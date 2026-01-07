Σεισμός στις αγορές πετρελαίου: Η Βενεζουέλα γυρίζει την πλάτη στην Κίνα και στέλνει πετρέλαιο 2 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ

Σε συμφωνία για την εξαγωγή αργού πετρελαίου αξίας έως και 2 δισ. δολάρια προς τις ΗΠΑ κατέληξαν Καράκας και Ουάσινγκτον, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters. Η κίνηση θεωρείται ότι αποτυπώνει ευθέως τις βλέψεις και τις επιδιώξεις του αμερικανού προέδρου Τραμπ από τη στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα που κατέληξε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, το περασμένο Σάββατο (03.01.2026).

Κι ενώ δεν έχουν περάσει παρά λίγες ημέρες από τη στρατιωτική επιχείρηση, η συμφωνία των δύο πλευρών, ΗΠΑ και Βενεζουέλας, προβλέπει την εκτροπή προμηθειών από την Κίνα, ενώ θα βοηθήσει τη Βενεζουέλα να αποφύγει μεγαλύτερες περικοπές στην παραγωγή πετρελαίου.

Η Κίνα κατήγγειλε την κίνηση ως «εκφοβισμό», ενώ η Ουάσινγκτον την παρουσιάζει ως μέρος της στρατηγικής ελέγχου των τεράστιων πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας, μετά την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο.

Η συμφωνία πυροδότησε άμεσες αντιδράσεις στις αγορές, με τους επενδυτές να αναθεωρούν τις προσδοκίες για προσφορά και ζήτηση αργού.

Σύμφωνα με το Reuters, η συμφωνία είναι μια ισχυρή ένδειξη ότι η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανταποκρίνεται στο αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ να ανοίξει σε αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, ειδάλλως θα αντιμετωπίσει κίνδυνο μεγαλύτερης στρατιωτικής παρέμβασης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι η μεταβατική πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες θα πρέπει να δώσει στις ΗΠΑ και σε ιδιωτικές εταιρείες «πλήρη πρόσβαση» στη βιομηχανία πετρελαίου της Βενεζουέλας. Η χώρα έχει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ήδη φορτωμένα σε δεξαμενόπλοια και σε δεξαμενές αποθήκευσης, τα οποία δεν κατάφερε να αποστείλει λόγω του εμπάργκο στις εξαγωγές που επέβαλε ο Τραμπ από τα μέσα Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ η Βενεζουέλα θα παραδώσει στις ΗΠΑ έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που βρίσκεται σε καθεστώς κυρώσεων, ενώ ο ίδιος θα ελέγχει τα χρήματα.

«Αυτό το πετρέλαιο θα πουληθεί στην τιμή της αγοράς και τα χρήματα θα ελέγχονται από εμένα, ως πρόεδρο των ΗΠΑ, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα χρησιμοποιηθούν προς όφελος του λαού της Βενεζουέλας και των Ηνωμένων Πολιτειών!», έγραψε στο Truth Social.

Την εκτέλεση της συμφωνίας έχει αναλάβει ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ. Το πετρέλαιο θα ληφθεί από πλοία και θα σταλεί απευθείας στα αμερικανικά λιμάνια. Η Βενεζουέλα δεν επιβεβαιώνει το deal.

Σύμφωνα με δύο πηγές του Reuters, η διάθεση του πετρελαίου προς τις ΗΠΑ θα μπορούσε αρχικά να απατήσει ανακατανομή φορτίων με προορισμό την Κίνα, που ήταν και ο μεγαλύτερος αγοραστής της Βενεζουέλας την τελευταία δεκαετία και ιδιαίτερα μετά την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ το 2020 σε εταιρείες που μετείχαν στο εμπόριο πετρελαίου με τη Βενεζουέλα.

«Ο Τραμπ θέλει να γίνει αυτό νωρίς ώστε να μπορεί να πει ότι είναι μια μεγάλη νίκη», δήλωσε πηγή της πετρελαϊκής βιομηχανίας.