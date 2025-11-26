Ρωσία: «Οι συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες για ειρήνη στην Ουκρανία είναι πολύ σοβαρή διαδικασία»

Οι «πυρετώδεις» διπλωματικές επαφές και διαβουλεύσεις για να βρεθεί η «χρυσή τομή» ώστε να επιτευχθεί ειρήνη στην Ουκρανία είναι κάτι που απασχολεί εξίσου τόσο τη Ρωσία όσο και τη Δύση.

Παρόλο που η Ρωσία «σφυροκοπά» την Ουκρανία με φονικά και καταστροφικά πλήγματα, η Μόσχα δίνει ιδιαίτερη σημασία και προσοχή στις εξελίξεις που σημειώνονται στο διπλωματικό «μέτωπο» του πολέμου.

Για τον λόγο αυτό εξάλλου, το Κρεμλίνο χαρακτήρισε τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες γύρω από το σχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ως μια «σοβαρή διαδικασία».

«Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι μια σοβαρή διαδικασία», δήλωσε σήμερα (26.11.2025) ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ, ενόψει της επίσκεψης στη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα του απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ.

«Προς το παρόν, πιθανότατα δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από αυτό», πρόσθεσε ο ίδιος στη συνέχεια.

Την ίδια στιγμή, ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε ότι έχει παρέλθει ο χρόνος για την πλέον ανενεργή συμφωνία για την ασφαλή διέλευση των εξαγόμενων σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι σχεδίαζε να συζητήσει τη συμφωνία για τα σιτηρά με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σε τηλεφωνική επικοινωνία, αλλά το θέμα δεν αναφέρθηκε στην ανακοίνωση του Κρεμλίνου μετά την κλήση.