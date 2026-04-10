Στον «αέρα» οι ειρηνευτικές συνομιλίες στο Πακιστάν – Αβέβαιη η συμμετοχή του Ιράν λόγω των βομβαρδισμών στον Λίβανο

Αβέβαιη φαίνεται η συμμετοχή του Ιράν στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ, που έχουν προγραμματιστεί για το Μεγάλο Σάββατο (10.04.2026) στο Πακιστάν. Μετά τα σφοδρά πλήγματα που κατάφερε την Τετάρτη το Ισραήλ, στον Λίβανο, η ιρανική αντιπροσωπεία φαίνεται πως κάνει βήματα προς τα «πίσω» μιας και η εκεχειρία καταπατήθηκε από την πρώτη στιγμή.

Ισραήλ – ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται στην 3η ημέρα κατάπαυσης του πυρός. Αν και θεωρούνταν -από πολλούς- δεδομένο ότι θα σταματήσουν και οι επιθέσεις στον Λίβανο, αυτό εν τέλει δεν έγινε ποτέ. Μάλιστα το Ισραήλ κατάφερε μέσα σε 10 λεπτά την Τετάρτη να πλήξει πάνω από 100 στόχους στον Λίβανο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πάνω από 300 άνθρωποι και να τραυματιστούν χιλιάδες. Αυτές οι επιθέσεις έχουν ήδη βάλει σε κίνδυνο την εκεχειρία στην περιοχή με αποτέλεσμα να μένει στον «αέρα» η συμμετοχή των Ιρανών στις συνομιλίες στο Πακιστάν.

«Τα πλήγματα στον Λίβανο καθιστούν τις διαπραγματεύσεις ανούσιες», δήλωσε χθες Πέμπτη ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν.

«Η διεξαγωγή συνομιλιών με στόχο να δοθεί τέλος στον πόλεμο εξαρτάται από τον σεβασμό από τις ΗΠΑ των δικών τους δεσμεύσεων σε ό,τι αφορά την κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, κυρίως στον Λίβανο», δήλωσε ο Ισμαήλ Μπαγαεΐ, εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Isna.

Τη στιγμή της ανακοίνωσης της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ «του Ιράν, των ΗΠΑ και των συμμάχων τους» –που σήμερα διανύει την τρίτη ημέρα της- το Πακιστάν, χώρα που έχει αναλάβει ρόλο μεσολαβητή στη σύγκρουση αυτή με χιλιάδες νεκρούς στη Μέση Ανατολή, τόνισε ότι η εκεχειρία θα εφαρμοστεί «παντού, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».

Κάτι όμως που απέρριψαν στη συνέχεια οι Ισραηλινοί και οι Αμερικανοί.

Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, το Ισλαμαμπάντ έχει μεταμορφωθεί σχεδόν σε πόλη – φάντασμα, καθώς για δύο ημέρες -χθες Πέμπτη και σήμερα Παρασκευή- κηρύχθηκε αργία. Το πολυτελές ξενοδοχείο που αναμένεται να υποδεχθεί τις αποστολές έχει αδειάσει από τη συνήθη πελατεία του.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς αναμένεται να ηγηθεί της αμερικανικής αποστολής στο Πακιστάν, έχοντας μαζί του τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Μιλώντας στο NBC News, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε «πολύ αισιόδοξος» για την πιθανότητα επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας, παρά το χάσμα των θέσεων των δύο χωρών.

Από την ιρανική πλευρά, η εικόνα είναι τελείως διαφορετική.

Λίγη ώρα αφού ανακοίνωσε μέσω X την έλευση ιρανικής αντιπροσωπείας στο Πακιστάν χθες Πέμπτη το βράδυ για συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ο πρεσβευτής του Ιράν στο Ισλαμαμπάντ διέγραψε την ανάρτηση. Το μήνυμα αναρτήθηκε πρόωρα, εξήγησε υπάλληλος της πρεσβείας στο AFP, χωρίς να διευκρινίσει αν η ιρανική αντιπροσωπεία εξακολουθούσε να αναμένεται στο Ισλαμαμπάντ.

Άλλο εμπόδιο: ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν Χαουάτζα Ασίφ χαρακτήρισε χθες βράδυ, μέσω Χ, το Ισραήλ «διαβολικό» και «κατάρα για την ανθρωπότητα», κατηγορώντας το ότι διαπράττει γενοκτονία στον Λίβανο. Για «επονείδιστο» μήνυμα έκαναν λόγοι οι υπηρεσίες του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το μήνυμα ακολούθησε τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς προχθές Τετάρτη οι οποίοι στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από 300 ανθρώπους και προκάλεσαν τον τραυματισμό περισσότερων από 1.000 στον Λίβανο, χώρα που σύρθηκε στον πόλεμο όταν η φιλοϊρανική λιβανική οργάνωση Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ σε αντίποινα για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν κατά την οποία σκοτώθηκε ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.