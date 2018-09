Συναγερμός στο Λονδίνο: Φωτιά σε δημοτικό σχολείο

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές σε θύματα από τη φωτιά. Το δημοτικό σχολείο την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά δεν ήταν σε λειτουργία.



Σύμφωνα με την πυροσβεστική περίπου 80 πυροσβέστες με δώδεκα πυροσβεστικά οχήματα, έχουν κληθεί για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε δημοτικό σχολείο που βρίσκεται στην περιοχή Ντάγκεναμ του Λονδίνου.

Twelve fire engines and around 80 firefighters have been called to a fire at a primary school in Hewett Road in #Dagenham. More to follow. pic.twitter.com/KP1zXc8PQu

