Κόσμος

Ταϊλάνδη: Μαθητής άνοιξε πυρ σε σχολείο – 8 νεκροί και 15 τραυματίες, αυτοκτόνησε ο δράστης

Μαθητές έτρεχαν για να σωθούν από τους πυροβολισμούς
Students run as they evacuate from Debsirin Nonthaburi School, the site of a shooting incident, in Bang Kruai district in Nonthaburi province on the outskirts of Bangkok, Thailand, August 7, 2026. REUTERS/Chalinee Thirasupa TPX IMAGES OF THE DAY
Μαθητές τρέχουν καθώς εκκενώνουν το σχολείο Debsirin Nonthaburi, στην περιοχή Bang Kruai στην επαρχία Nonthaburi στα περίχωρα της Μπανγκόκ / REUTERS/Chalinee Thirasupa TPX ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Πανικός σε σχολείο στην Ταϊλάνδη το πρωί της Παρασκευής (07.08.2026) όταν ένας μαθητής άρχισε να πυροβολεί μέσα σε λύκειο. Αρκετοί μαθητές τρέχανε για να σώσουν τις ζωές τους.

O οπλισμένος μαθητής σκότωσε οκτώ ανθρώπους, τους έξι από τους οποίους σε λύκειο κοντά στην Μπανγκόκ, έγινε σήμερα γνωστό από τις αρχές και την αστυνομία της Ταϊλάνδης.

Ο μαθητής σκότωσε αρχικά τον παππού και τη γιαγιά του με το πιστόλι, το οποίο ανήκε στον παππού του. Στη συνέχεια πήγε στο λύκειό του, όπου σκότωσε έξι ανθρώπους, τρεις μαθητές και τρεις εκπαιδευτικούς, ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Ο δράστης, ένας έφηβος ηλικίας 14 ή 15 ετών και μαθητής αυτού του λυκείου, έχασε επίσης τη ζωή του, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τις αρχές. Φέρεται ότι πυροβόλησε 26 φορές ενώ άλλες 34 σφαίρες βρέθηκαν στη σκηνή του φονικού, ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωση της.

Students react with a relative after being evacuated from Debsirin Nonthaburi School, the site of a shooting incident, in Bang Kruai district in Nonthaburi province on the outskirts of Bangkok, Thailand, August 7, 2026. REUTERS
REUTERS/Chalinee Thirasupa
People, including emergency personnel, gather outside Debsirin Nonthaburi School, the site of a shooting incident, in Bang Kruai district in Nonthaburi province on the outskirts of Bangkok, Thailand, August 7, 2026. REUTERS

Ο δράστης αυτοκτόνησε ενώ δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό το κίνητρό του. Δεκαπέντε μαθητές του εν λόγω σχολικού ιδρύματος της επαρχίας Νονθαμπούρι, βόρεια της πρωτεύουσας, τραυματίσθηκαν επίσης προσπαθώντας να διαφύγουν, διευκρίνισε ο ταϊλανδός υφυπουργός Εσωγτερικών Πολάπι Σουβουντσβί μιλώντας στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Thai PBS.

«Είναι ένα τρομερό επεισόδιο. Δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ», δήλωσε ο ταϊλανδός πρωθυπουργός Ανουτίν Τσαρνιβιρακούλ, ο οποίος έκανε δηλώσεις από την έδρα της κυβέρνησης. «Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο η κυβέρνηση δεν επιτρέπει την κατοχή πυροβόλων όπλων», πρόσθεσε.

«Είδα χιλιάδες μαθητές να τρέχουν προς τα έξω. Μερικοί δεν φορούσαν καν παπούτσια», αφηγήθηκε ο Θονγκτσάι Θανακάτ, οδηγός μοτοσικλέτας-ταξί που εργάζεται εδώ και μια εικοσαριά χρόνια έξω από το σχολικό συγκρότημα. «Είδα το πτώμα ενός μαθητή που είχε πληγεί από σφαίρα στο κεφάλι», πρόσθεσε. «Είναι αληθινά θλιβερό».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
198
184
129
88
70
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν με ρήτρα συλλογικής άμυνας: «Επίθεση σε έναν θα θεωρείται επίθεση σε όλους»
Η συμφωνία της Μέκκας προβλέπει ρήτρα συλλογικής άμυνας, κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία – Στο βάθος η νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας στην περιοχή
Αμυντική συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν
Ισπανία: Εξαρθρώθηκε δίκτυο που διακινούσε ναρκωτικά και μετανάστες στη Μεσόγειο – 78 συλλήψεις και κέρδη άνω των 24 εκατ. ευρώ
Οι διακινητές μετέφεραν συνθετικά ναρκωτικά με ταχύπλοα στην Αλγερία και στην επιστροφή επιβίβαζαν δεκάδες μετανάστες - Είχαν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 64 δρομολόγια
Μετανάστες, Ισπανία
Newsit logo
Newsit logo