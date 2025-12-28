Ρωσία: «Νόμιμοι στόχοι τα ευρωπαϊκά στρατεύματα αν αναπτυχθούν στην Ουκρανία» – Το Κίεβο διαψεύδει ρωσικά εδαφικά κέρδη

Ενώ ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα με θέμα τις εγγυήσεις ασφαλείας και τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία δηλώνει ότι σημειώνει νέα εδαφικά κέρδη στο μέτωπο.

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι διοικητές ανέφεραν στον Βλαντίμιρ Πούτιν στη διάρκεια επίσκεψης για επιθεώρηση πως κατέλαβαν τις πόλεις Μίρνοχραντ, Ροντίνσκε και Αρτεμίφκα της περιφέρειας Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία, καθώς και τις πόλεις Χουλιαϊπόλε και Στεπνόχιρσκ στην περιφέρεια Ζαπορίζια.

Από την πλευρά του, ο ουκρανικός στρατός απέρριψε ως ψευδείς τους ρωσικούς ισχυρισμούς για κατάληψη της Χουλιαϊπόλε και του Μίρνοχραντ.

«Fake news» τα ρωσικά εδαφικά κέρδη

Η κατάσταση και στα δύο σημεία παραμένει «δύσκολη» αλλά οι «αμυντικές επιχειρήσεις» των ουκρανικών στρατευμάτων συνεχίζονται, ανέφερε σήμερα (288.12.2025) το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας.

Η νότια διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «σφοδρές μάχες» συνεχίζονται στη Χουλιαϊπόλε. «Ωστόσο ένα σημαντικό τμήμα της Χουλιαϊπόλε εξακολουθεί να τελεί υπό τον έλεγχο των Δυνάμεων Άμυνας της Ουκρανίας».

Η επιβεβαίωση των ισχυρισμών σχετικά με το πεδίο της μάχης είναι δύσκολη καθώς η πρόσβαση και στις δύο πλευρές είναι περιορισμένη, οι πληροφορίες ελέγχονται στενά και οι γραμμές του μετώπου μεταβάλλονται γρήγορα, με τα ΜΜΕ να εξαρτώνται από δορυφορικές εικόνες και πλάνα γεωεντοπισμού που μπορεί να είναι μερικά ή να έρχονται με καθυστέρηση.

«Θα πετύχουμε τους στόχους μας με τη βία»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε χθες (27.12.2025) ότι η Ουκρανία δεν βιάζεται για ειρήνη και ότι αν δεν θέλει να επιλύσει τη σύγκρουση με τη Ρωσία ειρηνικά, τότε η Μόσχα θα επιτύχει όλους τους στόχους της με τη βία.

Οι δηλώσεις του Πούτιν ακολούθησαν μεγάλη ρωσική φονική επίθεση με drones και πυραύλους που έκαναν τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να πει ότι η Ρωσία καταδεικνύει την επιθυμία της να συνεχίσει τον πόλεμο ενώ το Κίεβο θέλει την ειρήνη.

Ο Ζελένσκι πρόκειται να συναντηθεί σήμερα (28.12.2025) με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα για να επιδιώξει λύση στον πόλεμο. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλια σχετικά με τις δηλώσεις του Πούτιν.

Από την πλευρά του, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα (28.12.2025) όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS ότι τυχόν ανάπτυξη Ευρωπαίων στρατιωτών στην Ουκρανία θα τους καταστήσει νόμιμους στόχους για τη Ρωσία.

Ο Λαβρόφ κατηγόρησε επίσης τους Ευρωπαίους πολιτικούς, χωρίς να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τον ισχυρισμό του, ότι καθοδηγούνται από «φιλοδοξίες» στις σχέσεις τους με το Κίεβο και περιφρονούν τον λαό της Ουκρανίας αλλά και τους ίδιους τους λαούς τους.