Ρωσία: Τέσσερις νεκροί και επτά τραυματίες από ουκρανική επίθεση στην Κριμαία

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι επτά τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης προς Πέμπτη (04.05.2026) σε επίθεση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στη Σιμφερόπολη, στη χερσόνησο της Κριμαίας, η οποία έχει προσαρτηθεί στη Ρωσία από το 2014, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και (άλλοι) επτά τραυματίστηκαν εξαιτίας πλήγματος από την Ουκρανία σε κτίρια, που δεν είναι κατοικίες, στη Σιμφερόπολη», ανέφερε μέσω Telegram ο επικεφαλής των αρχών της Ρωσίας, Σεργκέι Αξιόνοφ.

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Μερικές ώρες αργότερα, ο ίδιος ανακοίνωσε ότι ένας ακόμα άνθρωπος σκοτώθηκε στην Κριμαία ύστερα από επίθεση με ουκρανικό drone σε προαστιακό τρένο.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, από την πλευρά του, ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε και κατέρριψε 272 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας.

Το νέο αυτό ουκρανικό πλήγμα έγινε την επομένη της επίθεσης κατά ενεργειακών και στρατιωτικών στόχων στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ρωσίας, την ημέρα έναρξης του διεθνούς οικονομικού φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης (SPIEF).