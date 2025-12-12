Συμβαίνει τώρα:
Το Ισραήλ απαγορεύει τη χρήση των κινητών τηλεφώνων στα δημοτικά σχολεία της χώρας

«Η απόφαση πάρθηκε για να δημιουργηθεί ένα υγιές και ασφαλές μαθησιακό περιβάλλον, σχεδιασμένο να μειώσει τις αρνητικές συνέπειες της χρήσης κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές» υποστήριξε ο υπουργός Παιδείας
Κορίτσι με το κινητό στο χέρι
REUTERS / Hollie Adams / File Photo

Φρένο στην χρήση των κινητών τηλεφώνων στα δημοτικά σχολεία του Ισραήλ βάζει το Υπουργείο Παιδείας της χώρας από τον Φεβρουάριο 2026, όπως ανακοίνωσε σήμερα (12/12/2025) στον ιστότοπό του, τονίζοντας τις «αρνητικές επιπτώσεις» αυτών των συσκευών στους μαθητές.

«Το υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει ότι, από τις 2 Φεβρουαρίου, θα εφαρμοστεί μια νέα πολιτική στα δημοτικά σχολεία: η χρήση κινητών τηλεφώνων από παιδιά θα απαγορεύεται στους σχολικούς χώρους», αναφέρει η δήλωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον υπουργό Παιδείας Γιόαβ Κις, «αυτή η πολιτική βασίζεται σε μελέτες στο Ισραήλ και σε όλο τον κόσμο, καθώς και στη δέσμευση [του υπουργείου] για ένα υγιές και ασφαλές μαθησιακό περιβάλλον, σχεδιασμένο να μειώσει τις αρνητικές συνέπειες της χρήσης κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές».

«Η εφαρμογή της θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικά προγράμματα στην τάξη καθώς και συζητήσεις με τους γονείς για την προώθηση της ισορροπημένης χρήσης κινητών τηλεφώνων, την πρόληψη της υπερβολικής χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης [από τα παιδιά] και τη μείωση της έκθεσης σε περιεχόμενο ακατάλληλο για την ηλικία», συνεχίζει η δήλωση.

Μέχρι τώρα, κάθε σχολείο μπορούσε να αποφασίσει αν θα απαγόρευε τη χρήση κινητών τηλεφώνων στους χώρους του. Από την έναρξη της σχολικής χρονιάς τον Σεπτέμβριο, η απαγόρευση ισχύει σε όλα τα σχολεία της πόλης του Τελ Αβίβ, έπειτα από απόφαση του γραφείου του δημάρχου.

Αρκετές χώρες σε όλο τον κόσμο έχουν ήδη θεσπίσει αυτήν την απαγόρευση, κυρίως η Γαλλία και η Αυστραλία.

Σύμφωνα με την UNESCO, τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό, το 40% των εκπαιδευτικών συστημάτων παγκοσμίως είχαν περιορίσει τη χρήση των smartphones έως το 2024.

