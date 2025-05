Ρουμανία: Καταγγελίες για ανάμειξη Ρωσίας και Γαλλίας μέσω Telegram στις προεδρικές εκλογές – Διαψεύδει το Παρίσι

Λίγες ώρες πριν κλείσουν οι κάλπες για τις εκλογές στη Ρουμανία που θα αναδείξουν τον νέο πρόεδρο, ο ιδρυτής του Telegram κατηγόρησε εμμέσως πλην σαφώς τη Γαλλία πως προσπάθησε να παρέμβει στις εκλογές, ζητώντας τη διαγραφή ορισμένων «συντηρητικών» μηνυμάτων από το συγκεκριμένο social media.

Σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο Telegram, ο 40χρονος επιχειρηματίας, Ρώσος που πολιτογραφήθηκε Γάλλος το 2021, Πάβελ Ντούροφ, κατηγορεί για ανάμειξη στις εκλογές της Ρουμανίας «μια δυτικοευρωπαϊκή κυβέρνηση».

Βάζοντας ένα emoji μπαγκέντας, έδωσε «εντολή» στους χρήστες να μαντέψουν ποια κυβέρνηση μπορεί να είναι.

Η κυβέρνηση αυτή, σύμφωνα με τον Ντούροφ, «προσέγγισε το Telegram, ζητώντας μας να φιμώσουμε τις συντηρητικές φωνές στη Ρουμανία πριν από τις σημερινές προεδρικές εκλογές».

Όπως εξήγησε, αρνήθηκε να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια καθώς δεν θέλει να περιορίσει την ελευθερία των Ρουμάνων χρηστών, ούτε θα μπλοκάρει τους πολιτικούς τους διαύλους.

A Western European government (guess which ) approached Telegram asking us to silence conservative voices in Romania ahead of today’s presidential elections. I flatly refused. Telegram will not restrict the freedoms of Romanian users or block their political channels.