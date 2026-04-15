Ρόμαν Γκόφμαν: Ο νέος αρχηγός της Μοσάντ που υποσχέθηκε στον Νετανιάχου ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα έριχνε το καθεστώς και έπεσε έξω

Την ώρα που ο πόλεμος με το Ιράν ξεπερνά τις 40 ημέρες χωρίς να έχει επιφέρει την κατάρρευση του καθεστώτος στην Τεχεράνη, ο άνθρωπος που πίστευε ότι αυτό ήταν εφικτό ετοιμάζεται να αναλάβει την ηγεσία της Μοσάντ. Ο Ρόμαν Γκόφμαν, στενός συνεργάτης και στρατιωτικός σύμβουλος του Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχε εκτιμήσει σε κλειστές συσκέψεις ότι μια σύγκρουση με το Ιράν θα μπορούσε να πυροδοτήσει την ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος – και έπεσε έξω.

Σύμφωνα με τρεις ισραηλινές πηγές που γνωρίζουν τις εσωτερικές διαβουλεύσεις, ο Γκόφμαν – νυν στρατιωτικός γραμματέας του ισραηλινού πρωθυπουργού – είχε υποστηρίξει στον Νετανιάχου ότι ο ιρανικός καθεστώς θα μπορούσε να καταρρεύσει υπό την πίεση ενός εκτεταμένου πολέμου. Η άποψη αυτή φέρεται να ήταν σε μεγάλο βαθμό ευθυγραμμισμένη με εκτιμήσεις που κυριαρχούσαν τότε σε τμήματα της ισραηλινής κατασκοπείας, αλλά αποδείχθηκε υπεραισιόδοξη. Ο Γκόφμαν αναμένεται να αναλάβει τη διοίκηση της Μοσάντ τον Ιούνιο, με πενταετή θητεία, διαδεχόμενος τον Ντέιβιντ Μπαρνέα, ο οποίος επίσης είχε στηρίξει την εκτίμηση ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανατροπή της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ρόλος της Μοσάντ πριν τον πόλεμο

Ο Μπαρνέα, επικεφαλής της υπηρεσίας από το 2021, είχε κομβικό ρόλο στις συζητήσεις που προηγήθηκαν της κοινής ισραηλινοαμερικανικής επιχείρησης της 28ης Φεβρουαρίου, η οποία σηματοδότησε την έναρξη της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με δύο πηγές ασφαλείας, είχε παρουσιάσει σε Νετανιάχου και Ντόναλντ Τραμπ ένα σχέδιο που προέβλεπε ότι στοχευμένες δολοφονίες Ιρανών ηγετών, σε συνδυασμό με επιχειρήσεις πληροφοριών, θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν εσωτερικές εξεγέρσεις.

«Η θέση της Μοσάντ ήταν ότι η αλλαγή καθεστώτος είναι πιθανή και ότι μπορεί να επιτευχθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά μία πηγή ασφαλείας στο CNN.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαφωνίες εντός του ισραηλινού επιτελείου

Ωστόσο, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) φέρονται να είχαν πιο επιφυλακτική στάση, επιδιώκοντας κυρίως την αποδυνάμωση της Τεχεράνης και τη δημιουργία συνθηκών εσωτερικής πίεσης, χωρίς την προσδοκία άμεσης κατάρρευσης.

«Η Μοσάντ έκανε μια σειρά από υποσχέσεις που δεν υλοποιήθηκαν», ανέφερε χαρακτηριστικά ισραηλινή πηγή ασφαλείας.

Παρά τις εκτεταμένες επιθέσεις και τη στοχοποίηση υψηλόβαθμων στελεχών, το καθεστώς στην Τεχεράνη δεν έχει παρουσιάσει σημάδια κατάρρευσης.

Αντίθετα, η νέα ηγεσία εμφανίζεται ακόμη πιο σκληροπυρηνική.

Σε πρόσφατη δήλωσή του, ο Ντέιβιντ Μπαρνέα υπογράμμισε ότι η αποστολή του Ισραήλ στο Ιράν δεν έχει ολοκληρωθεί.

«Επιχειρούσαμε στην καρδιά της Τεχεράνης. Αλλά η αποστολή μας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Έπειτα, τόνισε: «Δεν πιστεύουμε ότι αυτή η αποστολή θα ολοκληρωνόταν αμέσως με το τέλος των εχθροπραξιών κι έχουμε σχεδιάσει εντατικά τη συνέχεια των επιχειρήσεων για την επίτευξη των στόχων μας».

Η αποστολή της Μοσάντ θα τελειώσει μόνο όταν πέσει από την εξουσία αυτό το ριζοσπαστικό καθεστώς, υπογράμμισε ο Μπαρνέα.

«Η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν είναι η αποστολή μας. Δεν θα μείνουμε άπραγοι, παρακολουθώντας, μπροστά σε μια ακόμα υπαρξιακή απειλή» υπογράμμισε στο τέλος.

Από το πεδίο μάχης στο τιμόνι της Μοσάντ

Ο Ρόμαν Γκόφμαν, 49 ετών, γεννημένος στη Λευκορωσία, μετανάστευσε στο Ισραήλ σε ηλικία 14 ετών. Υπηρέτησε για πάνω από τρεις δεκαετίες στο τεθωρακισμένο σώμα των IDF, σε θέσεις πρώτης γραμμής και διοίκησης.

Τραυματίστηκε σοβαρά στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την επίθεση της Χαμάς, και έκτοτε αποτελεί τον βασικό στρατιωτικό σύμβουλο του Νετανιάχου, με συμμετοχή στις κρίσιμες αποφάσεις για Γάζα, Λίβανο, Συρία και Ιράν.

Η επιλογή του για την ηγεσία της Μοσάντ θεωρείται ασυνήθιστη, καθώς παραδοσιακά οι επικεφαλής της προέρχονται από το εσωτερικό και όχι από τον στρατό.

Ορισμένοι αναλυτές εκφράζουν επιφυλάξεις για την εμπειρία του σε ζητήματα κατασκοπείας και μυστικών επιχειρήσεων. Ο βετεράνος αναλυτής Άμιρ Ορέν σημείωσε ότι ο Γκόφμαν δεν διαθέτει την εξειδίκευση που απαιτείται για την ηγεσία της Μοσάντ, η οποία περιλαμβάνει πολυετή εμπειρία σε πληροφορίες και διεθνείς συνεργασίες.

Άλλοι, πιο επικριτικοί, αποδίδουν την επιλογή του πρωθυπουργού Νετανιάχου σε κριτήρια πολιτικής εμπιστοσύνης και όχι αποκλειστικά επαγγελματικής επάρκειας.

Η τοποθέτηση του Γκόφμαν εντάσσεται σε μια ευρύτερη αναδιάταξη της ισραηλινής ασφάλειας μετά τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου 2023, που θεωρούνται η σοβαρότερη αποτυχία ασφαλείας στην ιστορία της χώρας.

Έκτοτε, σειρά κορυφαίων αξιωματούχων έχουν αποχωρήσει ή απομακρυνθεί από τις θέσεις τους, ενώ με την επικείμενη αλλαγή στην ηγεσία της Μοσάντ.

Πληροφορίες από CNN