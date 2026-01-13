Στην Ιταλία οι 2 πολιτικοί κρατούμενοι που απελευθέρωσε η Βενεζουέλα – Τους υποδέχθηκε η Τζόρτζια Μελόνι

Τη στιγμή που η αγωνία για τους 750 πολιτικούς κρατούμενους στη Βενεζουέλα, εντείνεται, οι 2 Ιταλοί κρατούμενοι επέστρεψαν στην πατρίδα τους με την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι και τον υπουργό Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, να τους υποδέχεται με χαμόγελα και συγκίνηση.

Τζόρτζια Μελόνι και Αντόνιο Ταγιάνι βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης (13.01.2026) στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ρώμης για να υποδεχθούν τους Αλμπέρτο Τρεντίνι και Μάριο Μπουρλό: τους 2 πολιτικούς κρατούμενους με καταγωγή από την Ιταλία που αποφυλακίσθηκαν τη Δευτέρα στη Βενεζουέλα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως Τρεντίνι και Μπουρλό είχαν οδηγηθεί στην φυλακή του Καράκας χωρίς να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία σε βάρος τους. Στον πρώτο ουδέποτε απαγγέλθηκαν κατηγορίες, ενώ ο δεύτερος κατηγορήθηκε τελικά για τρομοκρατική δράση.

«Ο πελάτης μου δεν ασχολήθηκε ποτέ με την πολιτική, ούτε στην Ιταλία. Φανταστείτε αν είχε σχέση με την τρομοκρατία στην Βενεζουέλα», δήλωσε σήμερα ο δικηγόρος του Μπουρλό στους δημοσιογράφους.

Οι 2 άνδρες κατάφεραν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους μετά από τη συνεχή διπλωματική προσπάθεια της Ιταλίας και στην αναγνώριση, πριν από λίγες ημέρες από την Τζόρτζια Μελόνι, της μεταβατικής κυβέρνησης της Ντέλσι Ροντρίγκες στη Βενεζουέλα.

Την ίδια στιγμή, οι οικογένειες των υπόλοιπων πολιτικών κρατούμενων συνεχίζουν τις συγκεντρώσεις έξω από τα κέντρα κράτησης της Βενεζουέλας, ζητώντας να τους δοθούν αποδείξεις ζωής των αγαπημένων τους. ΜΚΟ καταγγέλλουν πως το Καράκας δεσμεύτηκε για την απελευθέρωση σημαντικού αριθμού κρατούμενων αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει τηρήσει τον λόγο του.