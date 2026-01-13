Το Ιράν ετοιμάζεται να εκτελέσει τον πρώτο διαδηλωτή, τον 26χρονο Ερφάν Σολτανί – Πάνω από 2000 οι νεκροί σύμφωνα με αξιωματούχο

Το Ιράν φέρεται να ετοιμάζεται να εκτελέσει τον πρώτο διαδηλωτή στο πλαίσιο των μαζικών συλλήψεων που ακολούθησαν τις εκτεταμένες διαδηλώσεις κατά του καθεστώστος, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πάνω από 2000 είναι οι νεκροί στις διαδηλώσεις, σύμφωνα με Iρανό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters.

Ο 26χρονος Ερφάν Σολτανί, πρόκειται να απαγχονιστεί την Τετάρτη (14.01.2026), μετά την σύλληψή του την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στο Καράτζ, όπως ανέφεραν οι ΜΚΟ Iran Human Rights (IHRNGO) και National Union for Democracy in Iran (NUFD). Πρόκειται για τον πρώτο διαδηλωτή που αναμένεται να πέσει θύμα της ακραίας καταστολής της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο Σολτανί συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα κατά τις διαδηλώσεις στην πόλη Καράτζ, και σύμφωνα με τις ΜΚΟ Iran Human Rights (IHRNGO) και National Union for Democracy in Iran (NUFD) και η εκτέλεσή του έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου. Οι οργανώσεις προειδοποιούν ότι η θανατική ποινή ενός νεαρού διαδηλωτή δεν είναι μόνο μια ατομική τραγωδία, αλλά δείχνει το εύρος της βίας και τον κίνδυνο μαζικών εξωδικαστικών εκτελέσεων.

Η οικογένεια του Σολτανί ενημερώθηκε για την ποινή, ενώ στον ίδιο φέρεται να αρνήθηκε η πρόσβαση σε δικηγόρο. Η NUFD ζητά διεθνή παρέμβαση, τονίζοντας ότι «το μοναδικό του έγκλημα ήταν ότι ζήτησε ελευθερία».

Παράλληλα, η IHRNGO υπενθυμίζει ότι η διεθνής κοινότητα έχει καθήκον να προστατεύσει τους άμαχους, επικαλούμενη την Αρχή Ευθύνης για την Προστασία (Responsibility to Protect).

Αιματοβαμμένοι δρόμοι και εκατόμβη νεκρών

Οι διαδηλώσεις, που ξέσπασαν λόγω της κατάρρευσης του νομίσματος και της οικονομικής κρίσης, έχουν μετατρέψει τις πόλεις του Ιράν σε «εμπόλεμη ζώνη». Σύμφωνα με την IHRNGO, τουλάχιστον 648 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, αριθμός που μπορεί να φτάνει τους 6.000 σύμφωνα με ανεπίσημες εκτιμήσεις. Σχεδόν 10.700 άνθρωποι έχουν συλληφθεί, ενώ χιλιάδες έχουν τραυματιστεί από πυρά δυνάμεων ασφαλείας.

Ο γενικός εισαγγελέας της Τεχεράνης προειδοποίησε ότι όσοι συμμετέχουν σε διαδηλώσεις θεωρούνται «εχθροί του Θεού», γεγονός που επισύρει την ποινή του θανάτου, δείχνοντας την ακραία και συστηματική καταστολή που εφαρμόζει το καθεστώς.

Η διεθνής διάσταση και οι επιλογές των ΗΠΑ

Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι εξετάζει «πολύ ισχυρές επιλογές», συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών πληγμάτων, κυβερνοεπιθέσεων και ψυχολογικών επιχειρήσεων για τη διάβρωση της ιρανικής διοίκησης και επικοινωνίας. Οι επιλογές αυτές αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού που στοχεύει να προστατεύσει τους διαδηλωτές και να ασκήσει πίεση στο καθεστώς, χωρίς να προκαλέσει μαζική σύγκρουση.

Παράλληλα, η διεθνής κοινότητα, από την Ευρώπη έως την Ασία, παρακολουθεί με ανησυχία, καθώς η καταστολή και οι απειλές εκτελέσεων εντείνουν την πολιτική αστάθεια στη χώρα και αναδεικνύουν την κρίση νομιμότητας της ιρανικής ηγεσίας.

Iρανός αξιωματούχος στο Reuters: Πάνω από 2000 οι νεκροί στις διαδηλώσεις

Περίπου 2.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις στο Ιράν, δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters σήμερα Τρίτη (13.01.2026), κατηγορώντας τους «τρομοκράτες» για τους θανάτους πολιτών και προσωπικού ασφαλείας.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για τον αριθμό των νεκρών ήταν τουλάχιστον 646 άνθρωποι, σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Human Rights Activists.

Η διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο στο Ιράν σημαίνει ότι αυτοί οι αριθμοί δεν είναι ο συνολικός απολογισμός καθώς η εξαγωγή πληροφοριών από τη χώρα είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Ιρανός βουλευτής δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει ακόμη μεγαλύτερες διαμαρτυρίες εκτός εάν αντιμετωπίσει τα παράπονα του λαού.

«Δεν πρέπει να ξεχνάμε ένα σημείο: οι άνθρωποι έχουν δυσαρέσκεια και οι αξιωματούχοι στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο πρέπει να τις επιλύσουν, διαφορετικά τα ίδια γεγονότα θα συμβούν με μεγαλύτερη ένταση», δήλωσε κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικής συνεδρίασης ο Μοχαμάντρεζα Σαμπαγκιάν, ο οποίος εκπροσωπεί αρκετές κομητείες στην κεντρική επαρχία Γιαζντ.

Εντείνοντας την πίεση στο Ιράν, καθώς οι αρχές αντιμετωπίζουν μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε αργά τη Δευτέρα ότι οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ από οποιαδήποτε χώρα που συνεργάζεται με το Ιράν – έναν σημαντικό εξαγωγέα πετρελαίου – θα υπόκεινται σε νέο δασμό 25% .

Η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη απαντήσει δημόσια σε αυτή την κίνηση, αλλά επικρίθηκε γρήγορα από την Κίνα, τον κύριο αγοραστή ιρανικού πετρελαίου.

Οι ιρανικές αρχές δήλωσαν τη Δευτέρα (12.01.2026) ότι διατηρούν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με την Ουάσινγκτον, καθώς ο Τραμπ εξετάζει πώς να απαντήσει στην καταστολή του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της απειλής με πιθανή στρατιωτική δράση.