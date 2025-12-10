Συμβαίνει τώρα:
Ρωσία: «Οι δηλώσεις του Τραμπ για την Ουκρανία δείχνουν ότι συμφωνεί με τις θέσεις μας για τον πόλεμο»

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε σε πρόσφατη συνέντευξη ότι η Ουκρανία δεν πρέπει να ενταχθεί στο NATO και ότι ο ρωσικός στρατός είναι πιο ισχυρός
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν / Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool via REUTERS

Με πολύ θετικό τρόπο σχολίασε η Ρωσία την συνέντευξη που παραχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Politico για την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία αλλά και για τις συνθήκες που μπορούν να οδηγήσουν στον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η Ρωσία «είχε πάντα» το στρατιωτικό πλεονέκτημα στο μέτωπο στην Ουκρανία, με τον Ντόναλντ Τραμπ να «αδειάζει» το Κίεβο για τις αξιώσεις του στις διαπραγματεύσεις την στιγμή που χάνει εδάφη στο μέτωπο.

«Από πολλές απόψεις, [οι δηλώσεις του Τραμπ] όσον αφορά την ένταξη [της Ουκρανίας] στο ΝΑΤΟ, όσον αφορά τα εδάφη, όσον αφορά το γεγονός ότι η Ουκρανία χάνει έδαφος, συνάδουν με τη δική μας αντίληψη» είπε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, μιλώντας σήμερα (10.12.2025) σε δημοσιογράφους επισήμανε ότι οι δηλώσεις του Τραμπ είναι σύμφωνες με τις ρωσικές θέσεις για τον πόλεμο και πως «από πολλές απόψεις, ο πρόεδρος Τραμπ προσέγγισε τις βαθιές αιτίες της σύγκρουσης».

Ο Τραμπ υποστηρίζει εκεί πως η Ρωσία, επειδή είναι «πολύ μεγαλύτερη» και «πιο ισχυρή» από την Ουκρανία, επωφελείται μιας ανώτερης θέσης διαπραγμάτευσης στις συνομιλίες που έχουν στόχο να θέσουν τέλος στις μάχες.

«Γενικά, είναι το μέγεθος που μετράει», δήλωσε ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας πως δεν επιθυμεί η Ουκρανία να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, δηλώνοντας όμως παράλληλα πως ο ουκρανικός στρατός αξίζει «τεράστιο σεβασμό» για την αντίσταση που προβάλλει.

Ο ηγέτης των ΗΠΑ εκτιμά επίσης πως η Ουκρανία, που «έχει χάσει πολλά εδάφη» μετά τη μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση που ξεκίνησε το 2022, πρέπει να διεξαγάγει εκλογές, κατηγορώντας το Κίεβο ότι «χρησιμοποιεί τον πόλεμο» για να τις αποφύγει.

Η αντίδραση του Ζελένσκι στον Τραμπ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αντέδρασε λέγοντας ότι είναι «έτοιμος» να διοργανώσει προεδρικές εκλογές υπό την προϋπόθεση ότι οι σύμμαχοί του μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια της ψηφοφορίας, καθώς οι ρωσικοί βομβαρδισμοί ρημάζουν καθημερινά τη χώρα.

Όμως ο στρατιωτικός νόμος, που ισχύει στην Ουκρανία από το 2022, απαγορεύει τη διεξαγωγή εκλογών υπό τις περιστάσεις αυτές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, που εμφανίζεται πότε θερμός και πότε ψυχρός στις σχέσεις με τον Ουκρανό ομόλογό του, τον κατηγόρησε επίσης τελευταία ότι «δεν έχει διαβάσει» τις τελευταίες προτάσεις της Ουάσινγκτον για την εξεύρεση διπλωματικής διεξόδου στη σύγκρουση.

Το σχέδιο της Ουάσινγκτον προέβλεπε αρχικά ότι η Ουκρανία θα παραχωρήσει εδάφη που δεν έχουν καταληφθεί από τη Ρωσία, ενδεχόμενο που απέρριψε το Κίεβο.

Κόσμος
