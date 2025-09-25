Σαρκοζί μετά την καταδίκη σε 5ετή φυλάκιση: «Θα κοιμηθώ στη φυλακή με ψηλά το κεφάλι»

«Σεισμός» στη Γαλλία. Ο Νικολά Σαρκοζί καταδικάστηκε, θα περάσει πέντε χρόνια στη φυλακή κι έτσι γίνεται ο πρώτος πρόεδρος της Γαλλίας που θα εκτίσει ποινή κάθειρξης.

Η υπόθεση για την παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του Σαρκοζί από τη Λιβύη του Μουάμαρ Καντάφι, που απασχόλησε για χρόνια τη γαλλική πολιτική και κοινωνική ζωή, έληξε σήμερα (25.09.2025) με το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού να κρίνει ένοχο τον πρώην πρόεδρο για εγκληματική συνωμοσία από το 2005 ως το 2007 και να τον καταδικάζει σε πέντε χρόνια κάθειρξης. Πρόκειται για ιστορική απόφαση.

Στις πρώτες του τοποθετήσεις μετά την ανακοίνωση της ποινής και της καταδίκης του, ο Σαρκοζί ανέφερε: «Αυτή η ετυμηγορία έχει μεγαλύτερη βαρύτητα για το κράτος δικαίου. Το μίσος δεν έχει όρια… Αν θέλουν οπωσδήποτε να κοιμηθώ στη φυλακή, θα κοιμηθώ στη φυλακή, αλλά με το κεφάλι ψηλά... Είμαι αθώος. Αυτή η αδικία είναι σκάνδαλο… Θα ασκήσω έφεση. Θα αγωνιστώ μέχρι την τελευταία μου πνοή», είπε βγαίνοντας από τη δικαστική αίθουσα ο 70χρονος Σαρκοζί.

“Je suis condamné pour avoir prétendument laissé faire deux de mes collaborateurs qui auraient eu l’idée d’un financement illégal de ma campagne”: Nicolas Sarkozy réagit après sa condamnation à 5 ans de prison pic.twitter.com/1us0NkUaoc — BFMTV (@BFMTV) September 25, 2025

Του επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο 100.000 ευρώ, πενταετής απαγόρευση των πολιτικών του δικαιωμάτων, καθώς και πενταετής στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι. Το δικαστήριο, ωστόσο, τον αθώωσε από άλλες κατηγορίες διαφθοράς όπως αυτή της υπεξαίρεσης λιβυκών δημόσιων κεφαλαίων, της παθητικής δωροδοκίας και της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας.

Ωστόσο, μέχρι την εκδίκαση της έφεσης, ο πρώην πρόεδρος (2007 έως το 2012) που κρίθηκε ένοχος για «εγκληματική συνωμοσία», δεν θα αποφύγει τη φυλακή.

Κατά τη διάρκεια της τρίωρης ανάγνωσης μιας απόφασης 400 σελίδων, η πρόεδρος του Ποινικού Δικαστηρίου του Παρισιού, Ναταλί Γκαβαρίνο, εξήγησε ότι ο Σαρκοζί κρίνεται ένοχος για εγκληματική συνωμοσία επειδή «επέτρεψε στους στενούς συνεργάτες και τους πολιτικούς υποστηρικτές του, επί των οποίων είχε εξουσία», να ζητήσουν από τις λιβυκές αρχές «να λάβουν ή να επιχειρήσουν να λάβουν οικονομική υποστήριξη στη Λιβύη με σκοπό την εξασφάλιση χρηματοδότησης» για την προεκλογική του εκστρατεία του 2007.

Καταδικασμένος οριστικά σε φυλάκιση ενός έτους για διαφθορά και αθέμιτη άσκηση επιρροής στην υπόθεση των λεγόμενων «παρακολουθήσεων», ο Σαρκοζί είχε ήδη αναγκαστεί να φοράει ηλεκτρονικό βραχιολάκι από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο, μια τιμωρία από τότε άνευ προηγουμένου στη Γαλλία για πρώην αρχηγό κράτους.