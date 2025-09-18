Κόσμος

Το δείπνο υπερπαραγωγή προς τιμήν των Τραμπ στο Γουίνδσορ: Φιλέτο κοτόπουλο Νόρφολκ και το σπέσιαλ κοκτέιλ από ουίσκι και μαρμελάδα που συζητιέται

Το μενού που σερβιρίστηκε με χρυσοποίκιλτα σερβίτσια και με αυστηρά πρωτόκολλα, «πάντρευε» βρετανικές και αμερικανικές γεύσεις - Ο Τραμπ χαρακτήρισε την υποδοχή του στο Λονδίνο ως μία από τις «υψηλότερες τιμές» της ζωής του
Το δείπνο των Τραμπ στο Κάστρο Γουίνδσορ
Το δείπνο των Τραμπ στο Κάστρο Γουίνδσορ / Aaron Chown / Pool via REUTERS

Ένα υπερπαραγωγή βασιλικό δείπνο παρέθεσε η βρετανική βασιλική οικογένεια το βράδυ της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου στο Κάστρο του Γουίνδσορ προς τιμήν της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ και της συζύγου του Μελάνια στη Βρετανία. Ο βασιλιάς Κάρολος, η βασίλισσα Καμίλα, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον ήταν – φυσικά – παρόντες, με τη λίστα των καλεσμένων να περιλαμβάνει προσωπικότητες από τον χώρο της τεχνολογίας και της διεθνούς διπλωματίας – ανάμεσά τους και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την υποδοχή του στο Λονδίνο ως μία από τις «υψηλότερες τιμές» της ζωής του. Το τέλος μιας ημέρας γεμάτης πολυτέλεια και λαμπρότητα επισφραγίστηκε με το επίσημο δείπνο του Βασιλιά Καρόλου στους υψηλούς προσκεκλημένους του, Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ, με το εγκάρδιο κλίμα να περισσεύει. 

Εκτός, όμως, από τους καλεσμένους αλλά και τις στιλιστικές επιλογές των κυριών – με τη Μελάνια να καταφέρνει για ακόμη μια φορά να διχάζει με το κίτρινο φόρεμά της – ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτές τις επίσημες βραδιές παρουσιάζει και το μενού που απολαμβάνουν καλεσμένοι και οικοδεσπότες και αποτελεί το εντυπωσιακό αποκορύφωμα της καρτικής επίσκεψης.

Το εντυπωσιακό τραπέζι μήκους 47,3 μέτρων, που στην επιφάνειά του είχαν τοποθετηθεί 139 κεριά και 1.452 μαχαιροπίρουνα
Το εντυπωσιακό τραπέζι μήκους 47,3 μέτρων, που στην επιφάνειά του είχαν τοποθετηθεί 139 κεριά και 1.452 μαχαιροπίρουνα / Andrew Caballero-Reynolds/Pool via REUTERS
Βασιλικό δείπνο σε Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ
Βασιλικό δείπνο σε Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ / Evan Vucci / Pool via REUTERS
Το δείπνο των Τραμπ στο Κάστρο Γουίνδσορ
Το δείπνο των Τραμπ στο Κάστρο Γουίνδσορ / Aaron Chown / Pool via REUTERS

Οι 160 καλεσμένοι κάθισαν γύρω από ένα εντυπωσιακό τραπέζι μήκους 47,3 μέτρων, που στην επιφάνειά του είχαν τοποθετηθεί 139 κεριά και 1.452 μαχαιροπίρουνα, ενώ περισσότεροι από 100 υπάλληλοι της βασιλικής αυλής διασφάλισαν την άρτια εξυπηρέτηση όλων των καλεσμένων.

Δείπνο Τραμπ στο Γουίνδσορ
Καρτελάκι με το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ / Anna Moneymaker / Pool via REUTERS
Δείπνο στο Γουίνδσορ
Καρτελάκι με τη θέση του βασιλιά Καρόλου / Anna Moneymaker / Pool via REUTERS

Το μενού που σερβιρίστηκε με χρυσοποίκιλτα σερβίτσια και με αυστηρά πρωτόκολλα, «πάντρευε» βρετανικές και αμερικανικές γεύσεις, από το φιλέτο κοτόπουλου Νόρφολκ μέχρι το κοκτέιλ «Transatlantic Whisky Sour».

Το στήσιμο του τραπεζιού, σύμφωνα με το BBC, διήρκεσε μία εβδομάδα και ολοκληρώθηκε την Κυριακή, ενώ το στρώσιμο των σερβίτσιων έγινε τη Δευτέρα. Η διάταξη των καθισμάτων βασίστηκε σε λίστες καλεσμένων που πρότειναν η βρετανική κυβέρνηση και ο Λευκός Οίκος.

Τι περιλάμβανε το μενού:

  • Hampshire Watercress Panna Cotta (Πανακότα με κάρδαμο) με μπισκότο παρμεζάνας και σαλάτα με αυγά ορτυκιού
  • Βιολογικό κοτόπουλο Norfolk ballotine τυλιγμένο σε κολοκυθάκια με μία σάλτσα από θυμάρι και αρωματικά
  • Παγωτό βανίλια bombe με σορμπέ βατόμουρο και ποσέ δαμάσκηνα

Οι επισκέπτες είχαν μια γενναιόδωρη λίστα κρασιών:

  • Wiston Estate, Cuvée, 2016
  • Domaine Bonneau de Martray, Corton-Charlemagne, Grand Cru, 2018
  • Ridge Vineyards, Monte Bello, 2000
  • Pol Roger, Extra Cuvée de Réserve, 1998

Για όσους δεν αρκούνταν σε αυτά, υπήρχε και το ειδικά δημιουργημένο κοκτέιλ της βραδιάς: το Transatlantic Whisky Sour. Ένας ευρηματικός συνδυασμός ουισκιού Johnnie Walker με την έντονο άρωμα εσπεριδοειδών της μαρμελάδας, αφρό πεκάν και ψημένο marshmallow πάνω σε μπισκότο.

Ο Τραμπ συναντά τον Βρετανό πρωθυπουργό σήμερα, Πέμπτη για συνομιλίες, στο επίκεντρο των οποίων αναμένεται να βρεθούν διεθνή ζητήματα και όχι εσωτερικά, όπου το Λονδίνο τις τελευταίες εβδομάδες έχει ανοιχτά μέτωπα.

Αναμένεται επιπλέον να ανανεώσουν τη λεγόμενη «ειδική σχέση» μεταξύ των δύο χωρών.

