Κόσμος

Στην Ιταλία οι 2 πολιτικοί κρατούμενοι που απελευθέρωσε η Βενεζουέλα – Τους υποδέχθηκε η Τζόρτζια Μελόνι

Δείτε το βίντεο που ανέβασε η Ιταλίδα πρωθυπουργός στα social media της
Άνθρωποι
Συγκίνηση και δάκρια μετά την επιστροφή των πολιτικών κρατούμενων στην Ιταλία

Τη στιγμή που η αγωνία για τους 750 πολιτικούς κρατούμενους στη Βενεζουέλα, εντείνεται, οι 2 Ιταλοί κρατούμενοι επέστρεψαν στην πατρίδα τους με την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι και τον υπουργό Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, να τους υποδέχεται με χαμόγελα και συγκίνηση.

Τζόρτζια Μελόνι και Αντόνιο Ταγιάνι βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης (13.01.2026) στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ρώμης για να υποδεχθούν τους Αλμπέρτο Τρεντίνι και Μάριο Μπουρλό: τους 2 πολιτικούς κρατούμενους με καταγωγή από την Ιταλία που αποφυλακίσθηκαν τη Δευτέρα στη Βενεζουέλα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως Τρεντίνι και Μπουρλό είχαν οδηγηθεί στην φυλακή του Καράκας χωρίς να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία σε βάρος τους. Στον πρώτο ουδέποτε απαγγέλθηκαν κατηγορίες, ενώ ο δεύτερος κατηγορήθηκε τελικά για τρομοκρατική δράση.

«Ο πελάτης μου δεν ασχολήθηκε ποτέ με την πολιτική, ούτε στην Ιταλία. Φανταστείτε αν είχε σχέση με την τρομοκρατία στην Βενεζουέλα», δήλωσε σήμερα ο δικηγόρος του Μπουρλό στους δημοσιογράφους.

Οι 2 άνδρες κατάφεραν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους μετά από τη συνεχή διπλωματική προσπάθεια της Ιταλίας και στην αναγνώριση, πριν από λίγες ημέρες από την Τζόρτζια Μελόνι, της μεταβατικής κυβέρνησης της Ντέλσι Ροντρίγκες στη Βενεζουέλα.

Την ίδια στιγμή, οι οικογένειες των υπόλοιπων πολιτικών κρατούμενων συνεχίζουν τις συγκεντρώσεις έξω από τα κέντρα κράτησης της Βενεζουέλας, ζητώντας να τους δοθούν αποδείξεις ζωής των αγαπημένων τους. ΜΚΟ καταγγέλλουν πως το Καράκας δεσμεύτηκε για την απελευθέρωση σημαντικού αριθμού κρατούμενων αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει τηρήσει τον λόγο του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
142
94
85
82
78
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ρεζά Παχλαβί: Βήμα βήμα το σχέδιο του γιου του τελευταίου σάχη για την ανατροπή καθεστώτος Χαμενεΐ στο Ιράν
Ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου σάχη, μιλά για πρώτη φορά και τόσο αναλυτικά στο Politico για το πώς μπορεί να πέσει το καθεστώς του Αγιατολάχ Χαμενεΐ και την επόμενη μέρα στο Ιράν
Διαδηλωτές κρατούν τη φωτογραφία του Ρεζά Παχλαβί
Σάλος στις ΗΠΑ: Ο δισεκατομμυριούχος Μπιλ Άκμαν δώρισε 10.000 δολάρια για τον πράκτορα της ICE που σκότωσε εν ψυχρώ τη Ρενέ Γκουντ στη Μινεάπολη
Ο δισεκατομμυριούχος κοινοποίησε τον έρανο στην πλατφόρμα X, δηλώνοντας ότι πιστεύει στην αρχή «αθώος μέχρι αποδείξεως του εναντίου» και ότι σκόπευε να στηρίξει έναν αντίστοιχο έρανο για την οικογένεια της Γκουντ
O δισεκατομμυριούχος Μπιλ Άκμαν
Ο Τραμπ εξετάζει χτυπήματα κατά του Ιράν: Στο στόχαστρο το πυρηνικό πρόγραμμα και οι δυνάμεις ασφαλείας
Το Πεντάγωνο παρουσίασε τις προτάσεις του στον Αμερικανό πρόεδρο, τι στιγμή που οι αιματηρές διαδηλώσεις στο Ιράν δεν έχουν σταματημό - Αξιωματούχοι κατηγορούν την Τεχεράνη πως δεν σκοπεύει στην διπλωματία και απλά καθυστερεί τα αμερικανικά πλήγματα
Ντόναλντ Τραμπ
Newsit logo
Newsit logo