Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Ζελένσκι: Τον τερματισμό του πολέμου το συντομότερο ζήτησε ο αμερικανός πρόεδρος

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν λίγες ώρες πριν τη διάσκεψη στη Γενεύη για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον αμερικανό πρόεδρο να δείχνει αποφασισμένος να δοθεί ένα τέλος στον πόλεμο που έκλεισε τα 4 χρόνια.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε στον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι θέλει να πιέσει για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο και δύο ακόμη πηγές που έχουν γνώση της τηλεφωνικής επικοινωνίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, επιδιώκει μια ειρηνευτική συμφωνία μέχρι το καλοκαίρι, όμως εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, ιδιαίτερα στο ζήτημα του ελέγχου των εδαφών στην ανατολική Ουκρανία.

Η τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας 30 λεπτών ήταν η πρώτη συνομιλία μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι από τότε που συναντήθηκαν στο Νταβός στα τέλη Ιανουαρίου.

Η κλήση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά την τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και μία ημέρα πριν από τη συνάντηση των απεσταλμένων του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, με τη διαπραγματευτική ομάδα του Ζελένσκι στη Γενεύη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ συμμετείχαν επίσης στην τηλεφωνική επικοινωνία της Τετάρτης με τον Ζελένσκι. Ο Ρώσος απεσταλμένος Κιρίλ Ντμιτρίεφ ενδέχεται επίσης να βρίσκεται στη Γενεύη την Πέμπτη 26.02.2026 για ξεχωριστές συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους, σύμφωνα με πηγή με γνώση του θέματος, αναφέρει το Axios.

Σύμφωνα με τις τρεις πηγές, η συνομιλία μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι ήταν πολύ φιλική και θετική.

Ουκρανός αξιωματούχος και άλλη πηγή ανέφεραν ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για όλη τη βοήθειά του και είπε πως μόνο ο αμερικανός πρόεδρος μπορεί να πείσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο.

«Ο Ζελένσκι στη συνέχεια είπε ότι ελπίζει ο πόλεμος να τελειώσει φέτος και ο Τραμπ απάντησε ότι ο πόλεμος διαρκεί ήδη πάρα πολύ καιρό και ότι θα ήθελε να τελειώσει μέσα σε έναν μήνα», δήλωσε μία από τις πηγές.

Τριμερής σύνοδος κορυφής

Ένα από τα ζητήματα που συζήτησαν ο Ζελένσκι και ο Τραμπ ήταν η πιθανότητα μιας τριμερούς συνόδου κορυφής ηγετών.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στο Axios την περασμένη εβδομάδα ότι τα εναπομείναντα χάσματα στο εδαφικό ζήτημα μπορούν να γεφυρωθούν μέσω απευθείας συνομιλιών μεταξύ του ίδιου, του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος είπε στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι θα εργαστεί για να πραγματοποιηθεί μια τέτοια τριμερής σύνοδος, εφόσον η επόμενη συνάντηση μεταξύ Αμερικανών, Ρώσων και Ουκρανών διαπραγματευτών, που έχει προγραμματιστεί για τις αρχές Μαρτίου, σημειώσει περαιτέρω πρόοδο.

«Αναμένουμε ότι αυτή η συνάντηση θα δημιουργήσει την ευκαιρία να περάσουν οι συνομιλίες στο επίπεδο των ηγετών. Ο πρόεδρος Τραμπ υποστηρίζει αυτή την αλληλουχία βημάτων. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να επιλυθούν όλα τα σύνθετα και ευαίσθητα ζητήματα και να τερματιστεί ο πόλεμος», έγραψε ο Ζελένσκι στο X.

Ουκρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την πρόθεσή του να παράσχει στην Ουκρανία σημαντικές αμερικανικές εγγυήσεις ασφάλειας στο πλαίσιο μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία.