Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Σικελία, Σαρδηνία, Καλαβρία στη νότια Ιταλία μετά τις καταιγίδες, βίντεο με σπίτια να γλιστράνε στον γκρεμό

Στη Σικελία το μέτωπο της κατολίσθησης επεκτάθηκε 1 χλμ σε μία νύχτα - Φωτογραφίες και βίντεο
Κατολισθήσεις στη Σικελία
Κατολισθήσεις στη Σικελία

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκονται περιοχές στη νότια Ιταλία μετά το πρωτοφανές κύμα κακοκαιρίας που έπληξε περιοχές και κυρίως τη Σικελία όπου προκάλεσε ιδιαίτερα εκτεταμένη κατολίσθηση, το μέτωπο της οποίας ξεπερνά τα 4χλμ. Σοκάρει βίντεο με σπίτια να γλιστράνε στον γκρεμό.

Η ιταλική κυβέρνηση ανακοίνωσε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τις περιοχές – Σικελία, τη Σαρδηνία και την Καλαβρία – που επλήγησαν από τον κυκλώνα Χάρι με αρχική χρηματοδότηση 100 εκατομμυρίων ευρώ. Πέρα από τις συνέπειες του κυκλώνα, η περιοχή της Σικελίας βρίσκεται αντιμέτωπη και με κατολισθήσεις.

Ο πρόεδρος της περιφέρειας Σικελίας, Ρενάτο Σκιφάνι, ευχαρίστησε την Τζόρτζια Μελόνι για την ταχύτητα και την ευαισθησία της κυβέρνησης στην ανταπόκριση της κρίσης. Ο ίδιος εκτίμησε ότι οι ζημιές μόνο στη Σικελία ανέρχονται σε 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στην πόλη Νισιέμι, η κατολίσθηση μήκους 4 χιλιομέτρων, που απειλεί την περιοχή έχει προκαλέσει ανησυχία, καθώς το φαινόμενο επανεμφανίστηκε μετά από 32 χρόνια.

Σοκάρει το βίντεο με σπίτια να γλιστράνε στον γκρεμό:

Η περιοχή του Σαντέ Κρότσι και η περιοχή Κανάλικιο, που πλήττονται από το φαινόμενο, είναι οι ίδιες περιοχές που είχαν δεχτεί πλήγμα και στο παρελθόν. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά από τις 16 Ιανουαρίου, καθώς σε μία μόνο νύχτα το μέτωπο διευρύνθηκε κατά ένα χιλιόμετρο.

Κατολισθήσεις στη Σικελία
Κατολισθήσεις στη Σικελία
Αεροφωτογραφία με τις κατολισθήσεις στη Σικελία
Αεροφωτογραφία με τις κατολισθήσεις στη Σικελία
Σπίτια στην άκρη του γκρεμού
Σπίτια στην άκρη του γκρεμού
Στη Σικελία το μέτωπο της κατολίσθησης επεκτάθηκε 1 χλμ σε μία νύχτα
Στη Σικελία το μέτωπο της κατολίσθησης επεκτάθηκε 1 χλμ σε μία νύχτα
/ REUTERS / Danilo Arnone

Η επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας, Φάμπιο Τσιτσιλιάνο, προειδοποίησε για την αυξανόμενη ανάγκη για βοήθεια, καθώς οι εκκενώσεις συνεχίζονται και η κατάσταση επιδεινώνεται. Στην πόλη Νισιέμι, περίπου 1.000 άτομα αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω κατολίσθησης στη Σικελία, ενώ η κυκλοφορία στη γύρω περιοχή είναι περιορισμένη.

Στη βόρεια Ιταλία, στη Λιγουρία, μια άλλη κατολίσθηση έπληξε τη διάσημη διαδρομή Αουρέλια, στο Αρεντζάνο της επαρχίας Γένοβα, καθιστώντας την απροσπέλαστη, εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων.

