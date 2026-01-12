Ρωσία: «Με τον βαλλιστικό πύραυλο Oreshnik καταστρέψαμε εργοστάσιο επισκευής μαχητικών αεροσκαφών στην Ουκρανία»

Μετά από τρεις ημέρες η Ρωσία επιβεβαίωσε ότι εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο μέσης εμβέλειας – ικανό για πυρηνικά πλήγματα – τύπου Oreshnin ενάντια στην Ουκρανία, γεγονός που είχε προκαλέσει την οργισμένη αντίδραση του Κιέβου αλλά και της Δύσης.

Το γεγονός ότι η Ρωσία εκτόξευσε αυτόν τον τρομακτικό βαλλιστικό πύραυλο για δευτερη φορά αφότου εισέβαλε στην Ουκρανία, καταδικάστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Βερολίνο, το Παρίσι και το Λονδίνο, που είδαν σε αυτήν μία «κλιμάκωση» εκ μέρους της Μόσχας.

«Σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαιώθηκαν από πολλές ανεξάρτητες πηγές, έπειτα από πλήγμα που εξαπολύθηκε τα ξημερώματα της 9ης Ιανουαρίου 2026 από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, με τη βοήθεια του κινητού συστήματος χερσαίων βαλλιστικών πυραύλων Oreshnik, το κρατικό εργοστάσιο αεροναυπηγικών επισκευών του Λβιβ τέθηκε εκτός λειτουργίας», ανέφερε το υπουργείο.

BREAKING: RUSSIA CONFIRMS STRIKE ON UKRAINE WITH “ORESHNIK”



Russia’s Ministry of Defense claimed the strike was a so-called “retaliation” for an attack on Putin’s residence — an attack that never actually happened.



Russian officials warn that such actions by Kyiv will… pic.twitter.com/coOxaEfLTa — NEXTA (@nexta_tv) January 9, 2026

Σύμφωνα με τη Μόσχα, το εργοστάσιο αυτό χρησιμοποιούνταν για την επισκευή και συντήρηση του αεροναυπηγικού υλικού των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, περιλαμβανομένων των μαχητικών αεροσκαφών F-16 και MiG-29 που προμήθευσαν οι δυτικές χώρες.

Τμήμα του ρωσικού βαλλιστικού πυραύλου Oreshnik που έπληξε το Λβιβ / Security Service of Ukraine / Handout via REUTERS

Η Μόσχα δεν είχε διευκρινίσει μέχρι σήμερα ποιος ήταν ο στόχος της πυραυλικής επίθεσης με Oreshnik.

Απαντώντας σε ερώτηση για το θέμα αυτό, ο εκπρόσωπος της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας, Γιούρι Ίγκνατ, δήλωσε πως το Κίεβο δεν αναφέρει ποτέ τους στρατιωτικούς στόχους που πλήττονται από ρωσικά πλήγματα.

Η υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) ανακοίνωσε την Παρασκευή (09.01.2026) ότι η Ρωσία είχε πλήξει στη διάρκεια της νύχτας την περιοχή του Λβιβ με τον Oreshnik και είχε δημοσιοποιήσει εικόνες συντριμμιών τα οποία παρουσίασε ως κομμάτια του πυραύλου αυτού.

Η SBU είχε πει πως η Μόσχα έπληξε «πολιτικές [σ.σ. μη στρατιωτικές] υποδομές» κοντά στα σύνορα με την ΕΕ χωρίς να διευκρινίζει τον στόχο που τέθηκε στο στόχαστρο ούτε την έκταση των ζημιών.

Τα μαζικά ρωσικά πλήγματα της Παρασκευής στην Ουκρανία προκάλεσαν τέσσερις θανάτους στο Κίεβο και είχαν ως αποτέλεσμα να διακοπεί η παροχή θέρμανσης στα μισά κτήρια κατοικιών της πρωτεύουσας.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα (12.01.2026) έπειτα από αίτημα της Ουκρανίας μετά τα πλήγματα αυτά και τη χρησιμοποίηση από τη Μόσχα του πυραύλου της τελευταίας γενιάς Oreshnik.