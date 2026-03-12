Reuters: Η κυβέρνηση του Ιράν δεν κινδυνεύει να καταρρεύσει, εκτιμούν οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ

Άθικτη «βλέπουν» την ηγεσία του Ιράν, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών παρά τους συνεχόμενους βομβαρδισμούς κέντρων διοίκησης του καθεστώτος στην Τεχεράνη. Εκτιμούν μάλιστα πως δεν κινδυνεύει καν να καταρρεύσει σύντομα, αν και ΗΠΑ και Ισραήλ σφυροκοπούν χωρίς διάλλειμα ιρανικούς στόχους.

Πηγή που γνωρίζει το θέμα και μίλησε στο Reuters αναφέρει πως η ηγεσία του Ιράν συνεχίζει και διατηρεί τον έλεγχο του λαού, παρά το γεγονός πως ο πόλεμος μπαίνει στην 3η εβδομάδα του. Υπενθυμίζεται πως λίγο καιρό πριν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ επιτεθούν στο Ιράν, η Τεχεράνη είχε «πνιγεί στο αίμα» από τις μαζικές διαδηλώσεις και τους θανάτους χιλιάδων διαδηλωτών.

Καθώς αυξάνεται η πολιτική πίεση λόγω της εκτόξευσης των τιμών του πετρελαίου, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υπονοήσει ότι θα τερματίσει «σύντομα» τη μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ από το 2003 στην περιοχή. Το τέλος των συγκρούσεων ωστόσο θα μπορούσε να αποδειχθεί δύσκολη υπόθεση εάν οι σκληροπυρηνικοί ηγέτες του Ιράν παραμείνουν σταθερά εδραιωμένοι στην εξουσία.

Οι εκθέσεις πληροφοριών υπογραμμίζουν τη συνοχή της κληρικής ηγεσίας του Ιράν παρά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων.

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν επίσης αναγνωρίσει ότι δεν υπάρχει βεβαιότητα πως ο πόλεμος θα οδηγήσει στην κατάρρευση της κυβέρνησης, δήλωσε στο Reuters ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος. Οι πηγές τόνισαν ότι η κατάσταση στο πεδίο παραμένει ρευστή και ότι οι εσωτερικές δυναμικές στο Ιράν θα μπορούσαν να αλλάξουν.

Εξάλλου, ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, γιος του Αλί Χαμενεΐ, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, θεωρείται εξίσου σκληροπυρηνικός.

Μεταβαλλόμενοι στόχοι

Από την έναρξη του πολέμου, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν πλήξει σειρά ιρανικών στόχων, συμπεριλαμβανομένων αντιαεροπορικών συστημάτων, πυρηνικών εγκαταστάσεων και μελών της ανώτατης ηγεσίας.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δώσει διαφορετικές εξηγήσεις για τον πόλεμο. Ανακοινώνοντας την έναρξη της επιχείρησης των ΗΠΑ, ο Τραμπ κάλεσε τους Ιρανούς να «πάρουν τον έλεγχο της κυβέρνησής τους», ωστόσο κορυφαίοι συνεργάτες του στη συνέχεια αρνήθηκαν ότι στόχος ήταν η ανατροπή της ηγεσίας του Ιράν.

Εκτός από τον Χαμενεΐ, από τις επιθέσεις έχουν σκοτωθεί δεκάδες ανώτεροι αξιωματούχοι και μερικοί από τους υψηλότερους διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης.

Ωστόσο, οι εκθέσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν ότι οι Φρουροί της Επανάστασης και οι προσωρινοί ηγέτες που ανέλαβαν την εξουσία μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ εξακολουθούν να διατηρούν τον έλεγχο της χώρας.

Παραμένει ασαφές πώς η αμερικανοϊσραηλινή στρατιωτική εκστρατεία θα μπορούσε να ανατρέψει την κυβέρνηση του Ιράν. Πιθανότατα θα απαιτούσε χερσαία επιχείρηση που θα επέτρεπε στους πολίτες στο εσωτερικό του Ιράν να διαδηλώσουν με ασφάλεια στους δρόμους, ανέφερε η πηγή.

Χερσαία επιχείρηση στο Ιράν έχει απορρίψει ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ, ενθαρρύνοντας τους Κούρδους να αναλάβουν δράση.

Ελάχιστη η στρατιωτική ισχύ των Κούρδων

Το Reuters ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι ιρανικές κουρδικές ομάδες που βρίσκονται στο γειτονικό Ιράκ, συζήτησαν με τις ΗΠΑ το πώς και αν θα μπορούσαν να επιτεθούν στις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Μια τέτοια εισβολή θα μπορούσε να ασκήσει πίεση στις ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας και να επιτρέψει στους Ιρανούς να εξεγερθούν εναντίον της κυβέρνησης.

Ο Αμπντουλλά Μοχτάντι, επικεφαλής του κόμματος Κομάλα του ιρανικού Κουρδιστάν, που αποτελεί μέρος συμμαχίας 6 κουρδικών κομμάτων του Ιράν, δήλωσε σε συνέντευξή του την Τετάρτη ότι τα κόμματα είναι καλά οργανωμένα μέσα στο Ιράν και ότι «δεκάδες χιλιάδες νέοι είναι έτοιμοι να πάρουν τα όπλα» εναντίον της κυβέρνησης εάν λάβουν υποστήριξη από τις ΗΠΑ.

Ο Μοχτάντι είπε ότι έχει λάβει αναφορές από το ιρανικό Κουρδιστάν πως μονάδες των Φρουρών της Επανάστασης και άλλες δυνάμεις ασφαλείας έχουν εγκαταλείψει βάσεις υπό τον φόβο αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων.

«Έχουμε δει απτά σημάδια αδυναμίας στις κουρδικές περιοχές», είπε.

Ωστόσο, πρόσφατες εκθέσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών αμφισβητούν την ικανότητα των ιρανικών κουρδικών ομάδων να διατηρήσουν μια σύγκρουση με τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν τις εκτιμήσεις αυτές.

Οι πληροφορίες δείχνουν ότι οι ομάδες αυτές δεν διαθέτουν ούτε την απαιτούμενη στρατιωτική ισχύ ούτε τον απαραίτητο αριθμό μαχητών.

Σύμφωνα με άλλο άτομο που γνωρίζει το θέμα, οι κουρδικές οργανώσεις του Ιράν ζήτησαν τις τελευταίες ημέρες από υψηλόβαθμους αξιωματούχους να τους παράσχουν όπλα και τεθωρακισμένα οχήματα.

Ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να στείλει τις ιρανικές κουρδικές ομάδες μέσα στο Ιράν.