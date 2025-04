Συγκρούστηκαν αεροπλάνα στο αεροδρόμιο «Ρόναλντ Ρίγκαν» της Ουάσινγκτον – Δεν υπάρχουν τραυματίες

Δύο αεροπλάνα της «American Airlines» συγκρούστηκαν στην πίστα του αεροδρομίου «Ρόναλντ Ρίγκαν» της Ουάσινγκτον χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Σημειώνεται ότι στο ένα αεροσκάφος επέβαιναν μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ.

Όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), αεροσκάφος της «American Airlines», στο οποίο επέβαιναν αρκετά μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ συγκρούστηκε σήμερα (10.04.2025) με άλλο αεροσκάφος της ίδιας εταιρείας στην πίστα του αεροδρομίου «Ρόναλντ Ρίγκαν» της αμερικανικής πρωτεύουσας.

Ένα «Bombardier CRJ 900» που εκτελούσε την πτήση 5490 της American Airlines από την Ουάσινγκτον προς το Τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνας, προσέκρουσε στο πτερύγιο ενός «Embraer E175» που έκανε την πτήση 4522 της ίδιας εταιρείας με προορισμό το αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, παρά μόνον υλικές ζημιές στα δύο αεροσκάφη, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Η FAA έχει ζητήσει 2.000 προσλήψεις ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας φέτος, μετά τις ελλείψεις προσωπικού που αποκαλύφθηκαν στον απόηχο της αεροπορικής τραγωδίας της 29ης Ιανουαρίου.

Video appears to show Two Aircraft, a Helicopter and Commercial Airliner, colliding earlier at Ronald Reagan Washington National Airport near D.C pic.twitter.com/ZJo0wyGbpp