Κόσμος

Συγκλονιστικό βίντεο από το Νεπάλ: Τρέχουν να σωθούν από το «τσουνάμι από τον ουρανό» – Όγκοι νερού 20 εκατ. κυβικών μέτρων σκορπούν τον θάνατο

Πάνω από 359 νεκροί, τουλάχιστον 1300 αγνοούμενοι και φόβοι για νέο πλημμυρικό κύμα
A drone view shows mud covering properties following a flash flood at Trishuli in Nuwakot district, Nepal, August 26, 2026. REUTERS/Stringer
Εικόνα από drone δείχνει τους τόνους λάσπης που έχουν σκεπάσει τα σπίτια στο Trishuli στην περιοχή Nuwakot, Νεπάλ / REUTERS/Stringer
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Συγκλονιστικά πλάνα καταγράφουν εργαζόμενους να τρέχουν για να σωθούν στο Νεπάλ, καθώς ένα τεράστιο πλημμυρικό κύμα κατευθύνεται με ορμή προς το μέρος τους. Τουλάχιστον 359 είναι οι νεκροί και 1300 οι αγνοούμενοι. Ο απολογισμός αναμένεται να αυξηθεί δραματικά.

Το Νεπάλ βρίσκεται αντιμέτωπο με μια καταστροφή που οι αρχές περιγράφουν ως «πέρα από κάθε φαντασία», μετά τον «τσουνάμι από τον ουρανό» που έπληξε χθες (26.08.2026) την περιοχή Ρασούουα, έπειτα από την κατάρρευση παγετώνα. Στο συγκλονιστικό βίντεο φαίνονται πολίτες να τρέχουν να σωθούν από τον απίστευτο χείμαρρο νερού.

Τα ορμητικά νερά, τα οποία σύμφωνα με εκτιμήσεις έφθασαν σε ύψος από 300 έως και 650 πόδια – περίπου 90 έως 200 μέτρα – σκόρπισαν τον θάνατο.

Live εικόνα από το Reuters:


Την ίδια ώρα, αυξάνονται οι φόβοι για μια δεύτερη φονική πλημμύρα, καθώς έχει σχηματιστεί ένα μεγάλο φυσικό φράγμα από κατολισθήσεις, λάσπη και συντρίμμια κοντά στο σημείο όπου συναντώνται οι ποταμοί Τσογκιάλ και Πουρουπκιάνγκζανγκμπου.

Σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο Υδάτινων Πόρων, το φράγμα έχει δημιουργήσει μια νέα λίμνη με περίπου 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, η οποία ήδη υπερχειλίζει.

Τις επόμενες τρεις ημέρες αναμένεται να εισρεύσουν ακόμη 3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο να υποχωρήσει το φυσικό φράγμα και να προκληθεί νέα πλημμύρα στην περιοχή.

Ο Μπισάλ Ναθ Ουπρέτι, γεωλόγος και ακαδημαϊκός στο Πανεπιστήμιο Τριμπουβάν στο Κατμαντού, έκανε λόγο για «μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές στην ιστορία του Νεπάλ». Όπως εξήγησε, η κατάρρευση του παγετώνα προκάλεσε ένα «τσουνάμι από τον ουρανό» και απελευθέρωσε περίπου 20 εκατομμύρια κυβικά μέτρα επιπλέον νερού.

Οι εικόνες από την πληγείσα περιοχή αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με οικισμούς και υποδομές να έχουν καλυφθεί από νερό, λάσπη και τεράστιες ποσότητες φερτών υλικών.

Φόβοι για επικίνδυνα φράγματα και νέες πλημμύρες

Το Διεθνές Κέντρο Ολοκληρωμένης Ορεινής Ανάπτυξης (ICIMOD) δημοσίευσε λεπτομερή αξιολόγηση της καταστροφής, προειδοποιώντας ότι υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί νέο κύμα πλημμυρών, καθώς τεράστιες ποσότητες φερτών υλικών έχουν παρασυρθεί στα ποτάμια της περιοχής και ενδέχεται να προκαλέσουν επικίνδυνα φράγματα.

Νεπάλ
Δραματική διάσωση ηλικιωμένης στο Νεπάλ / REUTERS / Navesh Chitrakar

Οι ειδικοί εξετάζουν, μεταξύ άλλων, εάν ο ποταμός Τρισούλι έχει προσωρινά φράξει σε στενά σημεία. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα μπορούσε να σχηματιστεί νέο φυσικό φράγμα και να δημιουργηθεί κίνδυνος μιας ακόμη μεγάλης πλημμύρας.

Το τουριστικό συμβούλιο του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι 644 τουρίστες εξακολουθούν να μην έχουν δώσει σημεία ζωής, μεταξύ των οποίων και 33 Βρετανοί υπήκοοι.

Η αστυνομία του Νεπάλ ανέφερε στην τελευταία ενημέρωσή της ότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών ανέρχεται πλέον σε 359, από 332 που είχε ανακοινωθεί προηγουμένως. Περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι αγνοούνται, ενώ εκατοντάδες έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους.

Νεπάλ
Δορυφορική εικόνα δείχνει την καταστροφή το Νεπάλ / REUTERS

Η αρμόδια αρχή διαχείρισης καταστροφών του Νεπάλ προειδοποίησε ότι παραμένει «σημαντικός κίνδυνος αιφνίδιας πλημμύρας», καθώς το νέο φυσικό φράγμα μπορεί να υποχωρήσει υπό την πίεση των υδάτων.

Οι αρχές προειδοποίησαν ιδιαίτερα τις κοινότητες που βρίσκονται κατά μήκος των ποταμών Μπότε Κόσι και Τρισούλι.

Κάτοικοι, τουρίστες και μέλη των σωστικών συνεργείων που βρίσκονται κατάντη της νέας λίμνης έχουν κληθεί να απομακρυνθούν από τις όχθες των ποταμών και να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
185
105
102
100
65
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η Ζαχάροβα προειδοποιεί Γαλλία και Βρετανία για τη βοήθεια στην Ουκρανία: «Παίζουν με τη φωτιά, θα υπάρξουν συνέπειες»
Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών προειδοποίησε το Λονδίνο ότι η Μόσχα μπορεί να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους εντός και εκτός της Ουκρανίας
Μαρία Ζαχάροβα
«Σπάσανε όλα, έχει γίνει βιβλική καταστροφή» λέει ο Δημήτρης Γιαννόπουλος, Έλληνας κάτοικος στο Νεπάλ
«Έχουν χαθεί ολόκληρα χωριά και κωμοπόλεις μέσα στη λάσπη και από κάτω βρίσκονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι» δηλώνει μιλώντας στο newsit.gr ο Δημήτρης Γιαννόπουλος
Νεπάλ
Newsit logo
Newsit logo