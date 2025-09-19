Συμβαίνει τώρα:
Το Ισραήλ απειλεί τον ηγέτη των Χούθι: «Θα σε στείλουμε να βρεις στην κόλαση τους νεκρούς υπουργούς και συνεργούς σου»

«Η ισραηλινή γαλανόλευκη σημαία θα κυματίζει στους ουρανούς μιας ενωμένης Υεμένης» τόνισε ο Ίσραελ Κάτζ
Μαχητές των Χούθι
Μαχητές των Χούθι / REUTERS / Khaled Abdullah

Δεν «μάσησε» τα λόγια του ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ σε σημερινή (19.09.2025) ανάρτηση που έκανε στα social media, εξαπολύοντας επίθεση εναντίον των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν.

Ειδικότερα, ο Ίσραελ Κάτζ απείλησε ανοιχτά τον ηγέτη των Χούθι, με αφορμή τις χθεσινές (18.09.2025) επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι σιίτες αντάρτες της Υεμένης κατά του Ισραήλ, με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και έναν βαλλιστικό πύραυλο.

«Αμπντούλ-Μαλίκ αλ-Χούθι, θα έρθει η ώρα σου. Θα συναντήσεις τους υπουργούς της κυβέρνησής σου και όλα τα νεκρά μέλη του άξονα του κακού που περιμένουν στα βάθη της κόλασης», έγραψε χαρακτηριστικά στο X (πρώην Twitter) ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας.

 

Ο ίδιος πρόσθεσε στην συνέχεια: «Το σύνθημα “Θάνατος στο Ισραήλ, κατάρα στους Εβραίους” που είναι γραμμένο στη σημαία των Χούθι θα αντικατασταθεί από την ισραηλινή γαλανόλευκη σημαία που θα κυματίζει πάνω από την πρωτεύουσα μιας ενωμένης Υεμένης».

ΤΟ Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας απείλησε τον ηγέτη σιιτών ανταρτών ότι θα σκοτωθεί, κάνοντας αναφορά στην φονική ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην Υεμένη στις 28 Αυγούστου 2025, από την οποία σκοτώθηκαν ο πρωθυπουργός και τουλάχιστον 11 υπουργοί της κυβέρνησης των Χούθι.

Σημειώνεται πως χθες Πέμπτη (18.09.2025) ένα drone των Χούθι χτύπησε ένα ξενοδοχείο στην νοτιότερη πόλη του Ισραήλ, το Εϊλάτ και δύο άλλα drones αναχαιτίστηκαν, μαζί με έναν βαλλιστικό πύραυλο.

Οι αντάρτες Χούθι εκτός από τους βαλλιστικούς πυραύλους και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξαπολύουν συχνά εναντίον του Ισραήλ, πραγματοποιούν επιθέσεις και κατά πλοίων που περνούν από την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν, τα οποία ισχυρίζονται ότι έχουν σχέση με το «σιωνιστικό καθεστώς».

