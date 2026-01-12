Σκάνδαλο στην Κύπρο: Δεκτή η παραίτηση Χαραλάμπους – «Πράξη αυτοπεποίθησης» λέει ο Χριστοδουλίδης

Την παραίτηση του διευθυντή του γραφείου του, Χαράλαμπου Χαραλάμπους, έκανε δεκτή ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης μετά τον σάλο που προκλήθηκε από το βίντεο-«βόμβα» που προ ολίγων ημερών είδε το φως της δημοσιότητας στο γίνονται αναφορές για μίζες.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο Κύπριος Πρόεδρος, Νίκος Χριστοδουλίδης, κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην προσωπικότητα και την προσφορά του στενού του συνεργάτη, Χαράλαμπο Χαραλάμπους, τονίζοντας ότι τον διακρίνουν «η εργατικότητα, το ήθος και η ακεραιότητα». Όπως σημειώνει, η αποχώρησή του «συνιστά απώλεια ενός πολύτιμου συνεργάτη» στην κοινή προσπάθεια για την υλοποίηση του Προγράμματος Διακυβέρνησης, το οποίο, όπως υπενθυμίζει, αποτελεί το συμβόλαιο της κυβέρνησης με τον κυπριακό λαό. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε θερμά τον Χαραλάμπο Χαραλάμπους για τη συνεργασία και εύχεται «κάθε καλό για τη συνέχεια».

«Έχω λάβει την επιστολή παραίτησης του Διευθυντή του Γραφείου μου, κ. Χαράλαμπου Χαραλάμπους, την οποία και έκανα αποδεκτή. Τη θεωρώ πράξη αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης. Η αποχώρηση του κ. Χαραλάμπους, τον οποίο διακρίνει η εργατικότητα, το ήθος και η ακεραιότητα, συνιστά απώλεια ενός πολύτιμου συνεργάτη μου, στη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουμε για την αναβάθμιση της χώρας μας, στη βάση του Προγράμματος Διακυβέρνησης, το οποίο αποτελεί το συμβόλαιό μας με τον κυπριακού λαό. Τον ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία και του εύχομαι κάθε καλό για τη συνέχεια.» αναφέρει η γραπτή δήλωση του Νίκου Χριστοδουλίδη.

Κύπρος: Η παραίτηση του Χαράλαμπου Χαραλάμπους

Νωρίτερα, σήμερα, Δευτέρα (12.01.2026) ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του προέδρου της Δημοκρατίας της Κύπρου. Σε μακροσκελή ανάρτησή του στα social media, δήλωσε πως στηρίζει πλήρως τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και έκανε λόγο για στοχευμένη προσπάθεια αποσταθεροποίησης και πλήγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ τόνιζε ότι «δεν θα δεχθώ καμία σκιά για την εντιμότητά μου».

Υπενθυμίζεται πως ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους είναι εκ των πρωταγωνιστών του επίμαχου βίντεο και ακούγεται να περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας της πρόσβασης στο Προεδρικό σε σχέση με επενδυτές λέγοντας μεταξύ άλλων «εμείς είμαστε οι βασικές επαφές εδώ, δίπλα στον Πρόεδρο».