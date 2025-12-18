Ρομπ Ράινερ: Στο φως ανατριχιαστικό βίντεο του γιού του, Νικ – Όταν έκανε ναρκωτικά και απειλούσε να σκοτώσει ένα σκύλο

Με την δολοφονία του Ρομπ Ράινερ και της γυναίκας του από, πιθανότατα, τον γιό τους Νικ Ράινερ να έχει συγκλονίσει τον πλανήτη, εκείνος πλέον βρίσκεται στα χέρια της αστυνομία και τομπαρελθόν του βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ερευνών την αστυνομίας. Ένα ανατριχιαστικό βίντεο του Νικ από το 2016 κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου, μαζεύοντας χιλιάδες σχόλια.

Ο γιος του Ρομπ Ράινερ που κατηγορείται για την δολοφονία του, Νικ, εμφανίζεται σε ένα παράξενο βίντεο στο YouTube, όπου προσποιούταν ότι έκανε χρήση ναρκωτικών και ισχυριζόταν μάλλον «χιουμοριστικά» ότι θα σκότωνε ένα σκύλο, σχεδόν μια δεκαετία πριν κατηγορηθεί για τη δολοφονία των γονιών του την περασμένη Κυριακή (14/12/2025).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ερασιτεχνικό βίντεο του 2016 επανήλθε στην επικαιρότητα αυτή την εβδομάδα, με τον 32χρονο να προσποιούταν ότι ήταν ένας μουσικός μεγιστάνας ονόματι «Dddavid», καθώς περπατούσε στην πολυτελή γειτονιά του, ενώ κάποιος του έκανε ερωτήσεις, σαν συνέντευξη, πίσω από την κάμερα.

Σε ένα σημείο εμφανίζεται και η μικρότερη αδελφή του, Ρόμι, καθώς ο Νικ προσπαθούσε να απαντήσει σε μια ερώτηση με ένα σκύλο να γαβγίζει στο παρασκήνιο.

«Θα πάω να σκοτώσω αυτό το γαμημένο σκυλί», είπε φορώντας ένα κόκκινο καπέλο και γυαλιά ηλίου, πριν να αναμιχθεί ένα σύντομο απόσπασμα από το τραγούδι «Who Let the Dogs Out» των Baha Men.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ρόμι ήταν μάλιστα αυτή που βρήκε τον διάσημο σκηνοθέτη πατέρα της, Ρομπ Ράινερ, δολοφονημένο με μαχαίρι και σύμφωνα με πληροφορίες κατηγόρησε αμέσως τον Νικ.

Στο βίντεο επίσης ο Νικ, ο οποίος έχει μιλήσει δημόσια για τη χρήση ναρκωτικών, εμφανίζεται να καπνίζει σε ένα σημείο πριν ρωτήσει «Πού βρήκες αυτό το χόρτο;».

Αργότερα στο βίντεο, φαίνεται λευκή σκόνη να τοποθετείται σε ένα δίσκο ώστε να μοιάζει με ναρκωτικά, πριν ο Νικ κάνει σαν να την σνιφάρει.

«Αγόρασες ηρωίνη από έναν τραβεστί;» ακούγεται ένας άντρας να λέει πίσω από την κάμερα, αφού το βίντεο περνάει στον Νικ και σε ένα δεύτερο άτομο που περπατούν στο δρόμο.

Ο Νικ κρατείται αυτές τις μέρες χωρίς εγγύηση σε φυλακή του Λος Άντζελες για τη σκληρή δολοφονία των γονιών του, ενώ αν καταδικαστεί, μπορεί να του επιβληθεί ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς τη δυνατότητα αναστολής ή ακόμη και η θανατική καταδίκη