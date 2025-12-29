Ρομπ Ράινερ: Τα πρώτα μοναχικά γενέθλια της κόρης του Ρόμι μετά τη δολοφονία των γονιών της

Τα πρώτα της μοναχικά γενέθλια χωρίς τους γονείς της, πέρασε η Ρόμι Ράινερ, η κόρη του θρυλικού σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του Μισέλ που βρέθηκαν μαχαιρωμένοι μέχρι θανάτου την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες.

Την φρικτή ανακάλυψη της δολοφονίας των γονιών της, του διάσημου σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της γυναίκας του, έκανε η κόρη τους, Ρόμι, που ζούσε απέναντι τους. Ήταν και εκείνη που έφερε το βαρύ φορτίο να υποδείξει τον αδερφό της Νικ ως βασικό ύποπτο. Το Σάββατο (27.12.2025) είχε τα 28α γενέθλιά της και τα πέρασε χωρίς τους γονείς της.

Η Ρόμι Ράινερ απαθανατίστηκε το Σάββατο (27.12.2025) έξω από ένα παραθαλάσσιο σπίτι, σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσίευσε η Daily Mail. Μαζί της και ο φίλος της, Άλεξ Σίλμπεργκ. Το ζευγάρι μένει σε ένα παραθαλάσσιο σπίτι από τότε που ο Ρομπ και η Μισέλ δολοφονήθηκαν στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ της Καλιφόρνιας στις 14 Δεκεμβρίου.

Ο Νικ συνελήφθη λίγο μετά τον θάνατο των γονιών του και κατηγορήθηκε για δύο φόνους πρώτου βαθμού. Η δίκη του έχει οριστεί για τις 7 Ιανουαρίου, όπου σύμφωνα με το TMZ, θα δηλώσει αθώος για τις δολοφονίες. Διαγνώστηκε με σχιζοφρένεια λίγες εβδομάδες πριν σκοτώσει τους γονείς του.

Τη νύχτα πριν από τους φόνους, ο Νικ είχε παρευρεθεί στο χριστουγεννιάτικο πάρτι του Κόναν Ο’Μπράιαν μαζί με τους γονείς του όπου προηγήθηκε και καβγάς. Πηγή από το περιβάλλον τους είπε ότι πατέρας και γιος είχαν τσακωθεί στο πάρτι και ότι ο Ρομπ «φοβόταν» για τον γιο του και την «επιδεινούμενη» ψυχική του κατάσταση.

Η στενή σχέση πατέρα και κόρης

Η Ρόμι Ράινερ και ο πατέρας της, ο θρυλικός σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ, μοιράζονταν έναν ιδιαίτερο δεσμό.

Η ίδια είχε περιγράψει τον Ρομπ ως τον «καλύτερό της φίλο» σε ένα γλυκό αφιέρωμα που είχε αναρτήσει στο Instagram το 2022, για τα γενέθλιά του:

«Χρόνια πολλά στον άλλο μου καλύτερο φίλο», έγραψε τότε, συνοδεύοντας το μήνυμα με φωτογραφίες που αποτύπωναν γλυκές στιγμές μαζί του.

Την Ημέρα του Πατέρα της περασμένης χρονιάς, η Ρόμι αναφέρθηκε στο πόσο αγαπούσε τις ατελείωτες ώρες που περνούσε με τον δημιουργό του When Harry Met Sally:

«Χρόνια πολλά στον άνθρωπο με τον οποίο μπορώ να μιλάω για πάντα και επίσης στον άνθρωπο με τον οποίο μπορώ να κάθομαι σιωπηλά και να νιώθω απόλυτα ευτυχισμένη. Σ’ αγαπώ για πάντα», είχε γράψει τον Ιούνιο του 2021.

Λίγες μόνο εβδομάδες πριν τον θάνατό του, η Ρόμι απολάμβανε οικογενειακές διακοπές με τον πατέρα της. Στις 29 Νοεμβρίου είχε μοιραστεί ένα slideshow με φωτογραφίες και βίντεο από τις στιγμές που κολυμπούσαν μαζί σε έναν τροπικό προορισμό, με τη Ρόμι να χαμογελάει πλατιά ενώ διασκέδαζε με τον αείμνηστο ηθοποιό και σκηνοθέτη.

Η Ρόμι και ο μεγαλύτερος αδερφός της, Τζέικ, αναφέρθηκαν στους τραγικούς θανάτους των γονιών τους σε μια συγκλονιστική ανακοίνωση, χωρίς να κάνουν καμία αναφορά στον Νικ:

«Δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψουν τον ανείπωτο πόνο που νιώθουμε κάθε στιγμή της ημέρας», δήλωσαν στις 17 Δεκεμβρίου.

Τα αδέρφια περιέγραψαν τους γονείς τους όχι μόνο ως γονείς, αλλά ως τους καλύτερούς τους φίλους, τονίζοντας τη βαθιά αγάπη και το δέσιμο που υπήρχε στην οικογένειά τους.