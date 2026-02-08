Ρωσία: «Συνελήφθη ο κύριος ύποπτος για την απόπειρα δολοφονίας του αντιστράτηγου Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ»

Νέα τροπή πήρε η υπόθεση που έχει σοκάρει την Ρωσία τα τελευταία 24ωρα, με την απόπειρα δολοφονίας του γνωστού Ρώσου αντιστράτηγου Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ σε κεντρικό σημείο της Μόσχας, το πρωί της Παρασκευής (06.02.2026).

Οι αρμόδιες υπηρεσίες πληροφοριών και ασφάλειας κινητοποιήθηκαν προκειμένου να βρουν στοιχεία και πληροφορίες για το άτομο ή ακόμα και το δίκτυο ατόμων που ευθύνεται για την απόπειρα δολοφονίας του υψηλόβαθμου Ρώσου στρατιωτικού.

Παρά τις συλλήψεις δύο υπόπτων χθες Σάββατο (07.02.2026), η ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφάλειαε της Ρωσίας (FSB) συνέχισε τις έρευνες και ανακοίνωσε σήμερα (08.02.2026) ότι ο κύριος ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση στο Ντουμπάι και παραδόθηκε στη Ρωσία, δημοσιεύοντας σχετικό βίντεο στα social media.

Η FSB δήλωσε ότι ένας Ρώσος πολίτης, ο Λιουμπόμιρ Κόρμπα, τέθηκε υπό κράτηση στο Ντουμπάι με την υποψία ότι πραγματοποίησε την επίθεση εναντίον του αντιστρατήγου Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ, ο οποίος υπεβλήθη σε εγχείρηση, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, κατηγόρησε την Ουκρανία ότι βρίσκεται πίσω από την απόπειρα δολοφονίας, που, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε σχεδιαστεί για να σαμποτάρει τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Από την πλευρά της, η Ουκρανία δήλωσε ότι δεν είχε καμία σχέση με την επίθεση.

Το «προφίλ» του υπαρχηγού της GRU

Ο αντιστράτηγος Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ είναι υπαρχηγός της Κεντρικής Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου στο υπουργείο Άμυνας, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (GRU).

Μάλιστα, είναι ο πρώτος υπαρχηγός του επικεφαλής της GRU, στρατηγού Ιγκόρ Κοστιούκοφ, ο οποίος ηγήθηκε της ρωσικής αντιπροσωπείας στη διάρκεια των πρόσφατων ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου παρουσία των Αμερικανών στο Αμπού Ντάμπι.

Σύμφωνα με το βιογραφικό του, ο 64χρονος αντιστράτηγος Αλεξέγεφ διακρίθηκε ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις συλλογής πληροφοριών στη Συρία, όπου η Ρωσία επενέβη στρατιωτικά το 2015 εναντίον των τζιχαντιστών και υπέρ του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ.

Όταν ο ρώσος επικεφαλής μισθοφόρων Γεβγκένι Πριγκόζιν είχε ηγηθεί, τον Ιούνιο 2023, μιας βραχύβιας ανταρσίας, ο Αλεξέγεφ ήταν ένας από τους κορυφαίους αξιωματούχους οι οποίοι είχαν σταλεί για να διαπραγματευθούν μαζί του.

Αρκετοί υψηλόβαθμοι Ρώσοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι έχουν δολοφονηθεί μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Η Μόσχα κατηγορεί για τους φόνους αυτούς το Κίεβο.