Ρωσία: «Απαράδεκτη η διαρροή της συνομιλίας Γουίτκοφ και Ουσάκοφ για την Ουκρανία – Ισοδυναμεί με υβριδικό πόλεμο»

Σάλο έχει προκαλέσει στη Ρωσία και στις ΗΠΑ το δημοσίευμα του Bloomberg News, το οποίο αποκαλύπτει μια ηχογραφημένη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ κορυφαίων συμβούλων του Τραμπ και του Πούτιν, με θέμα τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία.

Ειδικότερα, στην τηλεφωνική συνομιλία της 14ης Οκτωβρίου 2025, ο Στιβ Γουίτκοφ έδινε οδηγίες στον Γιούρι Ουσακόφ, σύμβουλο για θέματα εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν, πώς να προτείνει η Ρωσία στον Τραμπ ένα ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία.

Οι αντιδράσεις είναι τέτοιες που η Μόσχα δήλωσε σήμερα (26.11.2025) ότι η διαρροή είναι μια απαράδεκτη προσπάθεια υπονόμευσης των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία και ισοδυναμεί με υβριδικό πόλεμο.

Το Bloomberg ανέφερε ότι εξέτασε την ηχογραφημένη συνομιλία, αλλά δεν ανέφερε πώς απέκτησε πρόσβαση σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη συνομιλία μεταξύ κορυφαίων αξιωματούχων των δύο μεγαλύτερων πυρηνικών δυνάμεων του κόσμου.

The audio leak of Steve Witkoff advising the Russian side what to do, what to say and how to progress is nothing more but collaboration with Moscow, probably even more. It further confirms what I was writing on Sunday when the US Senators were actively rejecting this.



There are… pic.twitter.com/Xr0fKkyL9p

Ο Ουσακόφ δήλωσε ότι οι συνομιλίες του με τον Γουίτκοφ δεν προορίζονταν για δημοσίευση και δεν θα έπρεπε να είχαν διαρρεύσει.

«Αυτό είναι απαράδεκτο», δήλωσε ο Ουσακόφ στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Είπε ότι η διαρροή είχε σαφώς ως στόχο να παρεμποδίσει τις συζητήσεις μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Kommersant, ο Ουσακόφ δήλωσε ότι ορισμένες από τις συνομιλίες του διεξήχθησαν μέσω κρυπτογραφημένων κυβερνητικών καναλιών, τα οποία σπάνια υποκλέπτονται και διαρρέουν, εκτός εάν ένα από τα μέρη σκόπιμα το σκοπεύει.

«Υπάρχουν ορισμένες συνομιλίες στο WhatsApp που, γενικά, κάποιος θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να ακούσει», είπε ο Ουσακόφ. Απέκλεισε το ενδεχόμενο η διαρροή να προήλθε από τους συμμετέχοντες στην κλήση και είπε ότι θα θέσει το θέμα στον Γουίτκοφ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων, Κίριλ Ντμίτριεφ, απεσταλμένος του Πούτιν για τις επενδύσεις, δήλωσε ότι το ρεπορτάζ του Bloomberg σχετικά με μια τηλεφωνική συνομιλία της 29ης Οκτωβρίου 2025 μεταξύ του ιδίου και του Ουσακόφ είναι (fake) «ψεύτικο».

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Ριαμπκόφ, δήλωσε ότι ορισμένοι οργανισμοί μέσων ενημέρωσης χρησιμοποιούνται ως μέρος ενός υβριδικού πολέμου πληροφοριών που διεξάγουν οι ευρωπαϊκές χώρες εναντίον της Ρωσίας – και αποσκοπεί στην υπονόμευση των δεσμών με την Ουάσινγκτον.

Το Bloomberg δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό της ρωσικής κριτικής ή για το πώς απέκτησε την ηχογραφημένη συνομιλία. Το Reuters ανταγωνίζεται το Bloomberg News.

Ο κορυφαίος δημοσιογράφος του Κρεμλίνου της ρωσικής εφημερίδας Kommersant, ο οποίος πήρε συνέντευξη από τον Ουσακόφ, έβαλε τον ακόλουθο τίτλο στο άρθρο του: «Ποιος την έστησε στον Στιβ Γουίτκοφ;».