Τελεσίγραφο του Ισραήλ στους Παλαιστίνιους να εκκενώσουν τη Γάζα – Προελαύνουν οι δυνάμεις του Τελ Αβίβ

Πριν από τον πόλεμο, περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι ζούσαν στην πόλη της Γάζας
Κάτοικοι της ισοπεδωμένης πόλης της Γάζας
Κάτοικοι της ισοπεδωμένης πόλης της Γάζας

Προειδοποίηση του Ισραήλ προς τους Παλαιστίνιους το Σάββατο (06.09.2025) να εγκαταλείψουν τη Γάζα, καθώς οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις προελαύνουν σε μεγαλύτερο βάθος εντός της πόλης, μετά και τον σοκαριστικό βομβαρδισμό του ουρανοξύστη.

O στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε στους Παλαιστίνιους στην πόλη της Γάζας ότι πρέπει να την εγκαταλείψουν άμεσα για τον Νότο και πριν από τον βομβαρδισμό του ουρανοξύστη, καθώς οι Ισραηλινοί προελαύνουν βαθύτερα στη μεγαλύτερη αστική περιοχή της Λωρίδας της Γάζας.

Οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις διεξάγουν μία επιθετική επιχείρηση στα προάστια της πόλης εδώ και εβδομάδες, μετά από τη διαταγή του Πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου που διέταξε το στρατό για την κατάληψη της πόλης της Γάζας.

Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι η πόλη της Γάζας είναι ένα προπύργιο της Χαμάς και ότι η κατάληψή της είναι απαραίτητη, προκειμένου να ηττηθούν οι Παλαιστίνιοι ένοπλοι ισλαμιστές, καθώς η επίθεσή τους κατά του Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, προκάλεσε τον πόλεμο.

 

Η επίθεση του ισραηλινού στρατού απειλεί να προκαλέσει τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων που έχουν βρει καταφύγιο στην πόλη, μετά από περίπου δύο χρόνια της πολεμικής σύγκρουσης.

REUTERS
REUTERS

Ένα εκατομμύριο ήταν οι κάτοικοι της Γάζας πριν τον πόλεμο

Πριν από τον πόλεμο, περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι, που αντιστοιχούσαν περίπου στο 50% του πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας, ζούσαν στην ομώνυμη πόλη.

Ο εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ, Αβισάι Αντράι έγραψε στο Χ, ότι οι κάτοικοι πρέπει να εγκαταλείψουν την πόλη προς μία καθορισμένη παράκτια περιοχή της Χαν Γιουνίς στα νότια της Λωρίδας της Γάζας, διαβεβαιώνοντας αυτούς που φεύγουν ότι θα μπορούν να λάβουν φαγητό, ιατρική φροντίδα, αλλά και θα έχουν καταφύγιο στην αναφερόμενη περιοχή.

Σύμφωνα με τον Αντράι, η καθορισμένη περιοχή αποτελεί «ανθρωπιστική ζώνη».

Ο στρατός βομβάρδισε μετά, τον ουρανοξύστη στην πόλη της Γάζας, για τον οποίο ανακοίνωσε ότι χρησιμοποιούσε η Χαμάς, παρουσιάζοντας αποδείξεις για τον ισχυρισμό του, τονίζοντας ότι οι άμαχοι είχαν προειδοποιηθεί εγκαίρως.

