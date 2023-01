Το BBC ζήτησε συγγνώμη μετά τους ήχους από ταινία ερωτικού περιεχομένου που ακούστηκαν στην εκπομπή του Γκάρι Λίνεκερ, την ώρα που προσπαθούσε να παρουσιάσει το pre game του BBC για το FA Cup. «Ζητούμε συγγνώμη από τους θεατές που προσβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης του ποδοσφαίρου απόψε», ανέφερε το BBC.

Ο Γκάρι Λίνεκερ από την πλευρά του, δημοσίευσε – μετά την εκπομπή του BBC που «καλύφτηκε» με ήχους από… ροζ ταινία – μια φωτογραφία ενός κινητού τηλεφώνου, το οποίο βρέθηκε κοντά στο στούντιο, γράφοντας στη λεζάντα πως: «Ήταν κολλημένο στο πίσω μέρος του σετ».

Μιλώντας στο Newsnight του BBC Two αργότερα την Τρίτη, ο Λίνεκερ εξήγησε ότι αρχικά πίστευε ότι το ερωτικό βίντεο είχε σταλεί στο τηλέφωνο κάποιου από τους τεχνικούς. Αλλά ο ήχος ήταν «πολύ δυνατά», είπε, οπότε κατάλαβε ότι το περιστατικό ήταν κάποιο είδος φάρσας.

Ερωτηθείς πόσο δυνατό ήταν το ηχητικό εφέ στο στούντιο, ο Λίνεκερ είπε ότι δεν μπορούσε να ακούσει τι έλεγε κανείς στο αυτί του, καθιστώντας «αρκετά δύσκολη» τη συνέχιση της προετοιμασίας πριν τον αγώνα.

Ωστόσο, ο Λίνεκερ είπε ότι μπορούσε να δει την αστεία πλευρά του περιστατικού – αποκαλώντας την «καλή φάρσα» – και αναρωτήθηκε γιατί το BBC είχε εκδώσει συγγνώμη.

«Αν μου έλεγες σήμερα το πρωί ότι απόψε θα ήμουν στο Newsnight μιλώντας για ένα σκάνδαλο πορνό», πρόσθεσε γελώντας, «θα είχα τρομοκρατηθεί».

Ο φαρσέρ του YouTube, Daniel Jarvis ισχυρίστηκε ότι ήταν πίσω από την φάρσα, δημοσιεύοντας ένα σχετικό βίντεο στο Twitter.

Yes, it was me that pranked the BBC Match of the Day with the sex Phone 🙂 The video coming soon!!!! @BMWJARVO best prankster ever!!!! pic.twitter.com/0kVE1jlvAI