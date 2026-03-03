Τι είναι το πυραυλικό σύστημα Patriot που στέλνει η Ελλάδα στην Κάρπαθο

Στην Κάρπαθο αναμένεται να μεταφερθεί τις επόμενες ώρες συστοιχία Patriot, εν μέσω των κρίσιμων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Πρόκειται για προληπτικό μέτρο που λαμβάνει η Ελλάδα λόγω του πολέμου που ξέσπασε στη Μέση Ανατολή και έχει θέσει όλη την περιοχή σε συναγερμό.

Η ανακοίνωση για την μεταφορά στην Κάρπαθο έγινε το πρωί της Τρίτης (03.03.2026) και η απόφαση πάρθηκε τη στιγμή που ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ταξιδεύει προς την Κύπρο, μετά την ενεργοποίηση του κοινού αμυντικού δόγματος Ελλάδας – Κύπρου για τα drones που αναχαιτίστηκαν στην βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πώς λειτουργούν

Οι Patriot (αρχικά των λέξεων: Phased Array Tracking Radar for Intercept on Target, δηλαδή: Ραντάρ Παρακολούθησης για Αναχαίτιση Ακριβείας) είναι το σημαντικότερο αμυντικό πυραυλικό σύστημα του αμερικανικού στρατού.

Οι πιο πρόσφατες εκδοχές των Patriot είναι ικανές να αντιμετωπίζουν εισερχόμενους βαλλιστικούς πυραύλους μικρής εμβέλειας, πυραύλους κρουζ και drone σε ύψος έως και 15 χιλιομέτρων και αποστάσεις έως 35 χιλιομέτρων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτές λένε ότι αυτό δίνει τη δυνατότητα σε μια μόνο συστοιχία Patriot να καλύψει περιοχή 100 με 200 τετραγωνικών χιλιομέτρων, ανάλογα με το πόσοι εκτοξευτές υπάρχουν στη συστοιχία, το έδαφος και άλλους παράγοντες.

Μία συστοιχία αποτελείται από έξι με οκτώ εκτοξευτές πυραύλων, με τον καθένα να έχει έως και 16 αναχαιτιστές, μαζί με ένα ραντάρ, έναν σταθμό ελέγχου και ένα σταθμό παραγωγής ενέργειας. Όλα αυτά βρίσκονται πάνω σε φορτηγά και ρυμουλκούμενα.

Περίπου 90 άτομα έχουν πρόσβαση σε μια συστοιχία Patriot, αλλά μόνο τρεις στρατιώτες στο κέντρο διοίκησης και ελέγχου μπορούν να τη χειριστούν σε κατάσταση μάχης, σύμφωνα με εκθέσεις του αμερικανικού στρατού.

Ακριβό το αντίτιμο για την απόκτηση τους

Μια συστοιχία Patriot είναι ιδιαίτερα ακριβή, με την πλήρη εγκατάσταση των εκτοξευτών, των ραντάρ και των πυραύλων αναχαίτισης να κοστίζει πάνω από 1 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS).

Ένας μόνο αναχαιτιστής κοστίζει έως και 4 εκατ. δολάρια, καθιστώντας προβληματική τη χρήση του ενάντια σε φθηνά ρωσικά drone (που μπορεί να κοστίζουν μόλις 50.000 δολάρια), σύμφωνα με έκθεση του CSIS – ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε εκατοντάδες drone κάθε νύχτα στις πρόσφατες επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την έκθεση «Military Balance 2025» από το Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Σπουδών, έξι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ – η Ελλάδα, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Ισπανία – διαθέτουν συστοιχίες Patriot.