Ρουμανία: Η στιγμή που το ρωσικό drone πέφτει πάνω σε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι

Πανικός επικράτησε στους κατοίκους της πόλης Γκαλάτσι στη Ρουμανίας όταν ένα ρωσικό drone συνετρίβη πάνω σε πολυκατοικία.

Από την συντριβή του ρωσικού drone πάνω στην πολυκατοικία στη Ρουμανία δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά. Η πόλη Γκαλάτσι βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία και το drone μπήκε στη χώρα κατά τη διάρκεια νυχτερινής ρωσικής επίθεσης.

Μετά την συντριβή ακολούθησε έκρηξη και φωτιά, ενώ περίπου 70 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα διαμερίσματά τους.

Η στιγμή που το drone πέφτει πάνω στην πολυκατοικία είναι τρομακτική. Μέσα στην ησυχία της νύχτας ο θόρυβος του drone και η συντριβή του προκαλεί συναγερμό.

A Russian suicide drone has struck an apartment building in Galați, Romania.



Several Romanian civilians are wounded, with some reportedly being in serious condition.



Romania is a NATO member state pic.twitter.com/8UCJxHDekT — Visegrád 24 (@visegrad24) May 29, 2026

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το drone έμεινε στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας για 4 λεπτά, πετούσε σε χαμηλό ύψος και δεν μπορούσε να ανιχνευτεί από τα ραντάρ.

A Russian Shahed drone attacked a residential building in the city of Galați in Romania. Two people were injured.#russia #romania #putiniña pic.twitter.com/8zUbCdpNvt — The Digital Prophet (@MRcpn7) May 29, 2026

Στην περιοχή επειδή είχαν γίνει παραβιάσεις του εναέριου χώρου είχαν μεταφερθεί συστήματα αεράμυνας και ραντάρ, όμως δεν κατάφεραν να καταστρέψουν το drone.

Η υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας καταδίκασε σήμερα τη «σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση» από πλευράς της Ρωσίας, μετά τη συντριβή μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος εφόρμησης σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, που είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά δυο κάτοικοι.

«Το συμβάν αυτό αποτελεί σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσικής Ομοσπονδίας», τόνισε σε ανακοίνωσή της η Οάνα Τσόγιου. Το Βουκουρέστι «ενημέρωσε τους συμμάχους (του) και τον Γενικό Γραμματέα του NATO (Μαρκ Ρούτε) για την κατάσταση και ζήτησε να ληφθούν μέτρα για να επιταχυνθεί η μεταφορά δυνατοτήτων για την αντιμετώπιση drones στη Ρουμανία», πρόσθεσε.

Fire and rescue services rush to the site of a Russian drone attack on a residential building in Galați, Romania. pic.twitter.com/jaQUag4Syq — OSINTdefender (@sentdefender) May 29, 2026

Το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας ανέφερε. «Τη νύχτα της 28ης προς 29η Μαΐου, η Ρωσική Ομοσπονδία ξανάρχισε τις επιθέσεις της με drones εναντίον πολιτικών στόχων και υποδομών στην Ουκρανία, κοντά στα ποτάμια σύνορα με τη Ρουμανία. Ένα από τα drones αυτά διείσδυσε στον ρουμανικό εναέριο χώρο, παρακολουθήθηκε από ραντάρ ως το νότιο τμήμα της πόλης Γκαλάτσι, κατόπιν συνετρίβη στην οροφή πολυκατοικίας, προκαλώντας πυρκαγιά κατά την πρόσκρουση».

Los vehículos de emergencia se dirigen hacia el edificio que fue el objetivo de la manifestación rusa en el este de Rumanía. pic.twitter.com/1NBvYpFYya — Señor del caos visual (@adictoapple) May 29, 2026

Όταν εντοπίστηκαν drones κοντά στον ρουμανικό εναέριο χώρο, δυο καταδιωκτικά F-16 απογειώθηκαν κατεπειγόντως από την αεροπορική βάση στο Φετέστι (ανατολικά), και τους δόθηκε πράσινο φως να «εμπλακούν» εναντίον των «στόχων».