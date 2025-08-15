Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα: Στρατηγικές αντιπροσωπείες για ένα ραντεβού με πολλαπλά διακυβεύματα

Λίγες ώρες πριν από τη συνάντησή τους στο Άνκορατζ της Αλάσκας την Παρασκευή (15.08.2025), ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα πλαισιώνονται από εντυπωσιακές αντιπροσωπείες, στις οποίες συμμετέχουν βασικά πρόσωπα της διπλωματίας, της οικονομίας, της άμυνας και των υπηρεσιών πληροφοριών.

Ένα σαφές μήνυμα: η συνάντηση μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν δεν θα περιοριστεί αποκλειστικά στον πόλεμο της Ουκρανίας, αλλά θα αγγίξει και μείζονα οικονομικά και στρατηγικά ζητήματα.

Η ρωσική αντιπροσωπεία

Από ρωσικής πλευράς, ο Βλαντίμιρ Πούτιν συνοδεύεται από τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ — ο οποίος έφτασε στο Άνκορατζ φορώντας φούτερ με τα γράμματα «CCCP», αναφορά στην ΕΣΣΔ —, τον διπλωματικό του σύμβουλο Γιούρι Ουσάκοφ, τον υπουργό Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ, τον υπουργό Οικονομικών Άντον Σιλουάνοφ και τον Κιρίλ Ντμίτριεφ, ειδικό απεσταλμένο για τις ξένες επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία.

Η αμερικανική αντιπροσωπεία

Από αμερικανικής πλευράς, ο Ντόναλντ Τραμπ συνοδεύεται από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, τον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, τον διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ, τον ειδικό απεσταλμένο για ειρηνευτικές αποστολές Στιβ Γουίτκοφ, τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων στρατηγό Νταν Κέιν.

Συζητήσεις για άρση κυρώσεων;

Σύμφωνα με αναλυτές, η παρουσία κορυφαίων οικονομικών αξιωματούχων ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για συζητήσεις γύρω από την άρση ορισμένων δυτικών κυρώσεων, την πρόσβαση των ΗΠΑ σε στρατηγικούς πόρους όπως οι σπάνιες γαίες, αλλά και εμπορικές ευκαιρίες που θα μπορούσαν να προσελκύσουν τον πρώην επιχειρηματία στον τομέα των ακινήτων Ντόναλντ Τραμπ. Από την πλευρά της, η Μόσχα ενδέχεται να επιδιώξει ελαφρύνσεις στους περιορισμούς που βαραίνουν την οικονομία της από το 2022.

Επισήμως, ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ότι προτεραιότητά του παραμένει η ειρήνη στην Ουκρανία. «Θέλω να σώσω ζωές», είπε, υποβαθμίζοντας την ιδέα ότι οι σπάνιες γαίες βρίσκονται στην ατζέντα.

Ο Λευκός Οίκος έχει επιβεβαιώσει πάντως ότι το ουκρανικό ζήτημα θα είναι κεντρικό, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι το Κίεβο ίσως κληθεί να εξετάσει ανταλλαγές εδαφών με τη Ρωσία στο πλαίσιο μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Το Κρεμλίνο και η Ουάσινγκτον κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους για τους ακριβείς στόχους της συνόδου, η οποία παρουσιάζεται ως «συνάντηση γνωριμίας». Για τον Τραμπ, ωστόσο, αποτελεί ευκαιρία να ενισχύσει την εικόνα του ως διαπραγματευτή που μπορεί να τερματίζει συγκρούσεις — ρόλο που διεκδικεί από την αρχή της δεύτερης θητείας του. Για τον Πούτιν, είναι μια ευκαιρία να επιβεβαιώσει το βάρος του στη διεθνή σκηνή, διεκδικώντας παράλληλα μεγαλύτερα οικονομικά περιθώρια απέναντι στις κυρώσεις.

Τραμπ και Πούτιν καθ’ οδόν για το Άνκορατζ

«Υψηλό διακύβευμα!!!», έγραψε με κεφαλαία ο Τραμπ στο Truth Social, κατά την αναχώρησή του λίγο νωρίτερα από την Ουάσινγκτον για την περίπου επτάωρη πτήση προς το Άνκορατζ, τόπο της συνόδου που μπορεί να σφραγίσει την τύχη της Ουκρανίας, που έχει ρημαχτεί από τον πόλεμο. Λίγο μετά τις 14:00, ο Αμερικανός πρόεδρος αναχώρησε για την Αλάσκα.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει ήδη φύγει από τη Ρωσία και κατευθύνεται προς την Αλάσκα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστότοπου Flightradar24.com.

Η άφιξή του στο Άνκορατζ είναι προγραμματισμένη για τις 11:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδας) και, όπως μετέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ο Ντόναλντ Τραμπ θα τον υποδεχθεί μόλις αποβιβαστεί από το αεροσκάφος του.

«Μαχητική» διάθεση ενόψει της συνάντησης

O Ρώσος ειδικός απεσταλμένος για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία, Κίριλ Ντμίτριεφ, δήλωσε ότι η διάθεση είναι «μαχητική».

Μιλώντας στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, ο Ντμίτριεφ υπογράμμισε ότι η ατζέντα των συνομιλιών του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ θα είναι ιδιαίτερα διευρυμένη, καλύπτοντας το πλήρες φάσμα των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών – Ρωσίας.

Στόχος, όπως είπε, είναι η αποκατάσταση των διμερών δεσμών και η εξέταση ευρύτερων πεδίων συνεργασίας, πέραν του ζητήματος της Ουκρανίας, το οποίο ωστόσο παραμένει κεντρικό στη συνάντηση.