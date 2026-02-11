Κόσμος

Σαβάνα Γκάθρι: Συνελήφθη ύποπτος για την απαγωγή της μητέρας της – Τα ντοκουμέντα και η έκκληση της δημοσιογράφου

Το FBI προσφέρει αμοιβή 50.000 δολαρίων σε όποιον έχει πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση
Δράστης
FBI/Handout via REUTERS.

Υπό κράτηση τέθηκε, τα ξημερώματα (11.02.2026), ένας άνδρας σχετικά με την υπόθεση απαγωγής της μητέρας της γνωστής δημοσιογράφου του NBC News, Σαβάνα Γκάθρι. Η 84χρονη, εξαφανίστηκε πριν από 11 ημέρες, την 1η Φεβρουαρίου 2026, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να ξεκινήσουν άμεσα οι έρευνες για τον εντοπισμό της. Οι αρχές διαπίστωσαν γρήγορα πως πρόκειται για απαγωγή, όταν είδαν βίντεο από κάμερες του σπιτιού της να δείχνουν έναν κουκουλοφόρο να παραβιάζει την πόρτα.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης, το γραφείο του σερίφη της κομητείας Πίμα ανακοίνωσε ότι οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν ύποπτο για την υπόθεση απαγωγής της Νάνσι Γκάθρι, νότια του Τούσον, αλλά μετά την κατάθεσή του αφέθηκε ελεύθερος. Ο άνδρας φέρεται να υποστήριξε πως δεν γνωρίζει καν την 84χρονη και ότι εργάζεται ως διανομέας. Στο μεταξύ, η  Αμερικανίδα δημοσιογράφος και κόρη της ηλικιωμένης, δήλωσε πως πιστεύει ότι η μητέρα της είναι ακόμη ζωντανή.

«Πιστεύουμε ότι η μαμά μας είναι ακόμα εκεί έξω. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας», ανέφερε στο τελευταίο βίντεο που ανέβασε στο Instagram, κάνοντας έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι, να επικοινωνήσει άμεσα με την αστυνομία.

Δελτίο εξαφάνισης
Reuters

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Savannah Guthrie (@savannahguthrie)

Τα ντοκουμέντα από το βράδυ της απαγωγής

Το FBI που έχει αναλάβει την υπόθεση απαγωγής, δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο εντός κουκουλοφόρου να κινείται ύποπτα στην αυλή του σπιτιού της Νάνσι Γκάθρι.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, ο μαυροντυμένος άνδρας που φορά και γάντια, προσπαθεί να σπάσει την κάμερα ασφαλείας στην πόρτα του σπιτιού της 84χρονης. Το βίντεο σταματά όταν ο δράστης αρπάζει μία πέτρα και προσεγγίζει ξανά την πόρτα του σπιτιού της.

Από την έρευνα που έγινε στο σπίτι της, βρέθηκε αίμα στην μπροστινή βεράντα, το οποίο, σύμφωνα με τις εξετάσεις DNA, ανήκει στην αγνοούμενη γυναίκα. Επίσης, αναφέρθηκε η εξαφάνιση μιας κάμερας από το σπίτι της ηλικιωμένης.

FBI
Έρευνες στο σπίτι της 84χρονης / Reuters

Σύμφωνα με το TMZ, φέρεται να έχουν ζητηθεί για λύτρα εκατομμύρια δολάρια σε bitcoin.

Το FBI προσφέρει αμοιβή 50.000 δολαρίων σε όποιον έχει πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση.

