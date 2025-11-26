Κόσμος

Ρωσία: «Απαράδεκτη η διαρροή της συνομιλίας Γουίτκοφ και Ουσάκοφ για την Ουκρανία – Ισοδυναμεί με υβριδικό πόλεμο»

Στα ηχητικά ντοκουμέντα ο Στιβ Γουίτκοφ, συμβούλευε «δεξί χέρι» του Πούτιν πώς να προτείνει στον Τραμπ ένα ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία
Ο Στιβ Γουίτκοφ
Ο Στιβ Γουίτκοφ / REUTERS / Ammar Awad / File Photo

Σάλο έχει προκαλέσει στη Ρωσία και στις ΗΠΑ το δημοσίευμα του Bloomberg News, το οποίο αποκαλύπτει μια ηχογραφημένη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ κορυφαίων συμβούλων του Τραμπ και του Πούτιν, με θέμα τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία.

Ειδικότερα, στην τηλεφωνική συνομιλία της 14ης Οκτωβρίου 2025, ο Στιβ Γουίτκοφ έδινε οδηγίες στον Γιούρι Ουσακόφ, σύμβουλο για θέματα εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν, πώς να προτείνει η Ρωσία στον Τραμπ ένα ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία.

Οι αντιδράσεις είναι τέτοιες που η Μόσχα δήλωσε σήμερα (26.11.2025) ότι η διαρροή είναι μια απαράδεκτη προσπάθεια υπονόμευσης των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία και ισοδυναμεί με υβριδικό πόλεμο.

Το Bloomberg ανέφερε ότι εξέτασε την ηχογραφημένη συνομιλία, αλλά δεν ανέφερε πώς απέκτησε πρόσβαση σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη συνομιλία μεταξύ κορυφαίων αξιωματούχων των δύο μεγαλύτερων πυρηνικών δυνάμεων του κόσμου.

Ο Ουσακόφ δήλωσε ότι οι συνομιλίες του με τον Γουίτκοφ δεν προορίζονταν για δημοσίευση και δεν θα έπρεπε να είχαν διαρρεύσει.

«Αυτό είναι απαράδεκτο», δήλωσε ο Ουσακόφ στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Είπε ότι η διαρροή είχε σαφώς ως στόχο να παρεμποδίσει τις συζητήσεις μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Kommersant, ο Ουσακόφ δήλωσε ότι ορισμένες από τις συνομιλίες του διεξήχθησαν μέσω κρυπτογραφημένων κυβερνητικών καναλιών, τα οποία σπάνια υποκλέπτονται και διαρρέουν, εκτός εάν ένα από τα μέρη σκόπιμα το σκοπεύει.

«Υπάρχουν ορισμένες συνομιλίες στο WhatsApp που, γενικά, κάποιος θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να ακούσει», είπε ο Ουσακόφ. Απέκλεισε το ενδεχόμενο η διαρροή να προήλθε από τους συμμετέχοντες στην κλήση και είπε ότι θα θέσει το θέμα στον Γουίτκοφ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων, Κίριλ Ντμίτριεφ, απεσταλμένος του Πούτιν για τις επενδύσεις, δήλωσε ότι το ρεπορτάζ του Bloomberg σχετικά με μια τηλεφωνική συνομιλία της 29ης Οκτωβρίου 2025 μεταξύ του ιδίου και του Ουσακόφ είναι (fake) «ψεύτικο».

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Ριαμπκόφ, δήλωσε ότι ορισμένοι οργανισμοί μέσων ενημέρωσης χρησιμοποιούνται ως μέρος ενός υβριδικού πολέμου πληροφοριών που διεξάγουν οι ευρωπαϊκές χώρες εναντίον της Ρωσίας – και αποσκοπεί στην υπονόμευση των δεσμών με την Ουάσινγκτον.

Το Bloomberg δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό της ρωσικής κριτικής ή για το πώς απέκτησε την ηχογραφημένη συνομιλία. Το Reuters ανταγωνίζεται το Bloomberg News.

Ο κορυφαίος δημοσιογράφος του Κρεμλίνου της ρωσικής εφημερίδας Kommersant, ο οποίος πήρε συνέντευξη από τον Ουσακόφ, έβαλε τον ακόλουθο τίτλο στο άρθρο του: «Ποιος την έστησε στον Στιβ Γουίτκοφ;».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
92
87
84
64
64
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Επίτροπος της FDA συνδέει δέκα θανάτους παιδιών στις ΗΠΑ με τα εμβόλια κατά της Covid19
Οι θάνατοι μπορεί να οφείλονται σε μυοκαρδίτιδα ή φλεγμονή του καρδιακού μυός - Ωστόσο επιστήμονες τονίζουν ότι τα εμβόλια Covid-19 έχουν ελεγχθεί πλήρως και αποδειχθεί ασφαλή και αποτελεσματικά
Εμβόλιο 5
Μήνυμα για κοινό Πάσχα και ενότητα της πίστης στέλνει η υπογραφείσα δήλωση του Πάπα Λέοντα και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου
Το μεσημέρι της Κυριακής, ο Πάπας Λέων ΙΔ' θα παρακαθίσει σε γεύμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και μετά θα αναχωρήσει αεροπορικώς από την Κωνσταντινούπολη για τη Βηρυτό
Ο Πάπας Λέων XIV και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος Α' υπογράφουν την κοινή διακήρυξη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο
21
Zero Units: Στις «ομάδες θανάτου» της CIA στο Αφγανιστάν είχε υπηρετήσει ο 29χρονος δράστης της φονικής επίθεσης στην Ουάσινγκτον
Διεθνή μέσα ενημέρωσης και μη κυβερνητικές οργανώσεις να κατηγορήσουν τις «Zero Units» για εγκλήματα πολέμου, όπως βασανιστήρια, εκτελέσεις αμάχων
Αφγανοί στρατιώτες ειδικών επιχειρήσεων
Newsit logo
Newsit logo