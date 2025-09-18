Στους 21 οι νεκροί στο Μεξικό από την έκρηξη βυτιοφόρου που μετέφερε υγραέριο

Τουλάχιστον 21 νεκροί στο Μεξικό από την έκρηξη βυτιοφόρου που μετέφερε υγραέριο στις 10 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας την Πέμπτη (18.09.2025).

Οκτώ ημέρες μετά τη φονική έκρηξη βυτιοφόρου που μετέφερε υγραέριο σε πυκνοκατοικημένη συνοικία της πρωτεύουσας του Μεξικού, ο αριθμός των θυμάτων εξακολουθεί να αυξάνεται.

Άλλοι δύο άνθρωποι υπέκυψαν στα τραύματά τους, ανεβάζοντας σε 21 τον αριθμό των νεκρών, όπως γνωστοποίησε η δήμαρχος Κλάρα Μπρουγάδα.

Είκοσι επτά τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται, ενώ 36 άλλοι επέστρεψαν στα σπίτια τους, συμπλήρωσε η δήμαρχος.

Η συνοικία Ισταπαλάπα της μεξικανικής πρωτεύουσας συγκλονίστηκε στις 10 Σεπτεμβρίου από την έκρηξη βυτιοφόρου που μετέφερε σχεδόν 50.000 λίτρα LPG σε πολυσύχναστο δρόμο.

Σύμφωνα με την έρευνα της εισαγγελίας, η τραγωδία οφείλεται πιθανότατα στην υπερβολική ταχύτητα που είχε αναπτύξει ο οδηγός του βυτιοφόρου, με αποτέλεσμα το όχημα να ανατραπεί και να προκληθεί η ισχυρή έκρηξη.