Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: «Ελπίζουμε οι τραυματίες να αναρρώσουν το συντομότερο», είπε ο βασιλιάς Φελίπε από την Αθήνα

Ο βασιλιάς Φελίπε της Ισπανίας με φανερή την πίκρα του, αναφέρθηκε στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ανδαλουσία, όταν κατευθυνόταν προς τη Μητρόπολη Αθηνών για την κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης.

Ο ίδιος και η βασίλισσα Λετίθια βρίσκονται στην Αθήνα από την Κυριακή 18.01.2026, καθώς το μεσημέρι της Δευτέρας τελέστηκε η κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης, λίγες ώρες μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία με τους 39 νεκρούς και τους 152 τραυματίες. Από τους τραυματίες, οι 24 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Όπως δήλωσε ο βασιλιάς της Ισπανίας στους δημοσιογράφους, οι επιχειρήσεις διάσωσης δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και από χθες το βράδυ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον πρωθυπουργό και την περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας, προκειμένου να ενημερώνεται για όλες τις εξελίξεις. Παράλληλα, τόνισε ότι θα επιστρέψουν στην Ισπανία το συντομότερο δυνατό.

«Τόσο πολλά θύματα και φαίνεται ότι οι προσπάθειες διάσωσης δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί» είπε ο βασιλιάς Φελίπε της Ισπανίας και συνέχισε εξηγώντας ότι βρίσκονται σε συνεχή επαφή «με τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της Περιφερειακής κυβέρνησης» για να ενημερώνονται για τις λεπτομέρειες. Όπως είπαν ακόμη, ότι θα επιστρέψουν στην χώρα τους «το συντομότερο δυνατόν» προκειμένου να «παρακολουθήσουν την κατάσταση και ενδεχομένως να πραγματοποιήσουν μια επίσκεψη στην περιοχή».

Los Reyes Felipe VI y Letizia, desde Atenas: “La prioridad ahora es atender, es acompañar, es ayudar, es asistir a todas las personas que se han visto afectadas por este accidente”.



Los Reyes han anticipado su regreso desde Atenas para estar en Córdoba.https://t.co/LGn7unFu4w pic.twitter.com/gWehcBj5LP ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ January 19, 2026

«Κατανοώ την απόγνωση των οικογενειών και τον αριθμό των τραυματιών που έχουν υποστεί αυτό το ατύχημα. Είμαστε όλοι πραγματικά ανήσυχοι, ελπίζουμε να αναρρώσουν το συντομότερο δυνατόν», είπε ακόμη ο βασιλιάς Φελίπε.

Ο βασιλιάς Φελίπε πρόσθεσε ότι πολλοί κάτοικοι του Αδαμούθ προσέφεραν εθελοντικά τη βοήθειά τους στο σημείο, εκφράζοντας τη βαθιά ευγνωμοσύνη του προς τους ανθρώπους του χωριού της Κόρδοβα για την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή τους.

Με τη σειρά της η βασίλισσα Λετίθια ανέφερε ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή παρακολουθούσαν τις εξελίξεις μέσω ραδιοφώνου και πως οι τεχνικές υπηρεσίες και τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους. Τόνισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η φροντίδα, η στήριξη και η βοήθεια προς όλους όσοι επλήγησαν από το τραγικό δυστύχημα.

Σύμφωνα με το περιοδικό Hola, ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια δεν θα παραστούν στη δεξίωση που είναι προγραμματισμένη μετά την κηδεία και την ταφή της πριγκίπισσας Ειρήνης της Ελλάδας. Αντίθετα, αύριο Τρίτη 20.01.2026 θα μεταβούν στο Ανταμούθ, προκειμένου να ενημερωθούν από κοντά για το δυστύχημα και να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στις οικογένειες των θυμάτων.

Εξαιτίας της έκτασης της τραγωδίας, το βασιλικό ζεύγος ακύρωσε και τις υποχρεώσεις του για την Τρίτη στο Τολέδο, όπου επρόκειτο να προεδρεύσει στην τελετή απονομής των Χρυσών Μεταλλίων Καλών Τεχνών 2024, με τα οποία το ισπανικό υπουργείο Πολιτισμού τιμά 38 διακεκριμένα πρόσωπα και φορείς του πολιτισμού.