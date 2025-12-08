Σεισμός από το deal Netflix – Warner Bros: Ο ρόλος του Τραμπ στην τελική απόφαση

Το mega deal του αιώνα, η εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix, έφερε στο προσκήνιο τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο αμερικανός πρόεδρος επισήμανε ότι θα έχει λόγο στη διαδικασία, δηλώνοντας ότι «θα εμπλακεί στην απόφαση» των εποπτικών αρχών που καλούνται να εγκρίνουν – ή να μπλοκάρουν – τη συμφωνία.

Η εξαγορά-μαμούθ των 83 δισ. δολαρίων – της Warner Bros από το Netflix – και η συμφωνία που ριζικά τον παγκόσμιο χάρτη της ψυχαγωγίας και του streaming, περνά μέσα από αυστηρούς ελέγχους, πολιτικές ισορροπίες και ένα κρίσιμο πρόσωπο: τον Ντόναλντ Τραμπ. Η άποψή του θεωρείται κομβικής σημασίας, δεδομένου του ελέγχου και της επιρροής που έχει ασκήσει στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε ανησυχίες για την συμφωνία εξαγοράς της Warner Bros Discovery από το Netflix, αναφέροντας ότι «θα μπορούσε να γίνει πρόβλημα». Ο Τραμπ τόνισε ότι ο κολοσσός του streaming έχει ήδη αποκτήσει «πολύ μεγάλο μερίδιο αγοράς». «Θα εμπλακώ στην απόφαση» των εποπτικών αρχών για την εξαγορά, ανέφερε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος, κάνοντας επίσης γνωστό ότι ο συνδιευθυντής του Netflix Τεντ Σαράντος πήγε πρόσφατα να τον δει στον Λευκό Οίκο.

«Τον σέβομαι πολύ. Είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος», είπε ο Τραμπ για τον Σαράντος. «Έχει κάνει μια από τις σπουδαιότερες δουλειές στην ιστορία των ταινιών».

Ο Σαράντος αναγνώρισε νωρίτερα ότι η συμφωνία μπορεί να εξέπληξε τους επενδυτές, αλλά υποστήριξε ότι ήταν μια ευκαιρία για να έχει επιτυχημένη πορεία το Netflix τις «επόμενες δεκαετίες».

Το τμήμα του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, το οποίο επιβλέπει τις μεγάλες συγχωνεύσεις, θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι η συμφωνία παραβιάζει τον νόμο εάν η επιχειρήσεις που προκύπτει συγκεντρώνει υπερβολικά μεγάλο μέρος της αγοράς streaming.

Όπως είπε ο Τραμπ, το Netflix έχει «πολύ μεγάλο μερίδιο αγοράς» το οποίο θα «αυξηθεί κατά πολύ» εάν προχωρήσει η συμφωνία.

Το βασικό ερώτημα παραμένει: Μπορεί τελικά ο Τραμπ να μπλοκάρει μία τέτοια εξαγορά;

Οι δεσμοί Τραμπ – Έλισον και οι ενστάσεις της Paramount

Η απάντηση περιπλέκεται από το γεγονός ότι ο Τραμπ διατηρεί φιλικές σχέσεις με την οικογένεια Έλισον. Ο Ντέιβιντ Έλισον είχε καταθέσει προσφορά για την πλήρη εξαγορά της Warner Bros. Discovery, με στόχο τη συγχώνευση της Paramount Skydance με τη WBD.

Από την πλευρά της, η Paramount Skydance κατηγόρησε το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros. Discovery ότι ακολούθησε μια προκαθορισμένη διαδικασία, ευνοώντας τη Netflix. Οι δικηγόροι της WBD απέρριψαν τις κατηγορίες, τονίζοντας ότι το συμβούλιο τήρησε πλήρως τις θεσμικές του υποχρεώσεις.

Ο Τραμπ έχει κατά καιρούς επαινέσει δημόσια τόσο τον Ντέιβιντ Έλισον όσο και τον πατέρα του, τον δισεκατομμυριούχο ιδρυτή της Oracle, Λάρι Έλισον. Μάλιστα, τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε ανακοινώσει ότι ο Λάρι Έλισον θα ήταν συνιδιοκτήτης των αμερικανικών δραστηριοτήτων του TikTok, στο πλαίσιο συμφωνίας με Αμερικανούς επενδυτές.

«Ο Λάρι Έλισον είναι σπουδαίος, και ο γιος του Ντέιβιντ είναι σπουδαίος. Είναι φίλοι μου και μεγάλοι υποστηρικτές μου», είχε δηλώσει.

Παρασκηνιακά, η Paramount πίεζε, υποστηρίζοντας ότι μια ένωση Netflix – Warner Bros. θα ναυαγήσει λόγω ρυθμιστικών εμποδίων. Σύμφωνα με επιστολή προς τους δικηγόρους της Warner Bros. Discovery, μια τέτοια πώληση «πιθανότατα δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ», καθώς η εξαγορά θα «εδραιώσει και θα επεκτείνει την παγκόσμια κυριαρχία της Netflix κατά τρόπο που δεν επιτρέπεται από τους εθνικούς και διεθνείς νόμους ανταγωνισμού».

Ακόμη κι αν ο Τραμπ αντιταχθεί τελικά στη συμφωνία, αυτό δεν θα σήμαινε αυτομάτως το τέλος της. Στην πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο, το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε επιχειρήσει να μπλοκάρει την εξαγορά της Time Warner από την AT&T, χωρίς επιτυχία, αφού τα δικαστήρια τελικά δικαίωσαν τις εταιρείες.

Παράλληλα, οργανώσεις του Χόλιγουντ – όπως το Σωματείο Σεναριογράφων της Αμερικής και ενώσεις ιδιοκτητών κινηματογράφων – έχουν ταχθεί κατά της συμφωνίας, προειδοποιώντας για επιπτώσεις σε θέσεις εργασίας και στον ανταγωνισμό.

Και πολιτική συναίνεση… κατά της συμφωνίας – Οι ανησυχίες για μονοπώλιο

Ενδεικτικό του κλίματος είναι ότι πολιτικοί – Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί – εμφανίζονται αντίθετοι. Η γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν χαρακτήρισε τη συμφωνία «εφιάλτη αντιμονοπωλιακού χαρακτήρα», ενώ και Ρεπουμπλικανοί εξέφρασαν ανησυχίες για την κυριαρχία της Netflix, η οποία διαθέτει πάνω από 300 εκατομμύρια συνδρομητές παγκοσμίως.

Η Warner Bros. Discovery, από την πλευρά της, έκλεισε το τρίτο τρίμηνο του 2025 με 128 εκατομμύρια συνδρομητές streaming, συμπεριλαμβανομένων των HBO Max και Discovery+. Ο συνδιευθύνων σύμβουλος της Netflix, Γκρεγκ Πίτερς, υποστήριξε ωστόσο ότι μια ενοποίηση θα αυξήσει τις επιλογές για τους καταναλωτές και πιθανόν θα οδηγήσει σε πακέτα με μειωμένες τιμές.

Η Netflix επιμένει ότι ακόμη και με την προσθήκη του HBO Max δεν κατέχει μονοπωλιακή θέση, τονίζοντας ότι στις ώριμες αγορές – όπως οι ΗΠΑ – αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 10% της συνολικής τηλεοπτικής θέασης.

Το τελικό αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί, σύμφωνα με αναλυτές, από το αν η Netflix καταφέρει να πείσει τις ρυθμιστικές αρχές ότι ανταγωνίζεται όχι μόνο τα παραδοσιακά στούντιο, αλλά και κολοσσούς όπως το YouTube, η Amazon και πλατφόρμες social media όπως το TikTok.

Τι περιλαμβάνει το deal

Αν η εξαγορά με την τρέχουσα μορφή της ολοκληρωθεί, το Netflix θα αποκτήσει την ανταγωνιστική πλατφόρμα HBO Max και τα στούντιο Warner Bros.

Το Netflix είναι η μεγαλύτερη πλατφόρμα μετάδοσης βίντεο κατά παραγγελία (on demand) μέσω διαδικτύου στον κόσμο, ενώ η HBO Max βρίσκεται στην τρίτη θέση (χωρίς να λογαριάζεται η Amazon Prime Video), με την Disney+ να συμπληρώνει το βάθρο.

Η πλατφόρμα θα αποκτήσει έτσι πελώριο κατάλογο, που συμπεριλαμβάνει τις σειρές ταινιών του Χάρι Πότερ, του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, των υπερηρώων της DC Studios (Μπάτμαν, Σούπερμαν, Γουόντερ Γούμαν…) και τηλεοπτικές παραγωγές όπως το Game of Thrones.

Δεν θα αποκτήσει αντίθετα τα τηλεοπτικά κανάλια της Warner Bros Discovery, ή αλλιώς ιδίως το Discovery Channel και το CNN, καθώς είναι ενταγμένα σε χωριστό σχήμα της Warner Bros, εισηγμένο στο χρηματιστήριο.