Reuters: Οι ΗΠΑ πιθανόν πίσω από το χτύπημα στο σχολείο στο Ιράν όπου σκοτώθηκαν πάνω από 150 μαθητές

Οργή και θλίψη για τον βομβαρδισμό του σχολείου στην περιοχή Χορμοζγκάν του Ιράν που προκάλεσε τον θάνατο πάνω από 150 μαθητών. Και ενώ οι οικογένειες των θυμάτων θρηνούν για τις αθώες ψυχές που χάθηκαν σε ακόμη έναν πόλεμο, Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν πως πίσω από το χτύπημα βρίσκονται οι ΗΠΑ και όχι το Ισραήλ.

Το σχολείο θηλέων στην επαρχία Χορμοζγκάν βρέθηκε στο επίκεντρο των βομβαρδισμών από την πρώτη ημέρα του πολέμου που ξεκίνησαν ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, το Σάββατο της 28ης Φεβρουαρίου 2026. Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, φαίνονταν μητέρες να ουρλιάζουν από τον πόνο και να αναζητούν τα κορίτσια τους στα συντρίμμια του σχολείου.

Αν και η έρευνα των αρχών είναι ακόμη σε εξέλιξη, εκτιμάται πως αυτός που βομβάρδισε το σχολείο, πιθανόν είναι η Αμερική. Οι αξιωματούχοι δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο να προκύψουν νέα στοιχεία που θα απαλλάξουν τις ΗΠΑ από την ευθύνη και θα δείξουν κάποιον άλλο ως υπεύθυνο για το περιστατικό.

Ο πρέσβης του Ιράν στον ΟΗΕ στη Γενεύη, Ali Bahreini, δήλωσε ότι το πλήγμα σκότωσε 150 μαθήτριες.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, σε ερώτησή της για το χτύπημα στο σχολείο απάντησε πως το Ιράν είναι αυτό που στοχοποιεί παιδιά και αμάχους και όχι οι ΗΠΑ.

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε: «Το ερευνούμε. Φυσικά δεν στοχοποιούμε ποτέ πολιτικούς στόχους. Αλλά το εξετάζουμε και το διερευνούμε».

Μέχρι τώρα, οι ισραηλινές και αμερικανικές δυνάμεις είχαν μοιράσει τις επιθέσεις στο Ιράν, τόσο γεωγραφικά όσο και ως προς τους στόχους, σύμφωνα με ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο. Ενώ το Ισραήλ χτυπούσε βάσεις εκτόξευσης πυραύλων στη δυτική πλευρά του Ιράν, οι ΗΠΑ βομβάρδιζαν ναυτικούς στόχους, στο νότο.

Εικόνες από την κηδεία των κοριτσιών που φοιτούσαν στο ιρανικό σχολείο θηλέων, προβλήθηκαν στην ιρανική κρατική τηλεόραση. Τα μικρά φέρετρα ήταν σκεπασμένα με ιρανικές σημαίες και μεταφέρονταν από φορτηγό μέσα από μεγάλο πλήθος προς τον χώρο ταφής.



Iranian officials say 168 children died in the attack on Shajare Tayyiba Girls’ school.



Source: CNN pic.twitter.com/xrb1BOXtUA — ISHOLA (@BLISEARTH) March 3, 2026

Αν επιβεβαιωθεί εμπλοκή των ΗΠΑ, η επίθεση θα συγκαταλεγόταν στα σοβαρότερα περιστατικά απωλειών αμάχων στις δεκαετίες αμερικανικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.