατα θα προκαλέσει σοβαρά ζητήματα ανταγωνισμού.

«Το HBO Max, που επρόκειτο να λανσαριστεί το επόμενο τρίμηνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και την Ιταλία, θα ήταν έτσι κι αλλιώς προγραμματισμένο να κλείσει», σημείωσε ο Godard, υπογραμμίζοντας ότι και άλλα περιουσιακά στοιχεία της Warner Bros θα έρθουν αντιμέτωπα με ένα αβέβαιο μέλλον.

Νέα εποχή για το Χόλιγουντ

Η εξαγορά της Warner Bros. Discovery – ιδιοκτήτριας κορυφαίων franchise όπως «Game of Thrones», «DC Comics» και «Harry Potter» – αναμένεται να αναδιαμορφώσει εκ νέου τον χάρτη της βιομηχανίας του θεάματος. Το Netflix, που μέχρι σήμερα ανέπτυξε την κυριαρχία της χωρίς μεγάλες εξαγορές ή εκτεταμένες βιβλιοθήκες περιεχομένου, ενισχύει τη θέση της απέναντι σε ανταγωνιστές όπως η Walt Disney και η Paramount.

«Μαζί, μπορούμε να προσφέρουμε στους θεατές περισσότερα από αυτά που αγαπούν και να βοηθήσουμε να καθορίσουμε τον επόμενο αιώνα της αφήγησης ιστοριών», τόνισε ο συνδιευθύνων σύμβουλος της Netflix, Ted Sarandos, σε επίσημη δήλωσή του.