Κόσμος

Σκηνικό γενικευμένης κρίσης στη Μέση Ανατολή: Επιθέσεις σε Σαουδική Αραβία, Ισραήλ και Εμιράτα – Αναχαιτίσεις ιρανικών drones, απειλές και 7ος νεκρός στρατιώτης των ΗΠΑ

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές αλλά και οι νεκροί άμαχοι σε χώρες που δεν έχουν άμεση εμπλοκή με τον πόλεμο δημιουργούν τρόμο
Τεχεράνη
(Alireza Sotakbar/ISNA via AP)

Η ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να αυξάνεται επικίνδυνα με την 9η ημέρα να φτάνει στο τέλος της, όμως η επιθετικότητα να μη μειώνεται από καμία πλευρά. Η σύγκρουση ανάμεσα σε Ιράν, Ισραήλ και ΗΠΑ επεκτείνεται σε όλο και περισσότερες χώρες της περιοχής. Νέα περιστατικά επιθέσεων, στρατιωτικών επιχειρήσεων αλλά και νεκρών, καταγράφονται σε διάφορα μέτωπα, ενώ αυξάνεται η ανησυχία για γενικευμένη περιφερειακή κρίση.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε ακόμη περισσότερο όταν Ιρανικό βλήμα έπληξε κτίριο σε κατοικημένη περιοχή της Σαουδικής Αραβίας, προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη δώδεκα. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 08.03.2026 και αποτελεί ακόμη ένα δείγμα ότι από τη σύγκρουση, δεν γλιτώνει κανένας, και δεν είναι στόχος μόνο το Ισραήλ και οι ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ώρες νωρίτερα και παρά το ότι ο ιρανός πρωθυπουργός υποσχέθηκε ότι δεν θα λήξει η Τεχεράνη γειτονικές χώρες, θραύσματα πυραύλου, σκότωσαν έναν άνδρα που οδηγούσε το αυτοκίνητό του στον δημοφιλή ταξιδιωτικό προορισμό του Ντουμπάι.

Οι επιθέσεις αυτές αυξάνουν τους φόβους ότι οι συγκρούσεις μπορεί να παρασύρουν και άλλες χώρες του Κόλπου σε έναν ευρύτερο πόλεμο, ενώ οι ΗΠΑ μετρούν ακόμη έναν νεκρό στρατιώτη, τον 7ο κατά σειρά, που έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση του Ιράν σε βάση στη Σαουδική Αραβία.

Αναχαιτίσεις drones στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Την ίδια στιγμή, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι τα συστήματα αεράμυνάς τους κατέρριψαν ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς τη χώρα.

Οι αρχές ανέφεραν ότι τα drones αναχαιτίστηκαν πριν φτάσουν στους στόχους τους, αποτρέποντας πιθανές ζημιές σε κρίσιμες υποδομές. Παράλληλα, οι επιθέσεις αυτές επιβεβαιώνουν ότι η σύγκρουση αποκτά ολοένα και πιο περιφερειακό χαρακτήρα.

 

Ισραηλινά πλήγματα σε Ιράν και Λίβανο

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξολόθρευσε σημαντικούς διοικητές της επίλεκτης Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης, αλλά δεν τους κατονόμασε.

«Στη διάρκεια της νύκτας, το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό, καθοδηγούμενο από ακριβείς πληροφορίες του στρατού, πραγματοποίησε στοχευμένο πλήγμα στη Βηρυτό, με στόχο πέντε διοικητές των σωμάτων Λιβάνου και Παλαιστίνης των ιρανών Φρουρών της Επανάστασης που συνεδρίαζαν σε ξενοδοχείο της Βηρυτού», ανακοίνωσε ο στρατός.

«Μπορούμε να αποκαλύψουμε ότι τρεις σημαντικοί διοικητές της Δύναμης Κουντς», του κλάδου εξωτερικών επιχειρήσεων των Φρουρών της Επανάστασης, «εξοντώθηκαν με το πλήγμα», πρόσθεσε ο στρατός.

Δείτε εδώ όλα όσα έγιναν τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή, μέσα από το live που έκανε το newsit.gr

Ο Λίβανος ανακοίνωσε ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από το πλήγμα του Ισραήλ, αυξάνοντας τον απολογισμό των νεκρών που έχει φθάσει τους 394 μέσα σε μια εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται 83 παιδιά και 42 γυναίκες.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου δεν αναφέρει χωριστά τους νεκρούς μεταξύ των αμάχων και του στρατιωτικού προσωπικού.

Βηρυτός
Εκρήξεις στη Βηρυτό / REUTERS / Khalil Ashawi
Συντρίμμια στη Βηρυτό
Συντρίμμια στη Βηρυτό / REUTERS/Stringer

Σύμφωνα με το υπουργείο, 1.130 άνθρωποι έχουν εξάλλου τραυματισθεί από τα πλήγματα με στόχο την πρωτεύουσα και τα προάστιά της, καθώς και τον νότιο και τον ανατολικό Λίβανο.

«Στοχοθετούνται άμαχοι, όχι στρατιωτικοί και στρατιωτικές εγκαταστάσεις», όπως υποστηρίζει το Ισραήλ, δήλωσε ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου Ρακάν Νασρεντίν. «Στοχοθετούν σπίτια, διασώστες, τον τομέα της υγείας», συνέχισε προσθέτοντας ότι «οι σφαγές εντάθηκαν τις τελευταίες 48 ώρες».

Ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων Ναντάβ Σοσάνι δήλωσε στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων πως το Ισραήλ έχει σκοτώσει μέχρι στιγμής περίπου 200 μαχητές της Χεζμπολάχ. Η Χεζμπολάχ δεν έχει ανακοινώσει απολογισμό.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι δύο ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στο νότιο Λίβανο. Είναι οι πρώτοι νεκροί του ισραηλινού στρατού από την έναρξη του πολέμου.

Εξάλλου, περισσότεροι από μισό εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπισθεί από τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο, σύμφωνα με σημερινό απολογισμό των λιβανικών αρχών.

Συνολικά έχουν καταγραφεί 517.000 εκτοπισμένοι, από τους οποίους περισσότεροι από 117.000 φιλοξενούνται σε κέντρα υποδοχής, δήλωσε η υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων Χανίν Σάγεντ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Στο μεταξύ, δύο ισραηλινά πλήγματα είχαν σήμερα στόχο τον παλαιστινιακό καταυλισμό Άιν ελ-Χέλουε στο νότιο Λίβανο, τον μεγαλύτερο καταυλισμό παλαιστινίων προσφύγων του Λιβάνου, μετέδωσε το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων.

Στο στόχαστρο οι ενεργειακές εγκαταστάσεις

Ιδιαίτερη ανησυχία αλλά και την έκρηξη βίας από το Ιράν προκαλούν τα πλήγματα που καταγράφηκαν σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη το βράδυ του Σαββάτου, προκαλώντας τον τρόμο και απόκοσμες εικόνες στην πρωτεύουσα.

 

Την Κυριακή, πραγματοποιήθηκε ένα ακόμη πλήγμα από το Ισραήλ σε πετρελαϊκή εγκατάσταση, κοντά στο αεροδρόμιο της Κεσμ στο Ιράν, περιοχή που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τα Στενά του Ορμούζ.

 

Το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα στον κόσμο για τη μεταφορά πετρελαίου, καθώς από εκεί διέρχεται μεγάλο ποσοστό της παγκόσμιας ενεργειακής διακίνησης. Οι επιθέσεις σε τέτοιες υποδομές προκαλούν φόβους για σοβαρές επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
197
106
93
67
65
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Μακρόν σε Τραμπ και Πεζεσκιάν: Το Ιράν να σταματήσει τα χτυπήματα στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ
Ο Μακρόν, ο οποίος επισκέπτεται την Κύπρο τη Δευτέρα, είναι ο πρώτος δυτικός ηγέτης που συνομίλησε με τον Πρόεδρο του Ιράν από την ώρα που ξέσπασε ο πόλεμος
Εμανουέλ Μακρόν
Νεκρός στρατιώτης των ΗΠΑ από ιρανική επίθεση σε αμερικανική βάση στη Σαουδική Αραβία – Το Ισραήλ εξολόθρευσε 5 ανώτερους διοικητές στον Λίβανο
Η σύγκρουση εξαπλώνεται στον Κόλπο με νεκρούς στη Σαουδική Αραβία, αναχαιτίσεις ιρανικών drones από τα ΗΑΕ και έντονες διπλωματικές κινήσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου
Τεχεράνη 26
Newsit logo
Newsit logo