Στον Λευκό Οίκο ο Σι Τζινπίνγκ: Έχουμε οικοδομήσει μια πραγματικά σπουδαία φιλία, είπε ο Τραμπ

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ με τη σύζυγό του έφτασαν σήμερα Πέμπτη (24.09.2026) στον Λευκό Οίκο, όπου τον υποδέχτηκαν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τη σύζυγό του Μελάνια Τραμπ.

Αμέσως μετά, οι δύο ηγέτες μετέβησαν στο εσωτερικό του κτιρίου για συνομιλίες, σχεδόν 10 χρόνια από την προηγούμενη φορά που ο Κινέζος ηγέτης πέρασε το κατώφλι του Λευκού Οίκου. «Μεγάλη τιμή να σας υποδέχομαι στον Λευκό Οίκο. Έχουμε οικοδομήσει μια πραγματικά σπουδαία φιλία» είπε αρχικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

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President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump greet Xi Jinping, President of The People’s Republic of China, and Madame Peng Liyuan to the White House for their official state visit. pic.twitter.com/4Nw0NP96Zx — The White House (@WhiteHouse) September 24, 2026

Στη συνάντηση των δύο ηγετών κεντρικά θέματα στην ατζέντα είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη και ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον.

Στις δηλώσεις του, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην πρόσφατη επίσκεψή του στο Πεκίνο τον περασμένο Μάιο. «Ο πρόεδρος Σι είναι ο πρώτος Κινέζος ηγέτης που πραγματοποιεί δύο επισκέψεις στις ΗΠΑ».

«Από την πρώτη μου εκλογή το 2016, ο Πρόεδρος Σι και εγώ έχουμε σφυρηλατήσει μια φιλία, μια πραγματικά σπουδαία φιλία, στην πραγματικότητα, βασισμένη στον αμοιβαίο σεβασμό και τα ζωτικά συμφέροντα του λαού μας».

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Πριν από το επίσημο δείπνο που οργανώνει η πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ, ο Σι θα παρακολουθήσει μια στρατιωτική παρέλαση και μια επίδειξη μαχητικών αεροσκαφών.

REUTERS/Evan Vucci

REUTERS/Jonathan Ernst

REUTERS/Jonathan Ernst

Τραμπ: «Θέμα μας η υπερνοημοσύνη»

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) θα αποτελέσει ένα από τα βασικά θέματα συζήτησης στη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ, όπως προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος, εν μέσω της αυξανόμενης τεχνολογικής αντιπαράθεσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας.

«Μια μεγάλη ημέρα με τον πρόεδρο Σι της Κίνας», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social. «Η Υπερνοημοσύνη (Super Intelligence – SI, [όπως την αποκαλεί ο ίδιος) θα είναι ένα μεγάλο θέμα συζήτησης, αλλά θέλω να την αφήσω ακριβώς εκεί που βρίσκεται. Αυτή είναι και η θέση της Κίνας. Το δικό μας “δίχτυ ασφαλείας” είναι το υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ)», ανέφερε.

I met President Xi at the plane (Airport!) yesterday and he looks strong, vibrant, and fit – Better than ever. Madam Xi, of course, BEAUTIFUL! President DJT



( TS: Sep 24 2026, 8:24 AM ET )​​​​​​​​‍‌​​​‍‍‌‌‍‌​‍‍​​​‌‍‍‌‌‍​‍‍​‌‌‍​​‌‍ pic.twitter.com/NEN4SmIP1U — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 24, 2026

Τραμπ: Δυνατός και γεμάτος ζωντάνια ο Σι, πανέμορφη η κυρία Σι

Για τη χθεσινή υποδοχή του Σι και της συζύγου του, στη Βάση Άντριους, ο Τραμπ έπλεξε το εγκώμιό τους, λέγοντας: «Χθες συνάντησα τον Πρόεδρο Σι στο αεροπλάνο (στο αεροδρόμιο!) και μου φάνηκε δυνατός, γεμάτος ζωντάνια και σε καλή φυσική κατάσταση — καλύτερος από ποτέ. Η κυρία Σι, φυσικά, ΠΑΝΕΜΟΡΦΗ!».

Σ ο Τζινπίνγκ: Πρέπει να ξεπεράσουμε τις διαφορές και να συνεργαστούμε

Από την πλευρά του, ο Σι Τζινπίνγκ ανέφερε στις δηλώσεις του ότι είναι ιδιαίτερα ευτυχής που επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Οι Κίνα και οι ΗΠΑ έχουν την ιστορική ευθύνη να προάγουν την ανθρώπινη ανάπτυξη» τόνισε.

REUTERS/Evan Vucci

«Κατά τη διάρκεια της επίσκεψή σας στην Κίνα φέτος συμφωνήσαμε να οικοδομήσουμε μια συμμαχία στρατηγικής συμμαχίας κάτι που υποδέχτηκε η διεθνής κοινότητα. Δεσμεύομαι να συνεργάζομαι για μια πορεία προς τος μέλλον».

«ΗΠΑ και Κίνα είναι διαφορετικές χώρες αλλά οι ευκαιρίες που έχουν για πρόοδο οι ευκαιρίες για συνεργασία είναι πολύτιμες. Παραμένουμε σε επαφή και ενθαρρύνουμε τη συνεργασία και να αυξήσουμε τις ανταλλαγές».